Военный эксперт: новейший американский бомбардировщик B-21 не будет успешным

Во вновь открывшейся гонке вооружений США вкладывают колоссальные средства в создание нового оружия и модернизирование старого. Чем американский ударный стратегический бомбардировщик B-21 отличается от своих предшественников B-52 и B-1B, а также почему эти самолёты не являются успешными, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

— Поговорим о B-21. Это новейший американский ударный стратегический бомбардировщик, который заменит B-52; аппарат-гибрид, вобравший в себя всё лучшее от американской стратегической мысли в области авиации за последние 30-40 лет.

Сегодня в России есть три типа стратегических бомбардировщиков:

Ту-22 — 60 единиц,

Ту-95 — 64 единицы,

Ту-160 — 17 единиц.

Итого 141 единица. У американцев более 200 единиц. Они используют B-52, который 70 лет в строю и останется ещё на 20 лет в модернизированном виде.

Сейчас США создают B-21 — универсальную ударную стратегическую дозвуковую платформу, которая призвана нести любые виды вооружения, кроме новой ядерной крылатой ракеты LRSO. Непонятно только, зачем нужен B-21. Политический ответ такой: стратегическая авиация дальнего действия необходима, чтобы контролировать возможное начало ядерного конфликта. Хотя современные ракеты обладают кнопкой, которая позволяет их остановить в полёте, уничтожить до того, как они упали на цель.

Наш боевой блок "Авангард" сохраняет управляемость на всех отрезках полёта, поэтому "Авангард" сейчас самое страшное оружие в мире со своими 25 махами, 25 скоростями звука.

Американцы потратили много сил на B-21. Называли его LRSB (Long Range Strike Bomber — стратегический бомбардировщик дальнего действия). Дальность у него — 3800 километров. Он поднимается на 19 километров и будет оснащён пока ещё недоработанными двигателями Pratt & Whitney PW-9000. Он способен нести любое вооружение:

стратегическое,

свободно падающие атомные бомбы,

ракеты "воздух — воздух".

Это означает, что бомбардировщик может вести воздушный бой. Правда форма летающего крыла далека от характеристик самолёта, способного выполнять фигуры высшего пилотажа, тем более что он не может летать на малых высотах. Как он будет вести воздушный бой — не знаю.

Он будет оснащён великолепными оптико-локационными станциями производства Lockheed Martin: они обнаруживают запуск баллистической ракеты за 1300 километров, могут засечь даже выстрел из танка. Ракет он может взять немного — 12,5 тонны. Наше летающее крыло ПАК ДА берёт 30 тонн.

Есть мнение, что у B-21 под днище будет подвешен лазер в отдельном контейнере. Но возможности лазера SHiELD никем не испытаны и существуют только в комиксах. Он может нести гиперзвуковое оружие. Скорее всего, будет оснащён ракетами класса Peregrine "воздух — воздух" и "воздух — земля".

Американцы думают приобрести 80-100 единиц на 55 миллиардов долларов.

Российские стратегические бомбардировщики призваны защищать нашу страну и дежурить на рубежах колоссального евразийского пространства. А чего боятся американцы, находясь на отдельном континенте?

Всё равно до них долетит "Сармат" с боевым блоком "Авангард". Никакой B-21 их не спасёт. Он не будет успешным, как не был успешным его предшественник B-1B.