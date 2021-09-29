Экс-глава Генштаба ВСУ: надо подписывать мир с Россией

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что стране придется искать точки соприкосновения Россией и даже подписывать договор под гарантии США.

По словам Романенко, в этом году прошли встречи руководителей США, РФ, Германии, Франции, которые будут перспективно влиять на мировую политику.

Украинский президент принимал участие в некоторых из них, и теперь, дескать "набрался определенный массив оценки ситуации для принятия решения", в том числе по Украине.

Многие страны также проводили военные учения у границ РФ и Украины. Например, была проведена серия учения и со стороны РФ (а также стран ОДКБ), и со стороны Украины и стран НАТО.

Романенко отметил, что у России "окончательного решения по Украине нет, и нужна встреча с Зеленским".

В Европе свои изменения:

со своего поста уходит канцлер Германии Ангела Меркель,

Франция воспринимает в штыки союз США-Великобритания-Австралия и разрыв контракта на поставку австралийцам французских подлодок.

Эти страны вряд ли займутся Украиной в ближайшее время.

Россия и Америка, впрочем, готовы решать этот вопрос. В ближайшее время Виктория Нуланд, ставшая в администрации Байдена заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам и курировавшая при Обаме украинский вопрос, может приехать в Москву.

Даже по самым лояльным к Киеву расчетам, Украина получит место в очереди на вступление в НАТО не раньше 2030 года.

Романенко пояснил, что видит задачей Запада создание для Украины "крутой армии". Для Украины показательной стала Карабахская война, но нужно учитывать, что потенциалы Армении и Азербайджана были близки. Если сравнивать Украину и Россию, то это скорее ситуация Финляндии и СССР.

У Украины дедлайн - 10 лет до гипотетического "начала вступления в НАТО и ЕС" (на самом деле нет - это фантазии) - поэтому надо искать за это время точки соприкосновения с Россией.

Нужно определиться с перспективой ситуации по Донбассу и Крыму. И уж точно не пытаться объять необъятное.

По словам Романенко, пытаться решить сразу две задачи нереально. Нужно выиграть для себя время и подарить определенным образом время Путину с формальной реализацией его планов.

Если вся проблема России - это (якобы) потенциальное вступление Украины в НАТО, нахождение войск НАТО на украинской территории, то можно подписать договор о том, что примерно 5-10 не будет размещать иностранные военные базы, а также не будем вступать ни в какие союзы.

Россия же выводит никак не находимые войска с территорий Донбасса, рассуждает бывший военный. А дальше — как пойдут переговоры

. Гарантом такого документа должны стать США, заключил Романенко.

Кстати., ранее украинский генерал в эфире "60 минут" пригрозил взорвать Крымский мост. "По крайней мере, до моста достанем с территории континентальной Украины", - заявил все тот же экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.