Военные ответили, почему не сбили Ми-24 ВСУ, бомбившие Белгород: приняли за свои

Рано утром два украинских вертолёта Ми-24 нанесли удары по нефтебазе на территории Белгородской области: взорвались и уничтожены несколько резервуаров с горючим. СМИ публикуют видеозаписи очевидцев и камер видеонаблюдения, на которых видно — два боевых вертолёта идут на сверхмалой высоте, почти прижимаясь к земле.

После этого первый вертолёт дает залп, промахивается (!), а второй вертолёт попадает — дальше "вертушки" уходят назад.

Pravda.Ru обратилась к полковнику ПВО в отставке, Александру С. с вопросами — как это оказалось возможным и что это означает для жителей регионов близ Украины, а также всей страны?

"Главных вопросов всего четыре. Как вертолёты долетели до Белгорода, почему их не сбили, почему ударили по нефтебазе и есть ли угроза для других мирных объектов у границ с Украиной", делится военный.

"Технически Ми-24 может долететь туда-обратно, одной заправки ему хватит на 1000 км полета, 400 было к Белгороду, 400 назад. Выбор нефтебазы как цели? Видимо, потому что ярко горит, сильно дымит, взрывная волна поражает ближайшие строения, ну и, конечно, мне кажется — они крались, ожидая в любой момент очередь из зенитной установки, ПЗРК и выбрали первый крупный промышленный объект", — рассказал полковник. "Второй вопрос. Как пролетели и почему пропустили? Если изучить карту, там есть довольно узкий коридор, которым можно было пройти с территории Украины так глубоко. А еще — ночь. А еще — на каждое здание, каждый перекресток не поставишь то, чем можно сбить вертолёты на сверхмалой высоте — зенитные установки, "Шилки", "Панцири", солдат с ПЗРК, да просто советские ЗУшки. Шли они низко, чтобы не светиться на радарах ПВО и авиации России, которые могли запросить "свой-чужой", — уверен офицер. "Также вертолёты, и в этом главная причина, скорее всего, все принимали за свои борты, возвращающиеся с СВО — полёты "Ми-24" в Белгородской области не редки. Стечение обстоятельств, господа украинцы использовали свой разовый шанс на внезапность, больше такого не будет у них. Теперь их будут ждать, причём не только на вертолётах", — пояснил Александр С.

Он также добавил, что когда "мы стояли в Германии, в ЗГВ (западная группа войск СССР) — обе стороны держали небо на прицеле и понимали, что если что-то летит или мчится "оттуда", это может быть только враг, а здесь такого явного понимания не было. В Крыму, например, есть — узкий коридор, перешеек, сразу понятно, кто и откуда летит, время на реакцию и поражение есть, техника там стоит достойная".

"Теперь так будет во всех приграничных районах с особым тщанием, думаю — и, конечно же, жду официальных выступлений МО РФ по этому вопросу" — заключил эксперт.

Впрочем, как сообщил в соцмедиа военно-политический эксперт и публицист Борис Рожин, "Украинская пропаганда даже в случае с удачным налётом на нефтебазу в Белгороде умудрилась пробить дно и объявила, что это русские бомбили сами себя, а удар наносили Ка-52, хотя на видео хорошо видно Ми-24".

"На конец марта, по данным МО РФ, у ВСУ еще остаётся около половины от изначального числа вертолётов — более 70 различных машин, включая Ми-8 и Ми-24. Соответственно, надо просто методично продолжать сбивать или уничтожать на земле. В целом, выглядит как элемент недооценки действий противника, как и в случае с запуском "Точки-У" по Миллерово в начале кампании, после чего ПВО уже работало как надо", — добавил он.