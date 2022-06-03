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Автор Александр Шторм

Военэксперт: удар ВС РФ возможен по секретным компунктам — Брюсселю и Лондону

Силовые структуры

По каким именно "центрам принятия решений" нанесёт удар РФ в случае использования Украиной ракетных систем США против нашей территории? Об этом рассказал и замсекретаря Совбеза России Дмитрий Медведев, и  полковник в отставке, преподаватель военной Академии Константин И.

Военэксперт: удар ВС РФ возможен по секретным компунктам — Брюсселю и Лондону

"У России не останется выбора, и она будет вынуждена нанести ответные удары по центрам принятия решений, если поставленные США ракетные системы будут применены для обстрела территории России" — рассказал Дмитрий Медведев телеканалу Al Jazeera.

Заместитель секретаря Совбеза пояснил, что

"Нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать".

Медведев также назвал вполне конкретные объекты: министерство обороны и генеральный штаб ВСУ, причём речь идет не о самих зданиях ведомств (понятно, что там никто не будет сидеть в ожидании российских ракет), а о реальном местонахождении представителей Минобороны и Генштаба Украины.

"Бить по Банковой и Генштабу просто так, чтобы "красиво" снести здания, — можно, но неэффективно. Вполне логично, что руководство Украины или генералы со штабами не сидят в кабинетах, а находятся в бункерах и ЗКП".

"Если надо, то из Украины сделают стеклянную равнину, хотя понятно, что таких задач не ставится и не планируется", — цитировала Pravda.Ru пояснения полковника.

"Я повторюсь, в таком случае будут нанесены удары ОТРК "Искандер", КР "Калибр", "Кинжалами" и "Цирконами" по засекреченным командным пунктам, где реально находится комсостав" — пояснил военный аналитик.

"Что же касается намёков (зампредседателя Совбеза. — Прим. ред.) Дмитрия Медведева про такие центры, находящиеся вне Киева. Речь и про военные объекты с руководящими специалистами на Западной Украине, и про польские координационные центры, и про румынские, и так далее", — рассказал он.

По словам эксперта, если брать "по Гамбургскому счёту", то такими центрами станут:

  • Брюссель с управляющими структурами НАТО;
  • военные центры Великобритании (она "играет" Украину не меньше, чем США);
  • Центры немецкого Бундесвера;
  • В максимуме — американские военные центры на территории ЕС и даже самих США ("Хотя последнее я бы пока исключил", — сообщил полковник в отставке).

"Очень много разговоров (происходит. — Прим. ред.) про ядерное оружие тактического уровня в контексте такого ответа. Конечно, ничего, увы, нельзя исключать, но сейчас такая эскалация не требуется. Пусть попробуют перехватить гиперзвук — "Цирконы", "Кинжалы", "Искандеры" опять же. Там достаточно боезаряда, чтобы без ядерных спецБЧ "отработать" объекты", — заключил военный.

Военный эксперт "Аналитической службы Донбасса" Борис Джерелиевский пояснил, что такие ракеты просто так поставлять никто не будет. Нужно исходить из того, что удар по России — вопрос решённый. Тем более что к поставке планируются и дальнобойные ракеты ATACMS — "из других рук".

Политолог Сергей Марков по этому поводу заявил, что США открывают ещё одну дверь, ведущую к ядерной войне. Этими ракетами Зеленский может нанести удар по центру Белгорода или Донецка и убить одномоментно десятки тысяч людей.

Киевский режим используют методы террора в огромных масштабах и может нанести удар по российским городам, не испытывая никаких рефлексий и сдерживающих факторов.

"Сейчас Вашингтон даёт честное слово, что Зеленский гарантировал им отсутствие таких ударов. Но всем понятно, что и Вашингтон, и Зеленский лгут.  И такие удары по городам России будут. Россия будет вынуждена ответить, чего, собственно, все и ждут. Переговоры вести там не с кем: Запад понимает только язык силы", — заключил эксперт.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы лондон брюссель сергей марков дмитрий медведев
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