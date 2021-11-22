Контрразведке РФ надо следить за попытками США выкрасть у нас секреты гиперзвука

Что такое американский гиперзвуковой БПЛА Quarter horse, почему он бесполезен при боевом применении и зачем США собираются активно выведывать секреты российских разработчиков в области гиперзвука, рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Громкий проект

— В последнее время мы много говорим о собственных успехах, но шапкозакидательство может быть чревато неожиданными последствиями. Это я о том, что бить в литавры и рассказывать, что мы создали гиперзвуковую продукцию, которой нет равных в мире, правильно. Но всё-таки, помимо нас, есть:

китайцы, которые тоже гиперзвуковое оружие якобы поставили на вооружение (никто его не видел);

американцы, которым вечно не удаются их звёздные двигатели (РД-180 по нашим чертежам).

Мы готовы вроде бы списать США со счетов. А рано. Потому что есть у них новые проекты в области гиперзвука, имеющие конкретную планку сдачи: не через 20-30 лет, а в обозримом будущем.

Это "Кватерхорс" (Quarter horse). Кватерхорс — это лошадь для быстрого разгона и бега на короткую дистанцию. Так американцы окрестили проект в области создания гиперзвукового беспилотного летательного аппарата.

Длина беспилотника, показанного большой публике, 12 метров при размахе крыла 3 метра. Анонсированная дальность, потому что аппарат ещё нигде не летал, 7402 километра. Предполагаемая скорость — 5-5,5 махов, что позволит долететь из Нью-Йорка в Лондон за 90 минут, тогда как сейчас требуется 6,5-7 часов. Аппарат снабжен анонсированной новой силовой установкой. Насколько она новая, мы пока не знаем. Называется она (производство, естественно, General Electric) GE-J85-21. Это серийная установка, которая давно приобретена компанией-разработчиком. Компания-разработчик Hermeus — это стартап, существует с 2018 года. Как раз в 2018 году наш президент анонсировал наличие у России гиперзвукового оружия. Летом 2021 года ВВС США подписали с Hermeus соглашение о строительстве низких прототипов до 2024 года.

По словам нашего учёного Ефремова, порог для гиперзвукового летательного аппарата — это 4,5-4,6 маха. Американцы делают 5-5,5. Но между глаголами "делают" и "сделали" колоссальная разница.

Американцы за 3 года создали аппарат, который отвечает анонсированным характеристикам и появился на демонстрационном стенде на земле в стационарном положении, но уже со смонтированным двигателем, силовой установкой, производной от двигателя J85-21, прошёл стендовые испытания, показал форсажный режим, но не полетел, а был отключён.

У него обычный двигатель ТРД, но он дополнен форсажной камерой с функциями прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Это является ноу-хау американцев. У них даже есть управляемый сопловой аппарат.

Аппарат достаточно любопытен, потому что у него есть характерный для сверхзвуковых аппаратов, которые разрабатывают американцы, воздухозаборник в носовой части. Более половины корпуса занимает воздуховод. Аэродинамическая схема — это бесхвостка с плавным сопряжением фюзеляжа и плоскостей. В будущем что-то должен дать беспилотный Reaper ("Жнец"), ныне летающий американский дозвуковой аппарат. То есть это будет ударный и разведывательно-ударный беспилотник.

Их шпионы vs наши разведчики

— У этого аппарата нет никакого намёка на обитаемую кабину. Американцы хотят выйти на проект именно обитаемого аппарата. "Кватерхорс" намерен произвести гражданский гиперзвуковой самолёт до 2029 года. Срок небольшой. Одно дело — показать краткосрочно форсажный режим и выход силовой установки на какие-то обороты. Но как долго силовая установка может поддерживать форсажный режим и какова у аппарата будет крейсерская скорость? 5 махов — хорошо, но на каком топливе: твёрдом, жидком — непонятно. Из каких материалов будет камера сгорания силовой установки?

У американцев материаловедение отнюдь не на высоте. Они постоянно подворовывают у нас секреты. Я сам был свидетелем одного из таких неудавшихся актов.

Если тело летит с гиперзвуковой скоростью 5 махов, то материал начинает течь. Надо, чтобы топливо распределялось плёнкой определённой толщины, а каким образом оно распределяется — это страшный секрет, наше ноу-хау. Мы умеем это делать, наши ракеты летают с большими скоростями:

у "Авангарда" скорость свыше 20 махов,

у "Кинжала" скорость свыше 5 махов.

При гиперзвуковой скорости аппарат двигается в облаке плазмы. При этом у нас есть и управляемый полёт, и связь с землей. Наш президент сказал: едва ли не новые законы открыты нами, которые позволяют такие вещи делать. А про американцев ничего не слышно.

Плазма — особое состояние материи, при этом внешние обводы аппарата начнут обгорать. Аппарат должен лететь с такой скоростью 1,5-3 часа. Сумеет ли он сохранить аэродинамическую форму? Сталь не выдерживает, потому что её температура плавления 1000 градусов, а в плазме температура 2000-3000 градусов.

Получается, американцы трубят о своём успехе, и, наверное, у них есть на что-то расчёт. Они сильны в том, что перекупают мозги. По крайней мере, были сильны:

после Второй мировой войны,

в эпоху перестройки,

при развале СССР.

Они, я чувствую, в ближайшие годы будут активно пытаться украсть секреты. Потому что материаловедение не создаётся на коленке. У американцев нет даже намёка на то, что умеем делать в этой области мы.

А какова цель создания аппарата? У наших ракет гиперзвуковых 5-5,5 махов — это нижний порог, а верхний свыше 20 махов. То есть боевое применение машины при баснословной цене, скорее всего, стремится к нулю. И зачем тут нужен гиперзвук? Подкрадываться он не позволяет, летать аппарат сможет быстро, но он не сможет связываться с землей, передавать данные, если он беспилотник, в облаке плазмы. Видно будет его за километр — метеор, летящий в раскалённом шаре. Ведь беспилотники делаются дозвуковыми: подкрался, тихо выпустил вооружение и тихо убрался, пока его не сбили.

Нашей контрразведке в ближайшие годы надо проявить большое внимание к американским попыткам выкрасть у нас секреты гиперзвуковой силовой установки.

Чтобы американцы во имя мира на земле как можно позже пришли к открытию секретов гиперзвуковой силовой установки и управляемого гиперзвукового полёта.