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Автор Ольга Лазарева

Astra Militarum: Взятие Попасной стало еще одним шагом на пути к освобождению ЛНР

Силовые структуры » Министерство обороны

Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией ЛНР и добровольческими отрядами освободили ключевой для ВСУ населенный пункт Попасная на западе Луганской области. Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик считает, что они продолжат наступление вглубь страны для полного взятия под контроль территорий Луганской народной республики.

Astra Militarum: Взятие Попасной стало еще одним шагом на пути к освобождению ЛНР

После прорыва союзными силами линий обороны на юге Попасной, украинские силы отступили. В настоящий момент российские подразделения занимаются зачисткой северных и южных кварталов и опорных пунктов противника.

Военный эксперт считает, что теперь жители Попасной, которые находились последние восемь лет в оккупации киевского режима, смогут вернуться к нормальной и мирной жизни. По завершению обследования территории города силы ВС РФ продолжат движение на север, к населенным пунктам Лисичанск и Северодонецк.

"Несмотря на падение морального духа ВСУ после бегства, украинские войска не стоит недооценивать — в этом районе у киевских неонацистов припрятано еще несколько хорошо укрепленных точек", — заявил эксперт.

Руководитель Telegram-канала Astra Militarum добавил, что в связи с взятием под контроль Попасной, новым ключевым центром обороны украинских националистов станет Горское. Линия сопротивления раскинута от Врубовки к селу Золотое, протяженностью 17 километров. Преодоление этого фронта откроет путь к освобождению южных пригородов Лисичанска.

Эксперт назвал переброску подразделений ВСУ в район обороны вокруг Горского самоубийственным шагом киевского командования. По его мнению, после штурма Попасной для российских подразделений и сил ЛНР зачистка укреплений ВСУ в Горском, Врубовке и Золотом не составит больших трудностей.

"Успешный взлом обороны ВСУ в стратегически важном населенном пункте, который совершен силами РФ, ЛНР и, по некоторым данным, бойцами "ЧВК Вагнера", уже начал создавать фатальные последствия для украинской армии, оккупировавшей Луганщину", — считает эксперт.

Союзные армии РФ и ЛНР теперь смогут стремительно продвинуться к Северодонецку и Лисичанску. После их освобождения уже ничто не сможет остановить зачистку территорий ЛНР от украинских нацистов.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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