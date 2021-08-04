Кому и как поставит "шах и мат" новый российский истребитель

Однодвигательный истребитель Checkmate, новинка отечественного авиапрома, может получить название Су-75.
Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, Checkmate — это рабочее название. "Мы, конечно же, придем в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.
Напомним, Checkmate — новейший российский однодвигательный многофункциональный самолет пятого поколения. Машина в основном экспортная — как сообщалось ранее, ее стоимость будет в несколько раз меньше, чем у ближайших аналогов.
Очередной выпуск программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов посвятил новым российским истребителям. А конкретно самолёту, в котором завораживает уже название — "Шах и мат".
— Это легкий истребитель поколения 5, 5+ даже. Таких в России не делали с эпохи советских МиГов.
Checkmate — это истребитель 5-го поколения на букву C. Необычность машины во всем, включая эту самую буковку C. Почему C? Потому что Check and mate. По-русски это как раз-таки "Шах и мат".
С точки зрения квалификации НАТО название это довольно странное. Потому что если взять наши Fighter, то истребитель Fulcrum, допустим, по квалификации на букву F. Когда речь идет о нашей машине, это понятно. Или, допустим, какой-то Фэллон, то есть обманщик. Тоже понятно — на букву F.
Но тогда, когда речь идет о машине, которая является истребителем, то НАТО встанет относительно нашей новой боевой машины несколько в тупик. Они привыкли давать нашим "Сухим", нашим МиГам и прочим машинам собственные названия латиницей.
И тут вдруг мы сами назвали на английский манер свой собственный новый истребитель — Checkmate.
А с точки зрения классификации НАТО на букву C надо называть машины Cargo, то есть транспортные: наши Ил, Ил-76 ТД и тому подобные аппараты.
Теперь НАТО голову ломает, как это втиснуть в свою квалификационную схему.
Объяснение, которое дают очень многие военные обозреватели, заключается в следующем:
Есть мнение, что такие машины делают накануне большой войны. То есть для того, чтобы облегчить их выпуск, за счет — в числе прочего — того, что они недороги в производстве.
То есть объяснение очень тревожное, зловещее:
это машина для ведения большой войны по удешевленной технологии при полном сохранении всех возможностей — "Шах и мат".
"Шах и мат" был представлен на авиасалоне в Жуковском. Пока только на земле. Но уже появились желающие купить — такой истребитель доступен странам при не очень высоком военном бюджете.
Для России это возможность выстроить экспорт. Мы знаем, что традиционно даже тяжелая машина класса 57-х все равно на порядок, в два, а то и в три раза дешевле, чем американский 35F. Или даже чем все французские прославленные машины.
А ведь есть еще и крупный африканский рынок:
Получается, был дан знак:
Россия готова массово производить относительно недорогие военные самолеты.
И уж в любом случае такие борта обновят наш собственный самолетный парк:
Хотя программа перевооружения есть, аппараты все разработаны, но тяжело пока идет обновление. И облегченная модель Checkmate позволит нам быстро перейти в войсках на новые виды вооружения.
Нам это очень надо, потому что НАТО действительно обнаглел по полной программе: то они делают заявления в акватории Черного моря, то грозят открывать огонь на поражение "в случае необходимости", то провокации устраивают на северных границах, вдоль Северного морского пути.
Вот и выходит, что такие относительно легкие машины, обладающие всеми возможностями истребителей 5-го поколения, нам необходимы для того, чтобы обороняться.
Следы предполагаемых убийц белорусского радикала Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб.