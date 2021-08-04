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Автор Александр Артамонов

Кому и как поставит "шах и мат" новый российский истребитель

Силовые структуры

Однодвигательный истребитель Checkmate, новинка отечественного авиапрома, может получить название Су-75.

Кому и как поставит "шах и мат" новый российский истребитель

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, Checkmate — это рабочее название. "Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Напомним, Checkmate — новейший российский однодвигательный многофункциональный самолет пятого поколения. Машина в основном экспортная — как сообщалось ранее, ее стоимость будет в несколько раз меньше, чем у ближайших аналогов.

Очередной выпуск программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов посвятил новым российским истребителям. А конкретно самолёту, в котором завораживает уже название — "Шах и мат".

— Это легкий истребитель поколения 5, 5+ даже. Таких в России не делали с эпохи советских МиГов.

Checkmate — это истребитель 5-го поколения на букву C. Необычность машины во всем, включая эту самую буковку C. Почему C? Потому что Check and mate. По-русски это как раз-таки "Шах и мат".

С точки зрения квалификации НАТО название это довольно странное. Потому что если взять наши Fighter, то истребитель Fulcrum, допустим, по квалификации на букву F. Когда речь идет о нашей машине, это понятно. Или, допустим, какой-то Фэллон, то есть обманщик. Тоже понятно — на букву F.

Но тогда, когда речь идет о машине, которая является истребителем, то НАТО встанет относительно нашей новой боевой машины несколько в тупик. Они привыкли давать нашим "Сухим", нашим МиГам и прочим машинам собственные названия латиницей.

И тут вдруг мы сами назвали на английский манер свой собственный новый истребитель — Checkmate.

А с точки зрения классификации НАТО на букву C надо называть машины Cargo, то есть транспортные: наши Ил, Ил-76 ТД и тому подобные аппараты.

Теперь НАТО голову ломает, как это втиснуть в свою квалификационную схему.

Почему Checkmate?

Объяснение, которое дают очень многие военные обозреватели, заключается в следующем:

  • разработанная в России машина категории 5+, то есть последнего поколения, легкая, многоцелевая, но большей частью ударная, несущая полный набор всех вооружений — возможных и невозможных;
  • она одномоторная, но параллельно обладающая абсолютно всеми признаками 5-го поколения: если посмотреть на оперение кильевое, то видно, что предназначено оно для того, чтобы наименьшей сделать сигнатуру, то есть для того, чтобы машина была максимально незаметной, чтобы уменьшить площадь отражения, сделать ее неуловимой;
  • по возможностям искусственного интеллекта этот самолёт ничем не уступает тяжелым машинам семейства 30-х и даже уже 57-й машины.

Есть мнение, что такие машины делают накануне большой войны. То есть для того, чтобы облегчить их выпуск, за счет — в числе прочего — того, что они недороги в производстве.

То есть объяснение очень тревожное, зловещее:

это машина для ведения большой войны по удешевленной технологии при полном сохранении всех возможностей — "Шах и мат".

 

Ориентация — экспорт

"Шах и мат" был представлен на авиасалоне в Жуковском. Пока только на земле. Но уже появились желающие купить — такой истребитель доступен странам при не очень высоком военном бюджете.

Для России это возможность выстроить экспорт. Мы знаем, что традиционно даже тяжелая машина класса 57-х все равно на порядок, в два, а то и в три раза дешевле, чем американский 35F. Или даже чем все французские прославленные машины.

  • Может быть, наш самолет пригодится той же Индии в ее противостоянии с Пакистаном.
  • Может быть, и Пакистану, который, как мы узнали, стал активно делиться своими технологиями, в том числе почерпнутыми от китайцев, а те в свою очередь (простите за выражение) передрали для своей серии J наш МиГ. А теперь продают вот эти самые J азербайджанцам как собственные открытия, хотя это в принципе слегка доведенный и доработанный самолет серии конструкторского бюро МиГ.

А ведь есть еще и крупный африканский рынок:

  • Нигерия, не жалеющая денег на свою оборону — даже замахивается на атомное оружие;
  • Алжир — традиционный потребитель всей нашей серии самолетомоторного парка.

Получается, был дан знак:

Россия готова массово производить относительно недорогие военные самолеты.

Такая машина остро нужна и ВВС РФ

И уж в любом случае такие борта обновят наш собственный самолетный парк:

  • у нас сейчас ударных боевых машин — пусть и высокого класса — немного: 150-200.

Хотя программа перевооружения есть, аппараты все разработаны, но тяжело пока идет обновление. И облегченная модель Checkmate позволит нам быстро перейти в войсках на новые виды вооружения.

Нам это очень надо, потому что НАТО действительно обнаглел по полной программе: то они делают заявления в акватории Черного моря, то грозят открывать огонь на поражение "в случае необходимости", то провокации устраивают на северных границах, вдоль Северного морского пути.

Вот и выходит, что такие относительно легкие машины, обладающие всеми возможностями истребителей 5-го поколения, нам необходимы для того, чтобы обороняться.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы checkmate александр артамонов истребитель пятого поколения
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