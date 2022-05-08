Astra Militarum: Взятие Попасной стало еще одним шагом на пути к освобождению ЛНР

Вооруженные силы РФ совместно с Народной милицией ЛНР и добровольческими отрядами освободили ключевой для ВСУ населенный пункт Попасная на западе Луганской области. Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик считает, что они продолжат наступление вглубь страны для полного взятия под контроль территорий Луганской народной республики.

После прорыва союзными силами линий обороны на юге Попасной, украинские силы отступили. В настоящий момент российские подразделения занимаются зачисткой северных и южных кварталов и опорных пунктов противника.

Военный эксперт считает, что теперь жители Попасной, которые находились последние восемь лет в оккупации киевского режима, смогут вернуться к нормальной и мирной жизни. По завершению обследования территории города силы ВС РФ продолжат движение на север, к населенным пунктам Лисичанск и Северодонецк.

"Несмотря на падение морального духа ВСУ после бегства, украинские войска не стоит недооценивать — в этом районе у киевских неонацистов припрятано еще несколько хорошо укрепленных точек", — заявил эксперт.

Руководитель Telegram-канала Astra Militarum добавил, что в связи с взятием под контроль Попасной, новым ключевым центром обороны украинских националистов станет Горское. Линия сопротивления раскинута от Врубовки к селу Золотое, протяженностью 17 километров. Преодоление этого фронта откроет путь к освобождению южных пригородов Лисичанска.

Эксперт назвал переброску подразделений ВСУ в район обороны вокруг Горского самоубийственным шагом киевского командования. По его мнению, после штурма Попасной для российских подразделений и сил ЛНР зачистка укреплений ВСУ в Горском, Врубовке и Золотом не составит больших трудностей.

"Успешный взлом обороны ВСУ в стратегически важном населенном пункте, который совершен силами РФ, ЛНР и, по некоторым данным, бойцами "ЧВК Вагнера", уже начал создавать фатальные последствия для украинской армии, оккупировавшей Луганщину", — считает эксперт.

Союзные армии РФ и ЛНР теперь смогут стремительно продвинуться к Северодонецку и Лисичанску. После их освобождения уже ничто не сможет остановить зачистку территорий ЛНР от украинских нацистов.