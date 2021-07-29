ЦРУ и "Моссад" против убийств, но не всех неугодных

615 старшеклассников и студентов младших курсов из 62 стран, многие из которых задумываются сделать карьеру на внешнеполитическом поприще, имели возможность напрямую поговорить со 150 деятелями и экспертами в области разведки, национальной безопасности и дипломатии.

Генри Киссинджер

ЦРУ и "Моссад" — братья по оружию

Ушедший в январе 2017 года с поста директора ЦРУ Джон Бреннан и директор службы внешней разведки Израиля "Моссад" с января 2011 года по январь 2016 года Тамир Пардо недавно встретились в рамках трехдневной виртуальной конференции по внешнеполитической инициативе, организованной студентами Гарварда.

На "разогреве" перед двумя отставными руководителями разведки выступили:

23-й министр обороны США и 3-й директор ЦРУ Леон Панетта (Leon Panetta);

зампомощника министра обороны по стратегии при президенте Билле Клинтоне и замминистра обороны по политике при президенте Бараке Обаме Мишель Флорной (Michèle Flournoy);

советник по национальной безопасности США (в 1969–1975 годах) и государственный секретарь США (в 1973–1977 годах) при администрациях Никсона и Форда и неофициальный советник администрации Трампа Генри Киссинджер (Henry Kissinger).

"Каким бы хорошим ни было ЦРУ, мир очень, очень большой, и нам нужно работать с нашими партнерами, такими как Израиль и "Моссад". У них есть глаза и уши в тех местах и ​​возможности, от которых мы зависим. Поскольку мы не можем быть везде и все время, такой обмен информацией важен, — подчеркнул Бреннан. — Мы с Тамиром делились самыми конфиденциальными разведданными, потому что наши службы доверяли друг другу".

Отношение ЦРУ и "Моссада" к политическим убийствам

Модератор интернет-форума, 22-летний Джон Фергюсон (John Ferguson), от лица других молодых людей, которых беспокоит моральный аспект, поинтересовался у Бреннана и Пардо об их отношении к финансируемым государством политическим убийствам.

Бреннан сказал, что он "решительно осуждает" участие государств, в том числе США, в убийстве официальных лиц суверенных государств по политическим или идеологическим причинам в мирное время. Он подверг критике убийство в январе 2020 года Касема Сулеймани, высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, которое администрация Трампа расценила как крупный успех на поле боя.

Однако ликвидация членов "Аль-Каиды"* и других террористических групп, по словам Бреннана, "сильно отличалась" в его понимании от убийств, потому что такие группы не были суверенными государствами и планировали смертоносные атаки против США и их союзников.

"Я действительно считаю, что правительства обязаны делать все возможное для защиты жизни своих граждан", — подчеркнул отставной работник ЦРУ.

По словам Пардо, убийство является уголовным преступлением и "этого никогда не следует делать, но если вам приходится на это идти, то потому, что вы находитесь в состоянии войны с этой страной или с этой организацией, а угроза… огромна, и другого способа справиться с ней нет".

"Израиль никогда, никогда не убивал никого за их прошедшие деяния", — добавил он, заявив, что даже террористы, которые некогда нанесли вред, но не представляют опасности в настоящее время, не станут мишенью. "Мы предпринимаем такие действия только в том случае, если есть неминуемая угроза со стороны этого человека в ближайшие дни или в будущем", — отметил экс-глава "Моссада", в период управления которого велась подготовка к атаке иранских ядерных объектов и ликвидация иранских ядерщиков.

Кибератаки равноценны ядерному оружию

Обоим экс-директорам куда проще было рассуждать про вмешательство хакеров, чем про ликвидацию неугодных деятелей. Россию обвиняют именно в кибератаках, которые Пардо сравнил с очень мягким и бесшумным ядерным оружием, а не с кровавыми убийствами, которые оставляют после себя люди их ведомств.

"Вы можете разрушить страну, не выпустив ни одной пули, не запустив ни единой ракеты, но вы действительно можете нанести большой ущерб за очень небольшие деньги, включая "чрезвычайные полномочия" для изменения государственной политики и смены администрации", — изрек Пардо.

На вопрос одного из студентов, может ли общество испытывать больше доверия к обоснованности решений, принимаемых в недрах разведывательного сообщества, Бреннан и Пардо предположили, что негативное восприятие формируется потоком ложной информации в интернете и новостных сюжетах.

"Думаю, у этого недоверия есть основания, — признался Бреннан. — Кажется, существует полное отсутствие порядочности, честности и правдивости, что, полагаю, ведет… не только к недоверию, но и к незнанию фактов и непониманию мировых событий. И, учитывая текущие технологические разработки, думаю, что, к сожалению, мы будем видеть все больше и больше распространения ложной информации".

Менее десяти лет назад отличить правду от лжи было довольно легко.

"Сегодня стало намного сложнее отделить факты от вымысла как в Израиле, так и в США, отчасти потому, что некоторые политики сознательно вводят своих граждан в заблуждение", — указал Пардо.