В результате обстрела боевиками ВСУ погибли 7 и ранены 16 мирных жителей Донецка

Сегодня, 6 июня, в результате обстрела националистическими формированиями Украины погибли 7 и ранены 16 мирных жителей Донецка.

Об этом сообщает СЦКК Донецкой Народной Республики.

Как и последние несколько дней, сегодня Вооружённые силы Украины опять били по густонаселенным районам Донецка и Горловки, выпустив десятки снарядов. При этом они заведомо знали, что удары наносятся по мирным гражданам.

А тем временем, ВС РФ в ДНР завершают освобождение города Святогорск и окружающей его территории.