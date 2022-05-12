Разведуправление минобороны США об СВО РФ: "Мы находимся в патовой ситуации"

Американские аналитики признают, что конфликт на Украине не имеет решения. Неделю назад они же говорили о том, что Киев "на коне", поскольку "русские истощены".

10 мая на слушаниях в американском конгрессе глава разведывательного управления Минобороны США Скотт Берриер выразился в том духе, что "россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и здесь мы находимся в патовой ситуации".

А директор национальной разведки Эврил Хейнс заявила о том, что Москва, по экспертной оценке ведомства, не применит ядерного оружия без действительной экзистенциальной угрозы. Считать ли проигрыш и вовлечение НАТО на стороне ВСУ концом света, Хейнс не пояснила.

Эксперты пришли к выводу, что никто из великих держав из-за Украины самоубиваться не будет, поэтому подобную риторику стоит воспринимать философски. Американцы прекрасно в курсе того, что происходит на Украине.

На самом деле они готовят слив Незалежной. Запад так рьяно поддерживал ВСУ оружием и прессой, что их разгром будет восприниматься как поражение всего Запада.

Значит, нужно сделать вид, что Белый дом отодвинул планету от глобальной катастрофы.

Издание The Guardian по этому поводу уже выкатило статью "Путин может применить ядерное оружие, если почувствует, что проигрывает — глава разведки США".

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил Frankfurter Allgemeine, что вести переговоры надо с позиции силы, и задача сейчас — поставить на эту позицию украинцев. Как это должно быть реализовано на практике, не очевидно даже ему самому.

Вопрос подхода всегда является определяющим. Взять Афганистан с позорным фиаско Запада — никто так и не признал, что проигрыш лежит на совести Вашингтона.

Звучит идея, что не талибы* выиграли, а кабульская власть проиграла. На Украине примерно то же самое. ВСУ сопротивляется. Внутри страны при этом разброд и шатание.

Украина всем составом надеялась на объявление мобилизации Россией. Не срослось, зато стало понятно, что с ГВСУ, усиленными сотнями тысяч резервистов, воюет лишь небольшой контингент русской армии, причём успешно.

Данные американского Института изучения войны гласят, что ВС РФ в настоящее время используют на Украине всего 97 батальонных тактических групп (по 700-800 человек каждая), часть из которых находится в России в качестве резерва или ротации.

Это примерно столько, сколько было по состоянию на 24 февраля. Со своей стороны, Украина лишилась полка "Азов"**, 36-й бригады морской пехоты и 12-й бригады НГУ в Мариуполе.

Власти боятся того, что если 57-я ОМБ разделит судьбу 36-й ОБМП, то страну захлестнут антивоенные протесты. Обещанный "второй Мариуполь" уже становится реальностью.

У гражданских свои беды: вся еда, по официальным данным, подорожала на 30%; топлива нет, в столице отпускают по пять литров, 92-й или 95-й продают на чёрном рынке по заоблачным ценам.

Патриотизма становится всё меньше. Как и сочувствия европейцев.

Сообщается, что в Германии начались массовые выселения украинских беженцев из частных домов, общежитий и люди стоят на улице с вещами.

В сухом остатке — армии нет, еды нет, мест для беженцев в ЕС нет, а осень уже не за горами, и кормить это государственное недоразумение придётся стране-агрессору.

Впрочем не впервые.

Уже становится понятно, что Кремлю спешить с широко разрекламированным захватом Украины вообще незачем. Ещё три-пять месяцев спецоперации, и громадяне сами порвут на куски "Зе и его команду".

Во всяком случае при существующей тенденции украинцам скоро будет некуда деваться даже в собственной стране.

* Члены "Талибана" — признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** Украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.