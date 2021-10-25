Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома"

15 сентября 2021 года глава оборонного ведомства США Ллойд Остин предписал всем военнослужащим, гражданским должностным лицам Минобороны и подрядчикам сообщать о любых симптомах "гаванского синдрома" — загадочной болезни, поразившей сотрудников американских дипмиссий по всему миру.

Ллойд Остин, США

Справка:

Впервые таинственная болезнь проявила себя в 2016 г. на Кубе, в Гаване, где она буквально выкосила сотрудников посольства США. Пострадавшие сообщали, что сначала слышали странный скрежет и гул, а потом или теряли сознание, или начинали испытывать сильнейшую мигрень, головокружение, потерю ориентации. Дошло до того, что дипломатическую миссию пришлось закрыть, а персонал — репатриировать. По крайней мере пятьдесят девять американцев на Кубе и в Китае прошли обследование или курс лечения от непонятной хвори. Общее число больных составляет не менее 130 человек.

В 2021 году пришла новая волна "вскипания мозгов" (так окрестили неведомую доселе напасть сотрудники американских дипмиссий). Поветрие ударило по сотрудникам, работающим под звёздно-полосатым флагом в Вене и Берлине. Кроме того, согласно агентству Associated Press, в августе текущего года прибытие с официальным визитом во Вьетнам вице-президента США Камалы Харрис было задержано по той же причине на 3 часа. Дело в том, что очередной сотрудник посольства США — на этот раз в Ханое — якобы пал жертвой "гаванский эпидемии".

Вместе с тем, не только Минобороны, но и администрация президента США Джо Байдена дала понять, что относится к проблеме очень серьёзно. Госдепартамент и ЦРУ даже недавно выпустили ряд рекомендаций для своих работников. Одна из них гласит, что при недомогании следует немедленно покинуть потенциально опасное место. Кроме того, Госдеп США создал особую рабочую группу, куда дипломаты и члены их семей могут обращаться при "необъяснимых происшествиях со здоровьем". Подобные случаи больше не будут делить на различные категории в зависимости от присутствия в них тех или иных обстоятельств. Впрочем, без чётких критериев их стало сложнее посчитать.

Страх перед грозной опасностью поселился в длинных коридорах Госдепартамента США и ЦРУ. Теперь напуганные правительственные чиновники боятся уезжать в длительные служебные командировки — особенно вместе с членами семьи. По Вашингтону поползли слухи о новом "секретном оружии русских", которое, подобно смертоносным лучам из научно-фантастических романов, прицельно поражает разведчиков и дипломатов.

Но география "гаванского синдрома" ширится. Так, штатный работник ЦРУ Уильям Бёрнс вернулся из поездки, на этот раз в Индию, и привёз с собой легко распознаваемые симптомы. А ещё до него работавший в Москве опять-таки американский агент Марк Полимеропулос навсегда утратил работоспособность и обзавёлся тяжёлыми головными болями, не забыв обвинить в этом пресловутый "гаванский синдром".

Правда, злые языки уже отметили, что бывший шпион досрочно получил высокое выходное пособие и пожизненный пансион с бесплатным соцстрахом. А за такое можно и инопланетян признать виновными в попытке несанкционированного воздействия на американских разведчиков.

Как бы то ни было, в декабре прошлого года коллектив Национальной академии наук США дал официальное медицинское заключение: с точки зрения учёных, всему виной именно микроволновое оружие.

Вердикт, подписанный девятнадцатью медиками и представителями смежных областей науки, постановляет, что имела место "атака при помощи направленной импульсной радиочастотной энергии". Только этим, считают врачи, и можно объяснить таинственную болезнь, приводящую агентов ЦРУ к досрочному выходу на пенсию. Отчёт о работе комиссии обнародовала газета "The New York Times".

Как всегда, виновата Россия

Мария Захарова, МИД РФ

Одним из неписанных правил современной американской дипломатии является систематическое обвинение России в любых катаклизмах и разрушительных событиях непонятного генеза. Поэтому не стоит удивляться тому, что директор национальной разведки Аврил Д. Хейнс довёл 8 августа т. г. до сведения гаранта Конституции США, что эксперты "изо всех сил" ищут доказательства причастности к головным болям и паническим атакам агентов ЦРУ злокозненных и неуловимых российских агентов. Отметим — ищут, но найти-то оных доказательств по-прежнему не могут…

Со своей стороны, Москва несколько раз категорически отвергла свою какую-либо причастность к таинственным происшествиям. В декабре 2020 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакого "оружия направленного микроволнового воздействия" у нашей страны не было и нет.

"Подобные провокационные, не подкреплённые фактами домыслы (…) вряд ли можно рассматривать в качестве серьёзного повода для комментария", — сказала дипломат.

