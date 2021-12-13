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Автор Александр Шторм

Виктор Баранец раскрыл "военный ответ США и НАТО от РФ"

Силовые структуры » Министерство обороны

Как заявили в МИД РФ, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, то со стороны нашего государства последует ни много ни мало военный ответ. Будет новый виток конфронтации, пояснил в интервью РИА "Новости" замглавы МИД Сергей Рябков.

Виктор Баранец раскрыл "военный ответ США и НАТО от РФ"

Однако дипломат не разъяснил, что именно может считаться военным ответом — ввод войск на территорию иного государства или (пере)нацеливание ракет?

Какие именно меры может подразумевать данный термин и против кого (стран НАТО, США, Украины, и т. п.), рассказал Pravda.Ru военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник Виктор Баранец.

"Давайте сразу исключим военный ответ касательно Украины. Тут уже и Владимир Путин, и Сергей Лавров говорили, что никакого нападения не будет. Эти заявления сделаны публично. Также аналогичное заявление сделал Владимир Путин во время разговора с Джозефом Байденом. Военный ответ России по украинскому вопросу сразу отпадает", — рассказал эксперт.

Но что же тогда имелось в виду?

"Итак, мы 30 лет упрашиваем НАТО, что называется "на коленях": не продвигайтесь к нашим границам. Тем не менее они уже упёрлись в наши с белорусской границы. Раньше мы только ныли и, простите, пускали сопли, каждый раз выражая озабоченности, делая дипломатические заявления: "Нас это не устраивает, нас это беспокоит, мы не можем с этим согласиться", — пояснил Виктор Баранец.

"Дипломаты использовали весь большой лингвистический набор терминов, выражая своё несогласие, но всё было лишь на словах. Мы говорили, что мы тоже ответим, но ничего не делали. А вот теперь Рябков делает совершенно конкретное заявление, что будет военный ответ", — отметил он.

"Каким может быть военный ответ? Первое и самое главное — не будет никакого, конечно, "вторжения армии России" в одну из стран НАТО, которые у нас стоят "по другую сторону пограничного забора". Это исключается. Потому что это противоречит многочисленным заявлениям нашего политического и военного руководства. Мы не собираемся ни на кого нападать", — делится мнением эксперт.

"Каким ещё тогда может быть военный ответ? Во-первых, возможна перегруппировка войск на тех направлениях, где НАТО нам сильнее всего угрожает. И прежде всего усиление войск. Мы там лоб в лоб по другую сторону границы встанем — и пошлём на хрен всех, кто говорит, что мы там "нагнетаем", — озвучил Виктор Баранец вариант действий России.

"Ещё это перенацеливание наших ракетных систем. В равной степени это касается и сухопутных систем, и военно-морских систем, и авиационных систем.

Что такое перенацеливание? Привожу вам пример. Американцы собрались наращивать количество ядерных бомб на территории Германии. Там уже база, где есть специальный склад. Как только в Германии, либо в Польше, или в Прибалтике появляется такое оружие — районы дислокации этих ракетных, танковых, артиллерийских подразделений будут обведены (образно говорю) красным кружком", — уверен эксперт.

"Что это такое? Это значит, что в случае нападения НАТО эти цели будут уничтожены в первую очередь.

Что дальше? Будут внесены коррективы в планы применения Вооружённых сил России как с использованием обычных вооружений, так и ядерных вооружений", — уверен Виктор Баранец.

"Это, конечно, не значит, что мы будем сразу на Германию, на Польшу, на Прибалтику нацеливать межконтинентальные баллистические ракеты. Ни в коем случае. Есть более интеллигентное оружие. Оно называется "тактическое ядерное оружие". Классический пример — оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут стрелять и тротиловыми боеприпасами, и ядерными", — добавил он.

"Подобным нашим силам, аналогичным установкам, вот этой нашей боевой технике будет дано указание внести коррективы в свои оперативные планы применения. И, естественно, часть из этих вооружений будут перемещены, например, в Калининградскую область. По просьбе и с согласия правительства Белоруссии мы поставим такие установки, как "Искандер", в Белоруссии. У нас на подходе уже "Цирконы", которыми мы оснастим наверняка и Северный флот, и Балтийский флот, и Черноморский флот. Новейшие гиперзвуковые вооружения будут переориентированы на эти натовские группировки, которые продолжают приближаться к нашим границам", — считает военный журналист.

"При этом Москва публично и конкретно объявит, в чём смысл нашего военного ответа. Если же нас припрут до последней черты — я не исключаю, что мы можем выйти из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Американцы же вышли из Договора о ракетах малой и средней дальности. Извините, а что мы будем сидеть, пока нам американский солдат своим автоматом по лбу постучит?" — логично спрашивает он.

"В чём абсолютно прав Рябков, это будет означать новую гонку вооружений. Это значит, те окопы холодной войны, которые были зарыты в своё время, мы снова будем вырывать в полный рост. И снова мы будем стоять фактически лоб в лоб на европейском театре военных действий. Европа должна знать это. Потому что Америка превращает Европу в свой плацдарм передового базирования, делая Европу заложником своих военных амбиций. Для того чтобы продлить существование НАТО, они постоянно день и ночь говорят о российской военной угрозе", — заключил Виктор Баранец в интервью Pravda.Ru.

10 к 1: Как Россия будет уничтожать НАТО
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу нато мид россии сергей лавров сергей рябков ядерное оружие владимир путин
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