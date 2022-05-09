Военный эксперт: России следует опасаться натовских Switchblade и Black Hornet

С начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации киевского режима Запад поставил на Украину огромное количество вооружения. Какого именно оружия следует опасаться российской армии и у кого пальма первенства в сфере беспилотников, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

— Этот эфир посвятим беспилотникам и тому оружию, которое есть у них, но которого нет у нас.

Итак, что есть у них? Американцы, наверное, довели до серии новый тяжёлый беспилотник "Валькирия" класса "Охотник". Подобные разрабатывались даже в Турции и будут у Азербайджана благодаря Шушинской декларации. "Валькирия" способна летать в паре с F-35, принять на себя первый удар, быть инструментом в виде боевого робота, который поможет американскому пилоту выполнить поставленную задачу. Наш "Охотник" существует пока на уровне прототипа, но скоро поступит в серию.

Из достойных беспилотников у нас в войсках работает "Орион", он же "Иноходец". Поднимается на 7,5 километра, развивает скорость 200 километров в час, способен нести даже ПТРК (противотанковую ракету). ПТРК обладает лазерной системой наведения, с точностью трёх-пяти метров выходит на цель. Это ударный или ударно-разведывательный беспилотник среднего класса, способный использовать небольшие фугасные авиационные бомбы.

Есть беспилотники:

"Форпост-1" — поднимается на 7 километров;

"Ланцет" — барражирующий боеприпас;

"Гром" — тяжёлый беспилотник, хотя легче "Охотника".

У американцев, помимо "Валькирии", есть Global Hawk, или RQ-4 Global Hawk. Надеемся, он не поступит на Украину, равно как и Switchblade и Black Hornet.

Switchblade — барражирующий боеприпас, может ставить помехи и быть неуловимым.

Но более волнует Black Hornet ("Чёрный шершень"). Американцы сделали несколько тысяч экземпляров.

Весит 35 граммов. Может быть на поясе в сложенном состоянии у любого солдата. Способен летать на два километра, оставаясь в воздухе 20 минут на аккумуляторе, чтобы предоставить военнослужащему разведданные. Это весьма печально, потому что у нас подобного нет.

Сегодня их армия обладает множеством "Байрактаров-ТБ2" и "Лелека-100". "Лелека-100" — обычный разведывательный беспилотник, поднимается на пять километров, скорость 150 километров в час. "Лелека-100" не представляет боевую опасность в отличие от "Байрактара-ТБ2".