Искусственный интеллект китайцев угрожает безопасности США

Согласно годовому отчёту Министерства обороны США за 2021 год, вооружённые силы Китая представляют угрозу интересам Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Растущий ядерный арсенал КНР привлёк наибольшее внимание зарубежных СМИ. Пекин стремится использовать новейшие технологии и инновационные оперативные концепции — как для обычных, так и для стратегических операций — чтобы стать ведущими вооружёнными силами с помощью подхода, описываемого как "интеллектуальная война".

США, Китай и Тайвань

Согласно отчёту, Китай "стремится доминировать в технологиях, связанных с Четвёртой промышленной революцией", поскольку это позволит КНР стать армией мирового уровня, наряду с Россией и Соединёнными Штатами.

Китай нацелен на лидерство в новейших технологиях

По мнению китайцев, новые технологии будут формировать и увеличивать темпы ведения боевых действий, а это означает, что для будущего военного успеха потребуются силы, которые будут "механизированы, обладать всей полнотой информации, а также способностью к её анализу и осмыслению".

Под последним термином понимается "концепция ведения войны будущего, разработанная КНР на основе новых и разрушительных технологий, в частности искусственного интеллекта". Сюда входят интеллектуальные технологии, системы и оперативные концепции, такие как "война на истощение с применением большого количества дронов, межпространственное сдерживание, космическое противостояние на основе искусственного интеллекта и операции по обеспечению когнитивного контроля", которые облегчат обработку информации и принятие решений непосредственно на поле боя.

Китай также обновляет свою доктрину и планы ведения боевых действий, чтобы вместить все упомянутые выше возможности. Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) обладает мандатом на то, чтобы "теория и доктрина ведения войны НОАК полностью основывались на революционных технологиях, таких как искусственный интеллект (ИИ) и автономные системы". Делая упор на новейшие технологии, Китай стремится стать "глобальной инновационной сверхдержавой".

В отчёте американцев, в частности, говорится: "В 2020 году Коммунистическая партия Китая (КПК) объявила о новом этапе модернизации НОАК в 2027 году, которая в широком смысле понимается как модернизация возможностей НОАК для объединения в целостную систему для ведения боевых действий посредством ИИ. В случае реализации модернизации НОАК к 2027 году, это предоставит Пекину более надёжные военные возможности в случае возникновения непредвиденных обстоятельств с Тайванем".

Стратегия Китая по достижению лидерства в оборонных технологиях

Официальные лица как в США, так и в КНР утверждают, что ключевые технологии, которые будут определять будущие войны, включая искусственный интеллект (ИИ), робототехнику, квантовую и биотехнологию, имеют принципиально двойное (или универсальное) назначение. Частный сектор стимулирует инновации по всему миру. Для Китая связь между частным и государственным секторами поможет определить будущее верховенство в области технологий.

Китай, технологии

Как говорится в отчёте, "в соответствии со стратегией Пекина НОАК стремится использовать достижения китайского частного сектора для реализации своих планов по модернизации вооружённых сил". В отчёте также обсуждаются другие инициативы Китая в области технологического лидерства, такие как прямые иностранные инвестиции для приобретения технологий, набор талантливых специалистов, академическое сотрудничество для исследований и разработок, а также результаты, полученные посредством экономического шпионажа.

В отчёте подчеркиваются особые успехи Китая в этих областях в 2020 году:

выделение около $85 млн на исследования в области ИИ;

планы по расширению "2 000 км квантово-защищённой наземной линии связи", соединяющей Пекин и Шанхай с другими городами;

создание глобальной спутниковой связи к 2030 году;

первое развёртывание ВВС НОАК такого вида наступательного вооружения, как гиперзвуковая ракета DF-17, что полностью спутает все карты американской военщине.