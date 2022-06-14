ВС РФ возобновили продвижение в направлении Харькова

В рамках специальной военной операции продолжается наступление ВС РФ в Харьковской области. Украинская сторона подтвердила факт того, что российская армия вошла в пгт Старый Салтов. Позиции ВСУ к югу от Варваровки и Избицкого также стали целями для ударов ВС РФ, передаёт "Военное обозрение".

По данным издания, российские силы подступили к населённому пункту Байрак, расположенного примерно в 30 км (по прямой) от окраин Харькова. ВСУ попытались прорвать российскую оборону, однако в результате рискуют быть окружёнными по линии Молодова — Старый Салтов — Байрак. В Сети публикуются сообщения военных ВСУ о том, что ВС РФ вновь начали продвижение к Харькову.