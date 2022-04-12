США поставят Украине баллистические ракеты

США своими поставками на Украину баллистических ракет расписываются в том, что ведут войну против России. Этот шаг — прямая военная агрессия, поскольку использование таких ракет несёт угрозу ударов по русским городам.

Американский президент Джозеф Байден "обрадовал" весь мир сообщением, что намерен снабжать Украину тактическими ракетами, теоретически способными нести и ядерный заряд.

Это ракеты малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS, которые позволят Украине наносить удары по российской территории. В Америке считается, что Украина ими будет бомбить "только военные аэродромы и части в РФ", якобы "не трогая мирные города".

Вот только, учитывая специфику ВСУ, наивно ожидать, что дело ограничится военными объектами.

Эта затея грозит в перспективе ударами по мирным русским городам. Намерения США уже подтвердили не только украинские СМИ и одиозный Алексей Арестович, но и американский CNBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

Давно не является тайной тот факт, что американский ВПК рассматривает Украину как приоритетный рынок сбыта и полигон для обкатки вооружения — и делает для этого всё возможное и невозможное.

К примеру, Словакия уже поставила на Украину С-300. Результат был немного предсказуем — установку уничтожили до того, как был произведён хотя бы пробный пуск.

По сообщениям МО РФ, крылатыми ракетами "Калибр" на окраине Днепропетровска были уничтожены пусковые установки комплекса С-300, поставленного на Украину "одной из европейских стран". Кто выдал Украине такое оружие — известно, как и тот факт, что данный шаг — исключительно политический и изменить ситуацию в небе Украины не способный в принципе.

В сухом остатке — устаревший комплекс, долгое время находившийся на консервации, прекратил своё существование, Словакия осталась без комплексов ПВО средней дальности, и американские партнёры уже готовы поставить им свои Patriot. Ничего личного — просто бизнес. Так США продолжают зарабатывать на войне.

Вернёмся к ракетам. В ближайшем будущем США планируют поставить ракетные системы, аналогичные комплексам "Точка-У", которые использовались ВСУ для проведения террористических актов в Донецке и Краматорске, а также устрашения населения России.

Видимо, "Точек" на Украине почти не осталось, и им нужна равноценная замена.

А Байден прямым текстом сказал, что готов ударить по РФ своим оружием, но руками украинцев. Если это не тотальная мировая война с Россией, то что?

Да и не он один.

Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил американскую позицию, заявив, что будет добиваться урегулирования конфликта на Украине только силовым путём, наращивая военную помощь Украине.

Всем необходимо признать объективную реальность: в 2022 году Россия воюет с Европой. Вот только зачем это самой Европе?

А самой Европе некуда деваться, потому что этого от неё требуют США. В итоге получается очень интересное столкновение, в котором никому не нужна Украина, а Европа никак не может подтвердить свою субъектность и начать отстаивать свои собственные интересы. А они, понятно, заключаются в нормализации отношений с Россией.