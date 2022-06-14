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Автор Любовь Степушова

Перенджиев рассказал о комплексе мер по подавлению подвижных батарей ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Ответные меры для подавления подвижных батарей залпового огня и артиллерии ВСУ, которые обстреливают Донецк, должны включать разведку дронами и работу ДРГ, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Перенджиев рассказал о комплексе мер по подавлению подвижных батарей ВСУ

ВСУ в понедельник нанесли по Донецку самый массированный удар за весь период боевых действий, начиная с 2014 года. По данным народной милиции ДНР, выпущено 86 снарядов из "Градов", 14 — из "Ураганов", и 32 — из артиллеристских орудий 155 мм западного производства. Пострадали роддом и Майский рынок. Число жертв выросло до 6 человек, раненых — 33, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Киев перешел все грани, …используются запрещённые методы ведения войны. Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, России", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В Кремле заявили, что ответ на просьбу Пушилина усилить "союзническую помощь" в связи с массовыми обстрелами Донецка и многочисленными жертвами среди мирного населения является прерогативой Минобороны России.

Как сказал Pravda.Ru член экспертного совета организации "Офицеры России" доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, идут постоянные обстрелы не только территорий ДНР и ЛНР, но и приграничных в РФ территорий.

По его мнению, националистическими силами Украины преследуются следующие цели:

  • вызвать негативную реакцию со стороны населения Донбасса и Российской Федерации по поводу спецоперации и в отношении властей;
  • "отомстить всем и вся", но, прежде всего, "оторваться на мирных жителях";
  • сорвать наступление союзных сил, прежде всего, с севера на Славянск.

Эксперт полагает, что ответные меры должны быть нестандартными, инновационного характера, и предположил, что речь будет идти об увеличении количества технических разведывательных систем, прежде всего, беспилотных летательных аппаратов, которые позволят сделать более эффективной противобатарейную войну.

"Подвижные батареи должны засекаться и уничтожаться, как и системы их обеспечения боеприпасами и ГСМ", — сказал эксперт.

Александр Перенджиев не исключает действий диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые могли бы эти батареи захватывать или уничтожать.

"Надо быстрее сосредоточить войска таким образом, чтобы брать или уничтожать все ключевые автодороги и железные дороги к донецкому конгломерату, а с тыльной стороны захватывать ключевые позиции", — отметил Александр Перенджиев.

"Должен быть комплексный подход: разведка, точечные удары по батареям, ведение противобатарейной борьбы как таковой. Если есть возможность — применять средства радиоэлектронной борьбы для подавления управления этими батареями. И, конечно, с помощью разведок вылавливать корректировщиков артиллерийского огня и их уничтожать, или, в лучшем случае, брать в плен", — уточнил эксперт.

Он добавил, что Россия уже предупредила об ударах по центрам принятия решений, вероятно, настала пора это сделать.

"Они (ВСУ) не откажутся от этих обстрелов. Наверное, на каком-то этапе удары будут нанесены по зданиям Министерства обороны, Генштаба Вооруженных сил, Службы безопасности Украины, я думаю, что также будут нанесены удары по офису Зеленского, может быть, и телецентру", — заключил эксперт.

Немецкое телевидение показало сюжет о вчерашнем обстреле Майского рынка в Донецке. Диктор за кадром сообщил, что рынок обстреляла российская артиллерия.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, комментируя удар по роддому, что "любые удары по медицинским учреждениям являются явным нарушением международного права".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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