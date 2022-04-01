ВС РФ начинают наступление на Николаев и в Донбассе - инсайд

Минобороны РФ отводит войска от Киева. У Зеленского это восприняли как победу, однако западные разведки предупредили президента Украины о готовящемся наступлении на Николаев и в Донбассе.

Армия РФ покидает позиции возле Киева

Российские военкоры сообщают об отводе войск с завоёванных позиций в Киевской области.

"Мы уходим из-под Киева. Отводим свои подразделения "за ленточку" (за границу- ред.)," — написал военкор Александр Коц в своём Тelegram-канале. Однако он уверен, что "война только начинается".

"Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Надо делать выводы и идти дальше. До конца", — написал он.

В Киеве отвод войск России назвали победой

"Мы видим изменения позиций, россияне отступают под давлением ВСУ. Мы доказали всем, что мы серьезный игрок, с которым придется считаться всем, — сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью западным журналистам. "Во времена Зеленского Украина не отдаст ни одного сантиметра нашей территории. Если бы был Зеленский президентом в 2014 году, мы и не потеряли Крым, потому что начиналось все одинаково — и тогда, и сейчас", — добавил он.

В России представляют отвод войск военной целесообразностью

Если предстоящая операция на Левобережье завершится разгромом ВСУ, то все будут говорить о продуманном плане Генштаба, пишет автор Тelegram-канала "Старше Эдды", который находится на фронте.

"На данный момент вывод войск от Киева, это прямое следование военной необходимости, которая зачастую находится на диаметральном полюсе от политической целесообразности. Надеюсь, что мы и дальше будем следовать именно военной необходимости, не поддаваясь на сиюминутные и зачастую вредные политические хотелки", — указывает "Старше Эдды".

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявил, что наступление на Киев было предпринято, чтобы сковать силы противника и не дать им выдвинуться в Донбасс. Сегодня стоит другая задача — завершить освобождение ЛДНР.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин 29 марта указал, что решение отойти принято в связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Киеву гарантий безопасности переходит в практическую плоскость. Он имел ввиду переговоры Владимира Мединского в Стамбуле.

"Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы", — добавил Фомин.

Однако Киев 31 марта нанёс авиаудар удар по Белгороду, что поставило переговоры под сомнение, как и договороспособность Киева.

Общественное мнение в России было против перехода военной операции в политическую плоскость, потому что нацисты, оставшись у власти, через несколько лет снова создадут реальную угрозу РФ и придётся снова воевать.

Президент РФ Владимир Путин так и не выступил с разъяснением по данному вопросу.

Западные разведки предупредили Киев о наступлении ВС РФ

Как пишет украинский Тelegram-канал "Резидент", Mi-6 сообщила в Генштаб ВСУ, что Россия начала накапливать военную технику в Херсоне для удара по Николаеву. За последние десять дней количество российских военных увеличилось в три раза, что свидетельствует о подготовке новой военной кампании на юге Украины.

"Разведки США и Великобритании передали данные в офис президента Владимира Зеленского, что второй этап военной кампании РФ начнётся в течении недели. Военные аналитики Пентагона уверены в том, что наступление на Николаев начнётся одновременно с окружением восточного фронта (в Донбассе)", — сообщили источники канала в ОП.

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