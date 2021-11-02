Война на пороге: к Крыму идёт флот США

После применения беспилотника "Байрактар" ситуация на Украине вышла на новый уровень военной напряжённости. В Чёрное море вошли военные корабли США.

Американские СМИ также сообщили, что российские войска опять, как и весной, якобы стягиваются к границе Украины, а Путин готовит "армаду завоевания и вторжения".

К примеру, издание Politico опубликовало фото, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной". Речь идёт о Смоленской области, которая с Украиной не граничит.

Сама Россия не делает никаких заявлений, но и не опровергает официально возможной передислокации сил по своей территории в рамках учений.

По факту, США встали на сторону Киева после выстрела из "Байрактара". При этом Европа Украину за него раскритиковала, а Турция сразу же заявила, что дрон де-юре украинский — и нечего называть его "турецким".

Но 30 октября в акваторию Чёрного моря вошёл ракетный эсминец USS Porter. По данным командования Шестого флота США, это "произошло в рамках планового патрулирования". Поддержку кораблю оказывает разведывательная авиация и несколько истребителей F-15.

Военные США сообщили, что подобное патрулирование является стандартной работой по "сохранению свободы судоходства в международных водах для всех стран Чёрного моря". Какое к этому отношение имеют США — непонятно.

Со своей стороны, Россия приступила к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием — проще говоря, взяла его на прицел. Вскоре Шестой флот отправил к российскому Крыму и флагманский корабль Mount Whitney. Так страны НАТО намерены "усилить своё присутствие в Чёрном море".

Руководитель МИД Сергей Лавров обвинил Вашингтон в подталкивании черноморских стран к конфронтационной политике. А согласно мнения сенатора Совфеда Ольги Ковитиди, "мир находится на грани военного столкновения".

Российский президент Владимир Путин отметил, что раз корабль США зашёл в Чёрное море, то "мы можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".

Кстати, как пишут в соцсетях полуострова, к моменту прихода кораблей США к Севастополю президент как раз будет там на Дне народного единства — и, видимо, сам сможет посмотреть на флот НАТО в бинокль или прицел боевых систем, а то и отдать приказ…

"Это, конечно же, провокация со стороны США и НАТО — речь даже не о заводе кораблей вероятного противника в акваторию, где будет находиться президент ядерной державы (попробовал бы Китай подвести свой флот с ракетами к Тайваню, например, куда прилетел бы Байден)", — заявил Pravda. Ru капитан 2-го ранга в отставке Илья З.

"Они играют на обострение, пытаясь решить сразу несколько вопросов — провести разведку (боевых частот ПВО-ПРО, систем связи флота, тактику управления соединениями, и т. д.), продемонстрировать флаг (здесь игра не только с Украиной, но и с Турцией), а также спровоцировать Россию на военную реакцию — от выталкивания тараном до обстрела кораблей, рассчитывая "русские не решатся", — добавил кавторанг.

"Решатся. И они прекрасно понимают, что, несмотря на всю ракетную мощь и новые системы, эсминцы США пойдут ко дну, если будет такой приказ, а Москва уже предупреждала, что готова на все нужные меры. Если помните такой художественный фильм о сбитой над Чертаново "тарелке" — наши вооружённые силы, имея приказ, и НЛО собьют. Вот только эскалация от первого выстрела из артустановки или пулемёта до массового старта ядерных МБР — очень быстрая, и в США должны это понимать", — заключил эксперт.

Не зря в Крыму и Новороссийске, цитируем, "прошли учения по прикрытию пунктов базирования кораблей ВМФ России от ракетного удара противника на фоне захода в Чёрное море эсминцев ВМС США".

Данное решение России, конечно же, связано с необходимостью адекватно реагировать на выходки западных коллег. Насчёт продвижения российских войск к границы с Украиной написали и журналисты The Washington Post, рассуждая о причинах ситуации.

Они называли ухудшение отношений России с НАТО и провокацию с "Байрактаром". Хотя записи, которыми издание располагает, нельзя считать надёжным источником — по ним неясно, какие войска куда направляются.

При всём этом Украина провоцирует конфликт сама. На днях ВСУ захватили поселок Старомарьевка в "серой зоне", куда они заходить не имели права по Минским соглашениям.

Проблема в том, что США отреагировали сразу, поддержав Украину по вопросу применения "Байрактаров". Поставок летального оружия, впрочем, не начали, но активность повысили, упирая на обострение с СП-2.

Украина продавливает идею, что если газопровод запустят на всю мощь, это якобы развяжет России руки для вторжения. Эту мысль повторил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, ссылаясь, в том числе, на обострение ситуации на Донбассе.

В итоге в регионе растёт военное напряжение, причём уже явно вопреки нежеланию Европы в это ввязываться. Всё это создаёт угрозу того, что ситуация может выйти из-под контроля и сорваться в открытый конфликт в любой момент.