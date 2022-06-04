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Автор Александр Шторм

СВО научила армию России методам войны с НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

После окончания СВО на Украине Вооружённые силы России будут готовы к войне с НАТО, сообщил Pravda.Ru полковник в отставке и военный преподаватель Константин И.

СВО научила армию России методам войны с НАТО

Он пояснил, что речь обо "всех составляющих" ВС РФ: сухопутных, авиа-, морских силах, артиллерии, а также войсках связи, инженерных и прочих подразделениях, прошедших "горнило" боёв с ВСУ и западными наёмниками, против переданного Западом оружия.

"Естественно, после СВО наша армия не пойдёт на Европу, денацифицировать и демилитаризировать Прибалтику, Польшу, Румынию, Болгарию и Лондон-Париж-Берлин с Турцией в дополнение. Упаси господь. Речь о том, что российские ВС в ходе СВО, пусть ценой ошибок и потерь, получили абсолютно неоценимый опыт боестолкновений с мотивированной, технически оснащённой и экипированной рядом современных вооружений армией (Украины. — Прим. ред.)", — делится военный.

По его мнению, российская армия "не на полигонах, как последние 30 лет (исключая войну 8.8.8.), а на европейском ТВД (театре военных действий) отработала":

  • применение современных вооружений, в том числе ВКС, флота, ОТРК, крылатых и гиперзвуковых ракет, беспилотных средств, РЭБ;
  • боевые действия армией мирного времени (только контрактники, добровольцы и т. д.) в 70-120 тысяч человек против армии, проведшей мобилизацию и насчитывающей около 700 тысяч комбатантов;
  • применение вооружений советского периода производства и периода 1990-2010 годов, бронетехники, РСЗО и т. д.;
  • применение различных сценариев вскрытия обороны, взятия городов и укрепрайонов с минимальным ущербом для гражданского населения, создания "котлов", боёв на марше и в пригородах;
  • логистику и связь для своих частей и нарушение логистики и связи противника;
  • работу сил и средств разведки и контрразведки, спецназа, десантных и мотострелковых подразделений;
  • способы минимизации потерь кадрового состава и техники, адсорбции потерь без объявления мобилизации в стране;
  • "где у нас тонко, где рвётся, где и какие дыры в технике, ошибки в боевом планировании и боевых действиях, отчего и где случаются вышеупомянутые потери;
  • производство оружия (тех же "Калибров") на потоке для восполнения потраченных в боях;
  • работу сил и средств ПВО и против вражеских средств ПВО;
  • защиту от западного оружия — ПЗРК, ПТРК ("Джавелины") — и применение ВС РФ трофейного западного оружия.

и т. д.

Полковник рассказал: раньше армия СССР и России имела опыт Афганистана, где воевала против "моджахедов в сланцах с АКМ и ПЗРК в горах и аулах", после — двух чеченских войн со старой техникой, а также "краткосрочной миротворческой операции в Грузии-2008 со всё той же старой техникой и вооружениями".

Потом ВС РФ получили опыт в "песочнице" — Сирии, где "боевую обкатку" прошли почти все командиры ВКС и многих других подразделений.

"Теперь военное руководство видит, как и чем нужно и нельзя воевать, как и где применять те или иные силы и вооружения. Это опыт, пусть доставшийся ценой огня и крови. Понятно, что мы не пойдём "воевать Европу", но если альянс решит атаковать РФ и не будет пройдено прописанной в нашей доктрине "красной черты" для применения ядерного (оружия) — мы уже более готовы к эффективному отпору", — считает офицер.

Что же касается распространённых мнений о "взять Киев за три дня" или "встрече с цветами", равно как и "затягивании СВО", военный отметил: это было мнение Пентагона, а не заявление руководства РФ или ВС РФ (про три дня), встречу с цветами никто не ждал — армия "явно готовилась к долгому и активному противостоянию, судя по накоплению вооружений, сил и т. п.".

Впрочем такое мнение достаточно популярно среди по-настоящему профессиональных военных аналитиков.

"Несмотря на то, что российская экономика, конечно, ослабнет, её ждёт и серьёзная милитаризация, таким образом потенциал страны в сфере обороны и безопасности лишь возрастёт. Новая Россия, вероятно, будет более голодной, злой и сильной, чем старая", — писал в "Профиле" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

"Российская армия, скорее всего, радикально усилится в силу полученного бесценного опыта. <…> Милитаризация России сделает её не менее, а более опасным противником, чем ранее", — констатировал он.

Добавим, что ранее военный эксперт озвучил Pravda.Ru список и географию целей для российского удара "по центрам принятия решений", который будет нанесён по Украине и Европе в случае применения западных вооружений против городов РФ.

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Война с НАТО близко и начнется после СВО на Украине?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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