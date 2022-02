Америку защищает несуществующая гиперзвуковая ракета: откровения вице-адмирала

Директор агентства по ПРО США вице-адмирал ВМС Джон Энтони Хилл заявил, что ракета Standard Missile 6 (SM-6) может перехватить гиперзвуковую ракету. Его мнение процитировал американский журналист Джозеф Тревитик (Joseph Trevithick) в своей статье (SM-6 Missiles Are America's Only Defense Against Hypersonic Weapons Missile Defense Chief Says), опубликованной заокеанским СМИ The Drive 2 февраля в рубрике "Зона войны" (The War Zone).

Рецидив вялотекущих деклараций

Следует отметить, что подобные заявления Джон Хилл, не обладающий, кстати сказать, профильным дипломом в области ракето- и самолётостроения, делает отнюдь не впервые. Американскому офицеру можно даже немного посочувствовать. Дело в том, что вот уже два года Агентство, которое он ныне возглавляет, пытается безуспешно реализовать программу GPI (Glide Phase Interceptor) для улучшения системы ПРО США.

Весной 2019 г. вице-адмирал уже со всей серьёзностью сообщил, что ракетный комплекс (Regional Glide Phase Weapon System) можно будет интегрировать с существующей универсальной пусковой установкой Mk 41, размещаемой на кораблях или на сухопутных объектах. И всё бы ничего — вот только программа RGPWS была в дальнейшем свёрнута и заменена на новую — GPI, которая пока тоже находится едва ли не в зачаточной фазе.

Впрочем, с учётом весьма скромных средств, выделенных Конгрессом на реализацию программы, таким результатам удивляться не приходится. Так, в 2020 г. военные запросили всего лишь 116,7 млн долл. для создания новой дальнобойной модификации SM-6/Block IB. А в целом эта программа обойдётся американскому налогоплательщику в почти 380 млн долл. Деньги весьма скромные для создания принципиально нового вида вооружения. Для сравнения, создание нового типа пассажирского лайнера стоит, по оценкам корпорации Boeing, не менее полутора-двух миллиардов долларов. При этом, даже теоретически, согласно планам минобороны США, та самая дальнобойная SM-6 Block IB не появится ранее 2024 года.

Весной 2020 года заместитель оборонного ведомства США Майкл Гриффин, отвечающий за новые исследования и разработки в военной области, также сообщил о состоянии проекта по созданию улучшенной версии ракеты SM-6. Гриффин не стал выдумывать: испытание изделия, честно сказал он, невозможно ранее 2023 г.

Но вот 16 апреля уже прошлого — 2021-го — года на сайте профильной для работы по военному гиперзвуку организации — Missile Defence Advocacy Alliance — появилась информация, что ракета SM-6 успешно справилась с "развитой маневрирующей угрозой" (advanced maneuvering threat). Впрочем, на каком полигоне и когда состоялись испытания, не сообщалось.

С подобными бравурными заявлениями о многообещающих результатах в деле создания гиперзвуковой противоракеты выступила 8 декабря перед профильной комиссией Конгресса США и заместитель главы Секретариата по военным исследованиям и разработкам Барбара МакКвистон (Barbara McQuiston). Информация об этом появилась 9 декабря в специальном отчёте для Конгресса за подписью Рональда О'Рурке.

И тут всё-таки любопытно отметить, что ни Джон Хилл, ни Барбара МакКвистон, ни Рональд О'Рурке не являются специалистами в области ракетостроения. Они не более чем ответственные лица и руководители, поэтому, в отсутствие необходимых ссылок и уточнений, их трескучие заявления можно смело счесть голословными и необоснованными. То есть попросту обманом.

Матчасть или "А был ли мальчик?"

Так что же всё-таки представляет из себя на сегодняшний день SM-6?

Справка:

RIM-174 (Extended Range Active Missile (ERAM) Standard Missile 6 (SM-6) — изделие корпорации Raytheon двухступенчатой схемы с твёрдотопливными двигателями. Её скорость равна трём с половиной МаХам, а длина составляет 6,6 м (max диаметр — 530 мм). Стартовая масса ракеты примерно полторы тонны, причём 64 кг — это осколочная боевая часть. Изделие снабжено инерциальной навигационной системой и ГСН, то есть головкой самонаведения, работающей как в активном, так и в пассивном режимах. Дальность стрельбы первой серийной модификации Block 1A невелика: она не превышает 240 километров (хотя, по некоторым данным, после замены силовой установки дальность была увеличена до 400 км). Потолок применения SM-6 — 34 км. С 2013 г. известно о минимум 500 произведённых и 1800 заказанных единицах этого изделия.

Стоит уточнить, что используемый для пуска SM-6 комплекс Mk 41 стоит на крейсерах проекта Ticonderoga и эсминцах Arleigh Burke, а также на стационарном наземном комплексе Aegis Ashore. В то же время, как сообщают американские военные, ракета успешно применялась и по воздушным целям с коррекцией наведения при помощи истребителя F-35.

Предполагается, что после окончания разработки SM-6 Block IB серии Flight III может стать "главным калибром" для эсминцев класса Zumwalt и Arleigh Burke.

