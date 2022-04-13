Натовские чудовища войны ведут мир к Армагеддону

История 80-летней давности, когда чуть ли не вся Европа выступила на стороне гитлеровской Германии в войне против Советского Союза, кажется, ничему не научила западных политиков. Они вновь пошли кривой дорожкой, вооружая до зубов украинских неонацистов, предоставляя им материальную и информационную поддержку. Враги России, они же сторонники неонацизма, готовы втянуть мир в страшную трагедию ради своего господства.

Потоки оружия из США, Великобритании и других западных стран полились на Украину задолго до 24 февраля, когда Москва объявила о спецоперации для защиты народа Донбасса. Теперь увеличились их масштабы, а также степень беспардонности и цинизма таких действий. Америка в деле военного оснащения ВСУ и нацбатальонов, конечно же, впереди планеты всей: чуть ли не каждые 2-3 дня президент Джо Байден объявляет новые головокружительные суммы в долларах, выделяемые, по сути, на войну в Донбассе.

По данным Пентагона, после "воцарения" Байдена в Белом доме Украине была оказана военная помощь на сумму $2,3 млрд. Кроме того, в бюджете финансирования правительства на текущий год предусмотрена гуманитарная, военная и экономическая помощь Киеву в размере около $13,6 млрд. Речь идёт не только о ракетах "Джавелин", "Томагавк" и "Стингер". Щедрой рукой выдаются бронированные машины, нестандартные боеприпасы малого и крупного калибра, пулемёты, беспилотники и системы противодействия им, оптическое снаряжение и даже коммерческие услуги по получению спутниковых снимков.

На днях с берегов Потомака пришло сообщение о том, что Сенат конгресса США одобрил законопроект о "ленд-лизе", развязывающем руки Байдену в поставках оружия киевскому режиму. Это весьма характеризует степень морального падения американской власти: программа, способствовавшая некогда поражению нацистов во Второй мировой войне, сегодня послужит делу неонацизма в Европе.

Американцы и натовцы нацелены на то, чтобы растянуть во времени военные действия на Украине и нанести максимальный ущерб России. Тот факт, что будут множиться жертвы и с украинской стороны, Запад мало волнует. Вашингтон находится в поиске Wunderwaffe против российских военных. Вот почему он оснащает ВСУ беспилотниками Switchblade, которые представляют собой тактические барражирующие боеприпасы. Эти компактные дроны имеют большой радиус действия (до 25 миль), наводятся на цель оператором и способны пробить броню или оставить отверстие в танке.

Шабаш милитаристов в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО, Брюссель

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил о намерениях "перевооружить и переоснастить" ВСУ в ближайшее время, пока российские войска заняты перегруппировкой. На встрече министров иностранных дел в прошлый четверг в Брюсселе стало известно о решении альянса поставлять Киеву тяжёлые вооружения, что раньше считалось недопустимым. Две фурии Европы — Лиз Трасс и Анналена Бербок — пообещали повысить интенсивность поставок оружия на Украину.

Как известно, руководители современной Германии решили сбросить с себя узы исторической вины перед Россией за бесчеловечные преступления их дедов времён Великой Отечественной войны. Сегодня немецкие власти беззастенчиво отправляют для уничтожения российских военных противотанковое оружие и ракеты "Стингер". Чехия передала со своих складов на нужды украинской армии советские танки Т-72 и боевые машины пехоты. Тандем чешской оборонки и немецких фашистов нам хорошо известен и по истории ВОВ.

Британский премьер Борис Джонсон лично приехал в Киев, чтобы сообщить о передаче большого списка смертоносного оружия: зенитных ракет Starstreak, бронетранспортёров и боеприпасов, "способных задерживаться в небе до тех пор, пока они не будут направлены на цель". Словакия тоже не осталась в стороне и передала Украине свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300. Чего не сделаешь ради удовлетворения амбиций США и НАТО!

Приглашённый на встречу в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО предоставить его стране всё необходимое, чтобы разгромить российские войска, проводящие спецоперацию. Представители альянса восприняли призывы глашатая войны из Киева весьма благосклонно. В Брюсселе считают, что Россия не ввяжется в конфликт с блоком НАТО из-за "тяжёлых потерь", понесённых в ходе спецоперации на Украине. В ответах на вопросы журналистов Столтенберг был немногословен, ссылаясь на тактические соображения и безопасность поставок. В альянсе предпочитают покрывать их завесой секретности, стремясь скрыть от России, с какими дополнительными системами оружия придётся иметь дело её армии в ближайшее время.

Ненасытная военщина Запада

Жозеп Боррель

На милитаристской почве сходят с ума не только американские "ястребы" и натовские чиновники. Не отличавшийся и ранее сдержанностью в антироссийских высказываниях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выдал на днях настоящий "перл". Пообещав выделить Киеву около полумиллиарда евро на закупку натовских вооружений, Боррель заявил, что "эта война должна быть выиграна на поле боя".

Если главный дипломат ЕС выдаёт такое, то какой спрос с министров обороны стран НАТО и генсека альянса?

Выпад зарвавшегося евробюрократа не остался без ответа со стороны Москвы. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Евросоюз из экономической организации превратился в "отдел экономических сношений НАТО". Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал немедленно отправить Борреля в отставку за призывы к военным действиям вместо поиска дипломатического решения.

Впрочем, курс Евросоюза и НАТО на "войну до последнего украинца" не стал новостью. Они к этому шли годами, занимаясь милитаризацией Украины и взращиванием нацистской идеологии.

Немногим оппонентам "ястребиной" линии властей Запада удаётся возвысить голос в защиту мира — ведь информационное поле там полностью зачищено, зато созданы все условия для ведения специальных пропагандистских операций в поддержку конфликта. Бывший "зелёный берет" и кандидат в Конгресс США Джо Кент, приглашённый в студию Fox News, услышал в безответственной риторике со стороны СМИ, аппарата национальной безопасности и членов Конгресса отголоски милитаристского психоза времён войны в Ираке.

Если продолжать вводить санкции против Москвы, называть российского лидера "военным преступником", как Каддафи и Саддама, вооружать до зубов украинскую армию, то будет хуже, чем в Ираке: вместо продолжительной борьбы с повстанцами может вспыхнуть третья мировая война. Чтобы такой сценарий не допустить, Кент призывает американцев подвергать сомнению то, что исходит от СМИ и выборных должностных лиц.

Другой американский политик, бывший конгрессмен Дэвид Стокман, возмущается раздутым до колоссальных размеров оборонным бюджетом Байдена ($831 млрд!), называя его "неотъемлемым источником военной лихорадки, русофобии и тотальной дезинформации". Когда дело доходит до "кормления финансово ненасытного военного государства", сгодятся любые фейки, как это происходит на примере конфликта на Украине.

По мнению Стокмана, военная машина Вашингтона стала конвейером для откровенной лжи и пропаганды, исходящей от доведённых до отчаяния "остатков правительства Зеленского в Киеве".

При виде сплотившегося против России блока западных стран, объявившего нам "тотальную войну", возродившего приёмы геббельсовской пропаганды, поощряющего киевский режим уничтожать всех несогласных с ним украинцев, аналогии с периодом Великой Отечественной войны напрашиваются сами собой. Но времена сегодня другие и оружие намного более смертоносное. Как бы обезумевший Запад в свой жажде "натиска на Восток" не поставил мир на грань ядерного Армагеддона.