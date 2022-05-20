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Автор Александр Артамонов

Военный эксперт: французское оружие не спасёт Украину

Силовые структуры » Министерство обороны

Западные страны не вмешиваются напрямую в спецоперацию России на Украине, однако поставляют Киеву оружие. Почему бессмысленно рассчитывать на боевые качества французского вооружения и правда ли, что украинцы до сих пор воюют с помощью советской военной техники, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Военный эксперт: французское оружие не спасёт Украину

— Сегодня расскажу о недостатках французских систем вооружений, которыми так хвастаются украинцы.

Во-первых, гаубица производства Nexter CAESAR. Это грузовик, снабжённый установкой 155 мм. И параллельно ТРФ-1, её вариант на грузовике Renault. Это позволяет сразу после выстрела мобильно менять позицию. Система наведения автоматическая, есть оптическая, то есть можно перейти на ручную наводку, если не использовать корректировщик огня, который имеется у украинцев. Самый интересный показатель — дальность 42 километров и угол стрельбы — от 34 до 48, если бить прямой наводкой. Нет ничего сверхъестественного относительно наших:

  • систем наведения огня,
  • тяжёлых гаубиц,
  • самоходных установок.

Во-вторых, гранатомёт APILAS (по-английски: Armor-Piercing Infantry Light Arm System, то есть пехотная лёгкая система, обладающая бронебойными качествами). Он разработан в конце 1970-х. Выстрел одноразовый, а весит гранатомет девять килограммов, и его надо таскать на себе. Он пробивает бетон толщиной 2000 миллиметров и соответствующую броню. Калибр — 112 миллиметров. Ничего особенного относительно других гранатомётов нет. Удивительно только одно — крайне маленькая дистанция до цели и крайне сложная подготовка к выстрелу:

  • колпачок снять,
  • селектор выставить,
  • флажок поставить
  • и навести на цель.

Дальность у гранатомёта 20-300 метров. В плотной городской застройке это нормально, а в поле или бункере бессмысленно, вас уничтожат.

В-третьих, еврокоптер Écureuil ("Экирей" — в переводе с французского "белка"). Airbus Helicopters H125, военное название — AS350 B3 Écureuil. Хороший вертолёт класса Ми-8. Рассчитан на десять человек. Есть одномоторный и двухмоторный вариант, при двух силовых установках, годится и для спасательной, и для боевой работы, как наш Ми-8. Обладает возможностью нести внешний груз на подвеске весом не более 1,4 тонны, то есть танк не поднимет. Никакими системами защиты, кроме тех, которые можно придать Ми-8, не обладает. Зато обладает неплохой ценой 2 млн 745 тысяч евро, что втрое превышает цену Ми-8. Кроме того, на ноябрь-декабрь 2021 года на Украине было только шести пилотов, которые могли управлять еврокоптером, и только два ангара. То есть нельзя считать эту машину годной для боевой работы, не говоря уже о ремонтопригодности, наличии техаптечки и прочем.

Украинцам приходится воевать советскими танками Т-62, Т-64; советскими ПЗРК "Игла"; советской авиацией — от Ми-8 до МиГ-29.

Дорогие украинцы, не спасёт вас зарубежная техника. Прямо как у Гоголя: "Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Кроме того, чтобы управлять системой ЗРК Patriot, требуется обучение 6-12 месяцев. Только нет у украинцев этих месяцев.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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