Мнение американской прессы

Сам автор публикации на страницах The Drive Джозеф Тревитик относится к баснословным возможностям SM-6 с изрядной долей пессимизма. По его словам, если возможность перехвата каких-то гиперзвуковых целей и существует (в чём он сильно сомневается), то исключительно на отдельно доработанных штучных экземплярах.

Со своей стороны, российские профильные специалисты справедливо замечают, что возможность противоракеты развивать скорость более пяти чисел Маха ещё не означает, что она сумеет работать против маневрирующей цели. В качестве примера эксперты напомнили, что в 2021 году в ходе тестовых испытаний SM-6 так и не сумела нейтрализовать обычную баллистическую мишень.

В этом ключе высказывается и военный аналитик полковник Юрий Кнутов. Он считает, что американские противоракеты не способны маневрировать подобно гиперзвуковым российским боезарядам. Поэтому угнаться за ними у SM-6 просто не получится. Кроме того, для перехвата ракет, способных разгоняться до скорости в 5 и более чисел Маха, указал эксперт, необходимо иметь специальные станции обнаружения этих боезарядов и наведения противоракет на цель.

К этим аргументам можно добавить и ещё один. Профессионалы знают, что для успешного поражения цели требуется скорость, как минимум, в 2 раза выше скорости перехватываемого объекта, причём в идеале соотношение скоростей должно быть 1 к 3 или даже больше. Между тем SM-6, как указывалось выше, вообще не гиперзвуковая ракета: её максимальная скорость не превышает и трёх с половиной МаХов, что на целую скорость звука ниже пороговой величины гиперзвука.

Можно ли сбить гиперзвуковую цель?

Сложность противодействия гиперзвуковому оружию заключается в необходимости… развить противоракете также гиперзвуковую скорость. SM-6 даже в доработанном при помощи японских военных инженеров виде на это просто не способна.

Тем не менее, американская сторона имеет свою интересную аргументацию о теоретической возможности сбить "Авангард", "Циркон" или "Кинжал". Некоторые американские (и не только) аналитики выдвигают следующую мысль: мол, российские гиперзвуковые ракеты уязвимы на активном — разгонном — участке траектории. Их пуск хорошо заметен из космоса, как, впрочем, пуск и любой другой межконтинентальной баллистической ракеты.

Также, продолжают развивать свою мысль зарубежные аналитики, при подлёте к цели "Авангард", "Циркон" или "Кинжал" обязательно "сбросят" скорость — иначе-де они могут промахнуться.

А потом, размышляют они, ведь можно использовать не только SM-6, но и, например, ракеты комплекса THAAD, которые показали ну просто замечательные результаты и могут развить скорость до 8 с половиной МаХов, то есть вполне гиперзвуковую.

Подобная аргументация вызывает вполне законную улыбку. Во-первых, пуск ракет может и быть замеченным — вот только для этого надо постоянно держать под контролем без преувеличения почти ВСЮ поверхность Земного шара, так как пуск может быть осуществлён и с борта стратегического бомбардировщика, и с высотного перехватчика "МиГ-31", и с российской АПЛ, место дислокации которой неизвестно, и, в дальнейшем, с мобильного наземного комплекса. Россия, кстати, вполне в состоянии, в том числе, возродить железнодорожный проект "Баргузин". Кроме того, комплексы шахтного базирования надёжно прикрывает российская многоуровневая система ПРО, под прицелом которой могут оказаться и спутники вероятного противника.

Также важно отметить, что для того, чтобы прицелиться, американской противоракете элементарно нужен радарный комплекс, способный засекать гиперзвуковые цели. Согласно докладу Конгресса США от начала декабря прошлого года, такой радарный комплекс — "Резонанс-Н" — в настоящее время в мире есть только у России. Так что сам по себе факт развития гиперзвуковой скорости американской ракете ничего не даст.

Кроме того, говоря о нашем "Авангарде", не надо забывать, что этот боевой блок — не ракета, а планер, способный на активное маневрирование под самыми немыслимыми углами, недоступными ракете. Летя на скорости до 27 МаХов, блок использует колоссальную инерцию и мало ограничен в манёвре. Манёвр же противоракеты строится, прежде всего, на лимите топлива, выработав который, ракета элементарно выходит из строя. Так что гоняться за "Авангардом" или "Цирконом" — занятие безнадёжное.

Ну и наконец, детские размышления о "снижении скорости для прицеливания" вообще почерпнуты из ковбойских вестернов. Это только там надо было остановить лошадь, чтобы неторопливо навести ствол в противника. Каким образом и зачем разогнавшийся до немыслимых скоростей боевой блок будет тормозить, понятно только американским горе-экспертам. Как правило, даже простая МБР на баллистическом участке траектории наращивает скорость.

В общем, США впервые оказались беззащитными перед внешней угрозой. В настоящее время они более всего похожи на того самого пресловутого голливудского бандита, у которого отобрали кольт. А других аргументов у уголовника нет. Причём этот факт, похоже, уже хорошо осознал весь мир, готовящийся к новой эре международных отношений. Без США.