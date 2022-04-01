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Автор Любовь Степушова

Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород

Силовые структуры » Министерство обороны

Технически можно предотвратить атаки вертолётов ВСУ по территории России, политически это означает конец переговорам с Киевом.

Эксперты рассказали о последствиях атаки вертолётов ВСУ на Белгород

В результате ночной атаки украинских вертолётов Ми-24 по Белгороду выгорела нефтебаза и повреждено не менее семи объектов в двух промышленных парках города.

Атака ВСУ по складам ГСМ была ожидаема

Атака ВСУ была совершена не в зоне специальной операции, а уже непосредственно на территории России.

Как сказал военный эксперт Юрий Подоляка, такой удар ВСУ надо было ожидать, так как в предстоящей "грандиозной" битве за Донбасс главным фактором победы будет своевременный подвоз ГСМ. Именно поэтому и ВС РФ и украинские военные "отрабатывают" по складам.

По его словам, манёвр вертолётов ВСУ практически нельзя было предотвратить, так как они заходили по оврагам со стороны Харькова и их невозможно было перехватить средствам ПВО на таких малых высотах.

Это можно было бы сделать, если бы над территорией России постоянно барражировал бы самолёт радиолокационной разведки и "пара" истребителей, что, вероятно и будет сделано с сегодняшнего дня командованием ВС РФ, сказал Юрий Подоляка.

Переговоры с Киевом будут свёрнуты

Военные эксперты в России указывают, что часть украинских военных выступает за месть России, что свидетельствует о конфликте внутри военно-политической вертикали украинской власти.

Пожар на нефтебазе в Белгороде "не создает условий, комфортных для продолжения переговоров России и Украины", заявил в пятницу журналистам пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. От отказался давать свои оценки атаке ВСУ на Белгород, отдав их на суд "наших силовых ведомств".

Как сказал Pravda. Ru генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор департамента политологии и социологии УрФУ Анатолий Гагарин, инцидент показывает, что украинская сторона недоговороспособна.

По его словам, вероятно, тональность и некоторые другие аргументы на переговорах с Киевом будут изменены.

"Я очень обтекаемо говорю пока. Потому что я не знаю, какое решение будет принято. Но действия ВСУ, по сути, означают нарушение государственных границ, из-за которых могут последовать все необходимые и, безусловно, понятные действия со стороны России. Поэтому та операция, которая сейчас проходит на территории, назовем так, Украины, видимо, будет сейчас переходить в другую стадию — в стадию более активных действий", — сказал эксперт.

Если внимательно вновь послушать выступление президента Владимира Путина перед началом операции, то там был заявлен определенный набор требований к Киеву — денацификация и так далее, который предполагает фактическое уничтожение нынешней украинской власти и украинской государственности в той форме, в которой она сейчас находится, а не просто освобождение Донбасса, как нас пытается уверить тот же министр обороны Сергей Шойгу.

Атака по Белгороду показывает, что переговоры надо прекращать, они выгодны только бандеровцам и дестабилизируют общественное мнение в РФ.

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