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Автор Александр Шторм

США поставят Украине баллистические ракеты

Силовые структуры » Министерство обороны

США своими поставками на Украину баллистических ракет расписываются в том, что ведут войну против России. Этот шаг — прямая военная агрессия, поскольку использование таких ракет несёт угрозу ударов по русским городам.

США поставят Украине баллистические ракеты

Американский президент Джозеф Байден "обрадовал" весь мир сообщением, что намерен снабжать Украину тактическими ракетами, теоретически способными нести и ядерный заряд.

Это ракеты малой дальности наземного базирования MGM-140 ATACMS, которые позволят Украине наносить удары по российской территории. В Америке считается, что Украина ими будет бомбить "только военные аэродромы и части в РФ", якобы "не трогая мирные города".

Вот только, учитывая специфику ВСУ, наивно ожидать, что дело ограничится военными объектами.

Эта затея грозит в перспективе ударами по мирным русским городам. Намерения США уже подтвердили не только украинские СМИ и одиозный Алексей Арестович, но и американский CNBS со ссылкой на источники в Пентагоне.

Давно не является тайной тот факт, что американский ВПК рассматривает Украину как приоритетный рынок сбыта и полигон для обкатки вооружения — и делает для этого всё возможное и невозможное.

К примеру, Словакия уже поставила на Украину С-300. Результат был немного предсказуем — установку уничтожили до того, как был произведён хотя бы пробный пуск.

По сообщениям МО РФ, крылатыми ракетами "Калибр" на окраине Днепропетровска были уничтожены пусковые установки комплекса С-300, поставленного на Украину "одной из европейских стран". Кто выдал Украине такое оружие — известно, как и тот факт, что данный шаг — исключительно политический и изменить ситуацию в небе Украины не способный в принципе.

В сухом остатке — устаревший комплекс, долгое время находившийся на консервации, прекратил своё существование, Словакия осталась без комплексов ПВО средней дальности, и американские партнёры уже готовы поставить им свои Patriot. Ничего личного — просто бизнес. Так США продолжают зарабатывать на войне.

Вернёмся к ракетам. В ближайшем будущем США планируют поставить ракетные системы, аналогичные комплексам "Точка-У", которые использовались ВСУ для проведения террористических актов в Донецке и Краматорске, а также устрашения населения России.

Видимо, "Точек" на Украине почти не осталось, и им нужна равноценная замена.

А Байден прямым текстом сказал, что готов ударить по РФ своим оружием, но руками украинцев. Если это не тотальная мировая война с Россией, то что?

Да и не он один.

Верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил американскую позицию, заявив, что будет добиваться урегулирования конфликта на Украине только силовым путём, наращивая военную помощь Украине.

Всем необходимо признать объективную реальность: в 2022 году Россия воюет с Европой. Вот только зачем это самой Европе?

А самой Европе некуда деваться, потому что этого от неё требуют США. В итоге получается очень интересное столкновение, в котором никому не нужна Украина, а Европа никак не может подтвердить свою субъектность и начать отстаивать свои собственные интересы. А они, понятно, заключаются в нормализации отношений с Россией.

США хотят поставить Украине ракеты MGM-140 ATACMS
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина жозеп боррель
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