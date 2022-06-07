Перенджиев объяснил местью обстрелы Донецка со стороны ВСУ

Обстрелы Донецка не стихают ни на один день. Более того, самый крупный город ДНР с начала российской спецоперации ВСУ обстреливают в разы сильнее и чаще, чем за все восемь лет необъявленной войны в Донбассе.

В понедельник, согласно сообщениям руководства республики, в центр города прилетело 50 ракет "Града". Погибли 10 человек, был убит пятилетний ребёнок, а днём раньше — беременная женщина. Сегодня — новые прилёты и новые жертвы…

Не так видели развитие событий жители Донецка, когда Россия пришла помогать им в противостоянии с укронацистами.

Басурин: обстреливая Донецк, ВСУ мстят за своих погибших

По словам Эдуарда Басурина, замначальника управления Народной милиции ДНР, участившиеся обстрелы Донецка со стороны позиций ВСУ — акт мести за гибель 700 бойцов украинской армии.

Он отметил, что снаряды летят из "мест скопления сил и средств противника", по которым успешно отработали "наши".

"Сильный обстрел начался сразу после мощного огневого поражения позиций ВСУ. Наверное, от злобы лупят по жилым кварталам и центру города", — сказал Басурин в эфире ТК Россия-1.

20% Украины под контролем России — Зеленский

Президент Незалежной с трагической ноткой в голосе сообщил, что 20% страны находятся под полным контролем российских военных.

Но при этом в Авдеевке линия фронта не движется. Конечно, там за восемь лет ВСУ окопались основательно. И устраивать в этом укреплённом районе "ковровую бомбардировку" нельзя — там ещё много мирных жителей.

В Авдеевке окопались обстоятельно

Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. Отвечая на вопрос "Как так получается, что российские войска были у Киева и ушли, чтобы зачищать ЛДНР, а в Донецке на 4-ый месяц спецоперации люди гибнут каждый день от обстрелов?", военный политолог пояснил:

— Возле Донецка располагается очень мощная и серьёзно укрепленная группировка ВСУ. Можно бы, конечно, ударить сильно и "в лоб", но такая операция, во-первых, не факт, что привела бы к успеху, а, во-вторых, и народная милиция, и ВС РФ понесли бы огромные потери. Слишком дорогая была бы цена за попытку зачистить территорию. И не факт, что попытку успешную.

Поэтому приходится действовать осторожно. Но наверняка.

"Разведка боем"

— Что же касается отхода от Киева, Херсонской области и Сум… Могу только предположить, что быстрое продвижение к ним в начале спецоперации было чем-то вроде разведки боем. На этом этапе цель — демилитаризация Украины. С денацификацией будем разбираться потом. Так вот. Наше наступление вдоль Киева и в других местах Украины — это была разведка боем. Надо было точно прощупать инфраструктуру Вооруженных сил Украины. Точнее, совместную инфраструктуру с американцами и НАТО. Где, что находится, какие коммуникации, как они работают, происходит обеспечение.

Это классика — "заставить противника раскрыться", то есть выявить его слабые и сильные места. Наверное, здесь ещё вопрос стоял и о выявлении отношения местного населения на территориях, близкорасположенных к столице Украины. Это тоже материал для понимания обстановки. Ведь, на самом деле, мы (Россия) где-то не всё и не в полной мере понимали: что собой представляет Украина, с кем и где мы можем взаимодействовать.

"Растянуть фронт"

По словам Перенджиева, если бы ВСУ всё время после начала российской спецоперации "бились бы только возле Донецка", то они бы там скопили все силы, спрятались бы за укреплениями, и к ним вообще было бы не пробиться:

— Поэтому союзные силы ВС РФ и ЛДНР хоть и медленно, но уверенно заставляют ВСУ растягивать свои силы вдоль линии более растянутого фронта: Херсонская область, Запорожская, Николаевская и севернее, на изюмском направлении. И благодаря этой тактике образуются малые котлы в Донецкой республике. Это сложная работа. Но с кондачка, "выхватив шашку рубать врага" нельзя — эти районы густонаселенные, там много мирных жителей. Можно лишь потихонечку двигаться и постепенно-постепенно замыкать группировку в котёл. И учитывать, что они там хорошо укреплены. Там много промышленных предприятий. Там 100 Мариуполей. Не один. Поэтому российская армия и действует там, где меньше предприятий, там, где больше местности деревенской, сельской, чтобы потихоньку-потихоньку двигаться дальше… Это война, это бой и трагедии. Но всё идёт по плану.