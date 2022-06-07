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Автор Ольга Лебедева

Военный эксперт: не надо обвинять Москву в отсутствии "ответок" за обстрел территорий РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

У российской спецоперации на Украине, начавшейся в рамках помощи ЛДНР в борьбе с укронацистами, восемь лет бомбившими мирные территории за то, что их население не признало постмайданную власть, первостепенной задачей было "отодвинуть линию соприкосновения от Донецка, минимум, на 100 км", а потом переходить к денацификации и демилитаризации Незалежной.

Военный эксперт: не надо обвинять Москву в отсутствии "ответок" за обстрел территорий РФ

Однако, сейчас, на четвертом месяце после начала спецоперации, Украина обстреливает не только Донецк - причём, в разы увеличив мощность — но и приграничные российские территории: Белгородскую, Курскую и Брянскую области, а в районе Харькова ВСУ периодически пытаются подобраться прямо к нашей границе.

"Всё сложнее, чем кажется"

Большинству россиян, далёких от военной стратегии, кажется очень странным, что ВС РФ не наносят ответных ударов по украинским центрам принятия решений. Понятно, что Россия, в принципе, бережет гражданскую инфраструктуру Украины. Но надо ли?

Как пояснил в интервью Pravda.Ru военный эксперт, президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора, при обсуждении этих вопросов "требуется более ёмкий взгляд на происходящее".

— Я несколько раз подчеркивал, что идет речь о противостоянии тишины и шума. Мне кажется, что неуместны очень многие комментарии, которые напрашиваются, в том числе, по поводу действий российских войск.

Конкретная ситуация сводится к тому, что со стороны Украины предпринимаются многочисленные попытки с помощью западного оружия, так или иначе, повлиять на ситуацию. Пока-то у них ничего не получается.

В том числе, потому что украинская сторона, в значительной степени, воспринимает это оружие как подарки. А к подаркам отношение, более чем, сомнительное.

Если говорить об общей ситуации, то на Украине столкнулись две, во многом, сопоставимые силы. С одной стороны, та украинская сила, которая изначально строит свою работу на том, чтобы стать антиРоссией. С другой стороны, те силы, которые видят своё будущее совместным с Москвой.

Эта ситуация явно требует неоднократных осмыслений. И поспешных решений тут быть не должно.

США сняли с себя всякую ответственность за то, что Киев может ударить новыми РСЗО, которые они поставили, по российской территории. И есть опасения, что Киев именно так и поступит. Можно ли как-то это предотвратить? Готова к этому Россия?

— Если удары будут нанесены по российским объектам, то очень возможны ответные удары, в том числе, с применением всех вооружённых сил. Я не уверен, что Запад этого хочет.

Почему Москва терпит?

Военный политолог Владимир Леонтьев напомнил, что ещё в апреле российское Минобороны предупредило Киев, что если атаки на наши территории продолжатся, то "ответочкой" станут удары по центрам принятия решений. Например, в Киеве.

Но пока, кроме предупреждений, никакой реакции не видно. Кроме того, что на границах встали комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2". Но ВСУ и их киевское командование они не пугают. Или, во всяком случае, не останавливают — обстрелы приграничных территорий продолжаются.

По словам Леонтьева, которого цитирует издание "Курьер.Среда", Москва молчит "до определённой ситуации" и "какие-то меры, безусловно, принимаются":

"Если бы было что-то серьёзное, то Россия бы уже среагировала. Сейчас, по приказу главнокомандующего, все ПВО и системы для нанесения ударов приведены в готовность. Отвечать нам есть чем, это знают все. Русский долго запрягает, но быстро скачет, как говорится".

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