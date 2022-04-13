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Автор Александр Шторм

Эксперты обсуждают возможность ввода войск НАТО на Украину

Силовые структуры » Министерство обороны

Американский президент выразил готовность отправить войска на Украину.

Эксперты обсуждают возможность ввода войск НАТО на Украину

Джозеф Байден заявил, выступая перед десантниками, дислоцированными на военной базе в польском Жешуве, что у них "будет возможность увидеть всё своими глазами, оценить мужество украинцев".

Как американцы должны это увидеть — пока "тайна великая есть".

Считать это оговоркой не получается. Скорее всего, Байден проговорился о планах Вашингтона, хотя в администрации сразу же заявили о неизменности позиции не отправлять войска на Украину.

Ранее об этом заявила Польша, планирующая проведение там собственной миротворческой операции. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину обернётся войной альянса с Россией.

По словам Лаврова, Варшава таким образом спровоцирует прямое столкновение российских и натовских вооружённых сил, "которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе".

Вопрос, является ли столкновение на территории третьей страны поводом для третьей мировой, беспокоит многих.

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что так США пытаются психологически давить на Россию, но вариант введения туда войск всё-таки рассматривают.

Скорее всего, если войска туда и войдут, то разместятся в западных областях и не планируют входить в прямой контакт с российскими войсками, считает эксперт.

Видимо, основной задачей будут поставки оружия и тренировка украинских подразделений, а также создание проблем для ударов по объектам военной инфраструктуры для российских ВС.

Польша же решает свои вопросы, пытаясь стать гегемоном в Восточной Европе. Надо отчётливо понимать, что военное присутствие в этих странах будет наращиваться.

Но операцию поляки планируют провести своими силами, без поддержки НАТО. Хотя речь пока не идёт о боевых столкновениях. Польша, несмотря на шум, воевать с русскими не готова.

Что она точно готова сделать — так забрать себе западную часть Украины, так что это разговор о негласном разделе Украины.

При этом украинское государство сохранится как раз в зоне ответственности Польши, став фактически её сателлитом, что, в общем, тоже отвечает давним устремлениям Варшавы.

При этом все разговоры о захвате Калининграда останутся разговорами. Конечно, Западу очень не нравится Калининградская область как фактический укрепрайон РФ в тылу ЕС, но воевать за неё в центре Европы желающих мало.

Это дорого и опасно, а риск скатывания к ядерной войне возрастает многократно.

Россия тоже не особо рвётся в конфликт со странами альянса. Сегодня очень велики риски разного рода провокаций, которые могут запустить неконтролируемый процесс сползания к ядерной катастрофе, подытожил аналитик.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что разговоры о военных с Запада — скорее проверка реакции, чем реальные планы.

Такое высказывание можно в случае скандала представить как оговорку. Поляки тоже конкретностью не страдают, выдавая скорее постулаты, которыми можно потом маневрировать. Им скорее нужен материал для проведения информационно-политического и социально-психологического исследования для будущих решений.

Станет ли Польша бороться за свой кусок Западной Украины? Она не единственный претендент, страны Вышеградской группы тоже не сидят сложа руки.

Но это их игра, а НАТО на прямое столкновение с Россией не пойдёт. Последние "кинжальные" удары хорошо показали альянсу, какой сюрприз можно получить от официальной Москвы, помимо ЯО. Прямой конфликт может закончиться уничтожением НАТО как организации.

И работающие отделы аналитики там об этом прекрасно в курсе, резюмировал политолог.

За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша нато польша сергей лавров александр перенджиев
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