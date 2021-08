Кому и как поставит "шах и мат" новый российский истребитель

Однодвигательный истребитель Checkmate, новинка отечественного авиапрома, может получить название Су-75.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, Checkmate — это рабочее название. "Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.

Напомним, Checkmate — новейший российский однодвигательный многофункциональный самолет пятого поколения. Машина в основном экспортная — как сообщалось ранее, ее стоимость будет в несколько раз меньше, чем у ближайших аналогов.

Очередной выпуск программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов посвятил новым российским истребителям. А конкретно самолёту, в котором завораживает уже название — "Шах и мат".

— Это легкий истребитель поколения 5, 5+ даже. Таких в России не делали с эпохи советских МиГов.

Checkmate — это истребитель 5-го поколения на букву C. Необычность машины во всем, включая эту самую буковку C. Почему C? Потому что Check and mate. По-русски это как раз-таки "Шах и мат".