Кстати, осенью 2021 года случаи "микроволнового" заболевания уже зафиксированы в Японии, Узбекистане, Колумбии и Австралии.

Техническая сторона вопроса

Госдеп США

На самом деле, похоже, что ключи от тайны сокрыты не в России, а именно в США.

Справка:

Ещё в январе 2018 г. Беатрис Коломб, профессор университета Сан-Диего, опубликовала в журнале Neural Computing статью о воздействии микроволн на человеческий организм. А в сентябре того же года исследователь направила подробное письмо в подразделение Госдепартамента США, занимающееся расследованием "гаванского синдрома". Профессор сообщила, что не сомневается именно в микроволновой природе "гаванского синдрома".

Следует отметить, что Беатрис Коломб специализируется именно на воздействии микроволн на человеческий организм. И что же Госдеп?

"Прочитали с интересом", — лаконично уведомил её ответным посланием сотрудник госаппарата.

Между тем исследователи в США окрестили набор характерных признаков микроволнового воздействия "эффектом Фрея" по имени одного из первооткрывателей в этой области. Специалисты сходятся во мнении, что голова человека может работать наподобие приёмной антенны, воспринимающей волны гигагерцового диапазона. Когда испытуемых подвергали импульсному микроволновому облучению, то они сообщали экспериментаторам, что слышат те самые странные скрежещущие звуки, а потом начинают ощущать общее недомогание.

С точки зрения учёных, это связано с диэлектрическими свойствами головного мозга "хомо сапиенса". При воздействии внешних электрических и магнитных полей энергии возможна внутренняя поляризация нашего мыслительного органа, что и приводит к тяжёлым медицинским последствиям. Такие выводы сделаны в отчёте Общества биоэлектромагнетиков. Документ опубликован в номере за июль текущего года в вестнике Bioelectromagnetics.

Аналогичного мнения придерживается и профессор Джеймс Лин с кафедры электротехники университета Иллинойса в Чикаго. Профессор признан одним из лучших в мире специалистов, работающих в области слухового микроволнового воздействия. Он считает, что микроволны способны вызвать термоупругое напряжение в ухе и нарушить координацию движений.

Новое электромагнитное оружие made in USA

Центральное разведывательное управление США

Любопытно, что все известные широкой общественности современные исследования в области микроволнового направленного воздействия на человека велись и, похоже, по-прежнему ведутся на территории США.

Справка:

Первые упоминания о подобных работах относятся ещё к декабрю 1966 года. Тогда, более полувека назад, заместитель директора исследовательского центра ЦРУ DARPA упомянул в одном из документов о проекте, связанном с микроволновым оружием.

В дальнейшем из конфиденциальных источников стало известно, что в девяностые годы прошлого столетия ВВС США запустили три секретных программы-исследования.

Первый проект был назван Hello. Ставилась задача подобрать такой диапазон микроволн, который вызывал бы у людей громкий шум в голове. Второе исследование под кодовым названием Good-bye должно было подобрать частоты, подавляющие агрессию толпы. Очевидно, что таким образом МВД США хотело обрести безболезненный и бескровный способ разгона манифестаций.

А вот третье направление исследований — Good night — должно было позволить дистанционное умерщвление жертвы.

Весной 2018 года — именно тогда, когда профессор Коломб опубликовала свою статью о воздействии микроволн на человека, сотрудник медиаплатформы MuckRock Кёртис Уолтман (Curtis Waltman) обнаружил в своём электронном почтовом ящике письмо из Washington State Fusion Center. К посланию был прикреплён архивированный крупноформатный файл "Воздействие электромагнитных частот на человеческое тело" (EM effects on human body. zip.). Информацию об этом обнародовал американский вестник Popular Mechanics в номере за 19 апреля 2018 г.

В документе описывалась методология создания психотронного оружия (Psycho-Electric Weapons). К чертежам были приложены научные отчёты о проведённых экспериментах на людях с результатами воздействия излучения на человеческий мозг и тело. Там же содержались сведения о создании прибора для дистанционного управления человеком.

Наука — в том числе, и наука, направленная на разрушение и смерть, не стоит на месте. По сообщению французской военной прессы, в США проходят испытания системы ПВО нового вида. Она использует микроволны. Комплекс известен под названием THOR (Tactical High Power Operational Responder) и предназначен для борьбы с БПЛА при помощи мощного электромагнитного импульса. Такие успехи в области освоения новых областей прикладной физики в целях создания перспективного оружия косвенно дают ответ на вопрос, кто реально стоит за феноменом "гаванского синдрома" и испытывает микроволны на людях.