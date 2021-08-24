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Автор Антон Куликов

Лёгкая цель: почему России не страшны "Байрактары"

Силовые структуры

Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат "Байрактар" является лёгкой целью для зенитных ракетных комплексов, заявил генеральный конструктор "Алмаз-Антея" Павел Созинов.

Лёгкая цель: почему России не страшны "Байрактары"

"Типовая цель"

""Байрактар", вообще говоря, типовая цель для зенитного ракетного комплекса. Это большая цель, фактически самолёт массой 650 килограммов. Весьма уязвимый, так как он летает достаточно медленно", — сказал Созинов в интервью РИА "Новости".

С "Байрактаром" нужно бороться средствами, "длина руки" которых превышает дальность действия бортового вооружения беспилотника, подчеркнул он. "То есть надо его своевременно увидеть, в чём никакой проблемы нет, и поразить до того, как он будет способен применить своё вооружение", — пояснил Созинов.

Напомним, некоторое время назад турецкая компания "Байкар" начала поставки беспилотников Bayraktar TB2 Украине. В Киеве говорят чуть ли не о приобретении некоего варианта "чудо-оружия". Как подчёркивали в украинском минобороны, "Байрактары" станут частью "системы сдерживания российской агрессии" в Азово-Черноморском регионе.

В свою очередь, в МИД России подчёркивали, что поставки беспилотников будут "подпитывать милитаристские настроения" в Киеве.

Реклама и реальность

Уверенно можно сказать о том, что турки проводят весьма грамотные рекламные кампании. В Сети хватает роликов, на которых "Байрактары" уничтожают различные наземные цели. В том числе, к слову, и российские зенитные комплексы.

Что касается эффективности "Байрактаров", то здесь мнения разные. По мнению ряда экспертов, успехи подобного вида вооружений обеспечены рядом факторов.

"Лучше всего Bayraktar TB2 показывает себя в низкотехнологичных, но весьма интенсивных конфликтах разнообразных военизированных группировок и против плохо организованных армий развивающихся стран. Здесь такие БПЛА могут успешно использоваться для борьбы с устаревшими и/или спорадически, "очагово" организованными средствами ПВО, вскрывая и обеспечивая поражение позиций зенитно-ракетных комплексов, а также на большом расстоянии обеспечивая постоянное наблюдение за линией соприкосновения конфликта.

Важно отметить, что эффективность применения отдельного комплекса БПЛА необходимо оценивать в системе иных средств и в рамках разнообразных военных задач", — отмечал ранее военный обозреватель Артём Мальцев в комментарии для портала "Евразия. Эксперт".

Так что, по большому счёту, Павел Созинов не сказал чего-то такого, о чём бы ранее ни говорили специалисты в этой сфере. Не исключено, впрочем, что последует реакция со стороны производителя беспилотников. И появится очередной ролик, демонстрирующий успехи "Байрактаров". Но и комментариев украинских "экспертов" тоже можно ожидать, куда же без них.

Как победить Байрактары! Панцирь С1 против Байрактар
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы турция украина байрактар алмаз-антей беспилотник беспилотники артем мальцев павел созинов
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