Сегодня, 6 июня, в результате обстрела националистическими формированиями Украины погибли 7 и ранены 16 мирных жителей Донецка.
Об этом сообщает СЦКК Донецкой Народной Республики.
Как и последние несколько дней, сегодня Вооружённые силы Украины опять били по густонаселенным районам Донецка и Горловки, выпустив десятки снарядов. При этом они заведомо знали, что удары наносятся по мирным гражданам.
А тем временем, ВС РФ в ДНР завершают освобождение города Святогорск и окружающей его территории.
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Иван Охлобыстин, который приветствует спецоперацию на Украине, призвал снисходительно отнестись к актрисе Оксане Фандере, которая вывесила на своём балконе флаг Украины.