После окончания СВО на Украине Вооружённые силы России будут готовы к войне с НАТО, сообщил Pravda.Ru полковник в отставке и военный преподаватель Константин И.
Он пояснил, что речь обо "всех составляющих" ВС РФ: сухопутных, авиа-, морских силах, артиллерии, а также войсках связи, инженерных и прочих подразделениях, прошедших "горнило" боёв с ВСУ и западными наёмниками, против переданного Западом оружия.
"Естественно, после СВО наша армия не пойдёт на Европу, денацифицировать и демилитаризировать Прибалтику, Польшу, Румынию, Болгарию и Лондон-Париж-Берлин с Турцией в дополнение. Упаси господь. Речь о том, что российские ВС в ходе СВО, пусть ценой ошибок и потерь, получили абсолютно неоценимый опыт боестолкновений с мотивированной, технически оснащённой и экипированной рядом современных вооружений армией (Украины. — Прим. ред.)", — делится военный.
По его мнению, российская армия "не на полигонах, как последние 30 лет (исключая войну 8.8.8.), а на европейском ТВД (театре военных действий) отработала":
и т. д.
Полковник рассказал: раньше армия СССР и России имела опыт Афганистана, где воевала против "моджахедов в сланцах с АКМ и ПЗРК в горах и аулах", после — двух чеченских войн со старой техникой, а также "краткосрочной миротворческой операции в Грузии-2008 со всё той же старой техникой и вооружениями".
Потом ВС РФ получили опыт в "песочнице" — Сирии, где "боевую обкатку" прошли почти все командиры ВКС и многих других подразделений.
"Теперь военное руководство видит, как и чем нужно и нельзя воевать, как и где применять те или иные силы и вооружения. Это опыт, пусть доставшийся ценой огня и крови. Понятно, что мы не пойдём "воевать Европу", но если альянс решит атаковать РФ и не будет пройдено прописанной в нашей доктрине "красной черты" для применения ядерного (оружия) — мы уже более готовы к эффективному отпору", — считает офицер.
Что же касается распространённых мнений о "взять Киев за три дня" или "встрече с цветами", равно как и "затягивании СВО", военный отметил: это было мнение Пентагона, а не заявление руководства РФ или ВС РФ (про три дня), встречу с цветами никто не ждал — армия "явно готовилась к долгому и активному противостоянию, судя по накоплению вооружений, сил и т. п.".
Впрочем такое мнение достаточно популярно среди по-настоящему профессиональных военных аналитиков.
"Несмотря на то, что российская экономика, конечно, ослабнет, её ждёт и серьёзная милитаризация, таким образом потенциал страны в сфере обороны и безопасности лишь возрастёт. Новая Россия, вероятно, будет более голодной, злой и сильной, чем старая", — писал в "Профиле" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
"Российская армия, скорее всего, радикально усилится в силу полученного бесценного опыта. <…> Милитаризация России сделает её не менее, а более опасным противником, чем ранее", — констатировал он.
Добавим, что ранее военный эксперт озвучил Pravda.Ru список и географию целей для российского удара "по центрам принятия решений", который будет нанесён по Украине и Европе в случае применения западных вооружений против городов РФ.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская винтокрылая машина Ка-52 всё чаще попадает в сводки по спецоперации на Украине. Армейская авиация наносит удары.