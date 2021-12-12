Лидер триполитанских боевиков намерен посеять хаос в Ливии

На конец декабря в Ливии запланированы выборы президента страны, однако список кандидатов так и не был озвучен. Одновременно с этим в Триполи продолжают прибывать наемники с Ближнего Востока. В последнее время переброски значительно участились, что говорит о готовящейся провокации накануне выборов.

В беседе с корреспондентом Pravda.Ru доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков не исключил, что триполитанские боевики готовят провокацию в Ливии, которая может привести к хаосу. Собеседник издания обратил внимание, что ситуация сейчас не располагает к выборам, поскольку в стране есть две противоборствующие стороны с равным военным потенциалом.

"Ну знаете, выборы устраивать в условиях, когда существует два примерно равноценных по военному потенциалу центра силы как-то странно. Предполагаю, что выборы, которые намечены в Ливии (это речь идёт о Триполи и триполитанском правительстве), конечно, охватывают только ту часть страны, которая подчиняется этому правительству. И внутри этой политической элиты, на политическом пространстве, подконтрольном Триполи, имеются конкурирующие группировки, ориентированные на иные, внешние центры силы — на ту же Турцию, на Египет", — подчеркнул эксперт.

Сивков пояснил, что в таких условиях правительствам сложно обеспечить прекращение войны в Ливии.

"Это не устраивает Турцию, это не устраивает Триполи и приведёт к тому, что противники стабилизации обстановки сделают всё, чтобы эти внешние силы победили. Очень трудно в такой ситуации рассчитывать на то, что выборы будут проведены в срок, они могут быть сорваны в последний момент", — заключил собеседник издания.

Недавно Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии сообщила, что откладывает публикацию окончательного списка кандидатов на президентских выборах на неопределённый срок. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 11 декабря.

Это создаёт дополнительное напряжение, поскольку многие кандидаты продолжают бороться за своё право участвовать в предвыборной гонке рассказал военный эксперт Борис Рожин.

"Дестабилизация может начаться ещё до выборов. Сейчас так и не сформирован окончательный список кандидатов, некоторые из них продолжают бороться за своё право участвовать в выборах. Известно, что нынешнее правительство в Триполи всячески препятствует выдвижению Сейфа аль-Ислама Каддафи, который через суды пытается добиться права участвовать в предвыборной гонке. Каким бы ни был итог выборов, проигравшая сторона обвинит победителя в фальсификации. К примеру, если победит маршал Халифа Хафтар, то ПНС в Триполи объявит эти результаты недействительными. А если победит действующий премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба, то эти итоги могут не признать в Тобруке и Бенгази. Поэтому вероятность очередной гражданской войны в Ливии весьма высока", — полагает Рожин.

Обвинения в фальсификации с большой вероятностью перерастут в насилие. Учитывая количество наёмников, которых Турция перебросила к Триполи, о мирном урегулировании можно будет забыть. По самым скромным оценкам, приводимым SOHR, число одних только сирийских наёмников на западе Ливии может достигать 18 тысяч.

Недавно журналисты выяснили, что белорусская авиакомпания Rada Airline, вероятно, принадлежащая лидеру ливийского бандформирования RADA Абд аль-Рауфу Карре, совершила рейс из Кабула в Ливию через Туркменистан. По данным сервиса Flightradar2, борт приземлился в аэропорту Митинга ночью 4 декабря. Оттуда турецкие спецслужбы перебросили его к подконтрольной Анкаре базе Аль-Ватыя, сообщают источники.

Именно на этой базе тренируют наёмников из числа боевиков террористических группировок. Их активность создаёт проблемы для западной части Ливии, поскольку радикалы убивают, грабят и насилуют местных жителей.

В это же время официальная Анкара делает заявления о приверженности мирному урегулированию ситуации в Ливии, а турецкие СМИ продолжают штамповать вбросы о бойцах "ЧВК Вагнера", чьё присутствие в североафриканской стране так и не было доказано.