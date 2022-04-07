Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе

В Мариуполе дали знать о себе военные офицеры из стран НАТО. По данным стрингеров и волонтёров, они даже связывались с российскими военными и просили дать им коридор для выхода.

Как выяснилось, инструкторы из Франции, Германии, Великобритании и "нейтральной" Швеции находились (и находятся) вместе с нацистами из "Азова"* на территории предприятия "Азовсталь".

Как рассказал волонтёр Герман Владимиров, это произошло вскоре после сообщения Минобороны РФ об уничтожении ещё двух украинских вертолётов, направленных в Мариуполь для эвакуации украинских боевиков и их инструкторов.

Информацию подтвердил военкор Семён Пегов. Таким образом, налицо подтверждение присутствия военных НАТО.

В паблике Олега Блохина отмечается, что "надо отдать им должное — запросили гуманитарный коридор они лишь после очередной неудачной попытки эвакуации. Иными словами, когда не просто запахло жареным, а откровенно повеяло собственным палёным мясом.

Эти офицеры могли бы рассказать много интересного: откуда на Украине буйным цветом расцвёл неонацизм, и кто обучал боевиков "Азова"* военному делу настоящим образом. И, возможно, ещё расскажут".

Пегов добавил, что "ещё один зелёный берет французского легионера мы нашли в Мариуполе. В в/ч у аэропорта, где базировался "Азов"*. Так что присутствие иностранных военных в рядах неонацистов — не какой-то частный случай, а вполне себе системное явление".

Доказывать этот факт уже практически не надо — сами проявились.

Что делать с западными инструкторами и военными

Оружейник Владислав Лобаев считает, что инструкторы НАТО должны быть показательно уничтожены во время ковровых бомбардировок промзоны Мариуполя.

По его словам, раз иностранцы не ушли, хотя их просили и предупреждали и российское министерство обороны, и собственные посольства, значит, остались они для совершения враждебных и преступных действий в отношении России, а значит, должны испить свою солдатскую чашу до дна.

В этом им как следует "помогли" украинские военные, которые никакой сентиментальности в Мариуполе не демонстрировали. Глава ДНР Денис Пушилин пояснил: после злодеяний "Азова"* в городе много людей в очень тяжёлом состоянии. Им необходима срочная медицинская помощь. Поэтому именно сейчас, в это время, проходит эвакуация людей в медицинские учреждения.

На вопрос, как военнослужащим ДНР удаётся сдерживаться, когда они берут в плен сдающихся азовцев* и вэсэушников, зная, что они вытворяют, глава ДНР ответил: "Честно, я не знаю, откуда у наших ребят столько человечности остаётся по отношению к тем негодяям, которые попадают к ним в руки".

Отметим, что "Незыгарь" уже написал, что большая часть старших офицеров военной разведки Франции была удержана боевиками из "Азова"* насильно, в качестве живого щита.

Прибывшие 30 марта офицеры BND из Штутгарта (с целью вызволения коллег с заверениями в дружбе и сотрудничестве, а так привезшие в дар "Азову"* флешки с BTC и комплекты последних видов обмундирования) были также взяты в плен.

Это и не удивительно — среди европейцев преобладают "отпускники" из Канады и Великобритании. "Там же находится отряд сирийских туркоманов, которые хотя бы на военных похожи", — иронизируют эксперты.

Власти европейских стран пытались решить вопрос со своими людьми через Владимира Зеленского, но тот никогда не имел влияния на "Азов"*. Эммануэль Макрон ничего не добился, а подключившиеся к диалогу Олаф Шольц и Папа Римский Франциск не нашли ничего лучше, чем подключить турецкий ресурс и агентуру МИ 6 в Стамбуле. Эвакуация по морю могла бы состояться, но "подвела" недавняя поставка ВСУ "Байрактаров".

"Собственно, вариантов у иностранных инструкторов немного", — сказал Pravda.Ru военный эксперт, полковник в отставке Сергей И.

Их могут убить националисты, чтобы те не дали показания о зверствах, обстрелах, да и вообще о том, чему они учили тербаты и ВСУ. Уже грустная картинка ходит по соцсетям, где западные инструкторы говорят: "Мы не попадём же в плен". Их успокаивают: "Не попадёте, не волнуйтесь", — и открывают по ним огонь.

Они могут погибнуть в боях, от бомбардировок или будучи живым щитом для националистов во время штурма "Азовмаша" и "Азовстали", после чего их либо переоденут, либо их тела и останки "как есть" попадут в руки штурмующих.

Их могут пропустить наши войска, выпустить, но с условием плена и дачи показаний, после чего либо суд и сроки, либо суд и Запад попросит "обмена". Это, конечно, если националисты выпустят.

Отметим, что в украинском сегменте соцсетей и мессенджеров призывают "уничтожить иностранцев, если они есть, чтобы не подставляться".

В российском же сегменте мнения разделились: часть пользователей требует "бомбить в "Азовстали" всех без разбора, пусть умрут вместе с националистами"; часть призывает "взять их живыми любой ценой для дачи показаний".

* Признан террористическим и запрещён на территории РФ.