Лёгкая цель: почему России не страшны "Байрактары"

Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является лёгкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.

"Типовая цель"

""Байрактар", вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолёт массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно", — сказал Созинов в интервью РИА "Новости".

С "Байрактаром" нужно бороться средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника, подчеркнул он. "То есть надо его своевременно увидеть, в чём никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить своё вооружение", — пояснил Созинов.

Напомним, некоторое время назад турецкая компания "Байкар" начала поставки беспилотников Bayraktar TB2 Украине. В Киеве говорят чуть ли не о приобретении некоего варианта "чудо-оружия". Как подчёркивали в украинском минобороны, "Байрактары" станут частью "системы сдерживания российской агрессии" в Азово-Черноморском регионе.

В свою очередь, в МИД России подчёркивали, что поставки беспилотников будут "подпитывать милитаристские настроения" в Киеве.

Реклама и реальность

Уверенно можно сказать о том, что турки проводят весьма грамотные рекламные кампании. В Сети хватает роликов, на которых "Байрактары" уничтожают различные наземные цели. В том числе, к слову, и российские зенитные комплексы.

Что касается эффективности "Байрактаров", то здесь мнения разные. По мнению ряда экспертов, успехи подобного вида вооружений обеспечены рядом факторов.

"Лучше всего Bayraktar TB2 показывает себя в низкотехнологичных, но весьма интенсивных конфликтах разнообразных военизированных группировок и против плохо организованных армий развивающихся стран. Здесь такие БПЛА могут успешно использоваться для борьбы с устаревшими и/или спорадически, "очагово" организованными средствами ПВО, вскрывая и обеспечивая поражение позиций зенитно-ракетных комплексов, а также на большом расстоянии обеспечивая постоянное наблюдение за линией соприкосновения конфликта. Важно отметить, что эффективность применения отдельного комплекса БПЛА необходимо оценивать в системе иных средств и в рамках разнообразных военных задач", — отмечал ранее военный обозреватель Артём Мальцев в комментарии для портала "Евразия. Эксперт".

Так что, по большому счёту, Павел Созинов не сказал чего-то такого, о чём бы ранее ни говорили специалисты в этой сфере. Не исключено, впрочем, что последует реакция со стороны производителя беспилотников. И появится очередной ролик, демонстрирующий успехи "Байрактаров". Но и комментариев украинских "экспертов" тоже можно ожидать, куда же без них.