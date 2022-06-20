ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе

Американские политики решили поставить вопрос о признании России "спонсором терроризма", так как, по мнению США, именно критериям такой страны и соответствует наша держава.

Информация об этом поступила от депутата украинской партии "Слуга народа" Евгении Кравчук. Она сослалась в своём заявлении на точку зрения спикера Конгресса США Нэнси Пелоси и ряда сенаторов, ставших авторами предлагаемой резолюции.

Весьма любопытно, что подобные громкоголосые и пустопорожние декларации делает государство, официально составляющее списки неугодных ей зарубежных лидеров, подлежащих устранению.

Печальные судьбы Саддама Хуссейна, Моаммара Каддафи, Слободана Милошевича (погибшего в Гаагской тюрьме при невыясненных обстоятельствах), генерала Касема Сулеймани и многих других служат тому ярким подтверждением. В числе активных мероприятий последних лет — попытка устранения президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко.

Между тем, в русскоязычных СМИ появилась весьма любопытная информация о деятельности Конгресса США: 9 июня эта инстанция заслушала закрытый доклад аналитического департамента ЦРУ. Согласно ряду источников, в тексте озвученного конгрессменам документа говорится о том, что моральное состояние ВСУ и элитно-клановых групп юга и юго-востока Украины — крайне низкое.

По мнениям экспертов и аналитиков ЦРУ, которые подтверждаются в докладе техническими данными АНБ, запаса прочности у вооружённых сил Украины хватит на 5-6 недель, а с учётом организации заградотрядов и санкционирования массовых расстрелов, саботирующих приказы солдат и офицеров, — на 7-8 недель, но не более.

Опыт последних 45 суток показал, что поставки современных вооружений не смогли переломить ход военных действий, но привели лишь к увеличению потерь мирного населения Донбасса.

Запад переходит к подрывной войне

По итогам заседания комитета Конгресса, было принято решение на активизацию всего разведсообщества США на подрывную деятельность спящих и законсервированных агентов в РФ, которые были внедрены или завербованы в период с 2006 по 2020 годы.

В частности, для активизации работы по саботированию деятельности правительства России Конгресс США считает возможным и необходимым активировать всю спящую агентскую сеть внутри министерства финансов, минкульта и минэкономразвития.

Любопытно, что для русскоязычной аудитории информацию о наличии такого доклада подтвердил через портал телеканала "Царьград" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он считает, что подобные документы связаны с попыткой урвать от Конгресса США дополнительные ассигнования для ЦРУ.

Как бы то ни было, по косвенным данным, в докладе рекомендовано активизировать очаги социального напряжения по линии регионального сепаратизма и экстремизма в медиа и социальных сетях.

Все вышеперечисленные события должны выйти в пиковую фазу развития к началу сентября 2022 года, что якобы поможет максимально ослабить переговорную позицию Кремля.

Игра в покер на краю бездны

Скорее всего, подобный сценарий мало возможен, так как российские силовые структуры уже давно обеспокоились выявлением скрытых англо-американских, да и вообще западных, сетей, в своё время пронизавших властные структуры нашей страны. Напомним, что около полутора десятилетий назад известный американский политик Линдон Ларуш заявил следующее:

"В 1976 г. я участвовал в президентской кампании. В мои руки попало письмо. В нём говорилось о предполагаемом нападении на Советский Союз после того, как начнёт работу администрация Картера.

Почему Андропов отверг без всяких обсуждений контакты с администрацией Рейгана? Да потому, что он был под контролем англичан! Далее всё пошло хуже и хуже. Я имею ввиду его последователя — Горбачёва. С точки зрения объективной информации, Горбачёв был изменником Советского Союза. И все его действия нельзя истолковать иначе.

В Советском Союзе есть люди, которых нельзя иначе квалифицировать, как предателей Советского Союза. И эти люди сегодня в России у власти. Возможно, не на самом верху, но они представляют очень важный фактор. И они связаны с Великобританией. Большинство из них училось в Англии. С середины восьмидесятых годов их учила английская разведка. И сегодня они занимают в России ключевые посты. Они являтся главным препятствием на пути спасения России от гибели.

Планы разрушения России, ведущие начало с 1989 г., были разработаны в Англии. Под английским надзором. И разработали эти планы россияне. Их готовили такие изменники собственной страны, как Чубайс, Горбачёв и другие. Это изменники собственной страны. Они разрушили экономику России после распада Советского Союза. И делали это целенаправленно. И эти же люди, из той же компании, сегодня разрушают нашу страну".

Следует полагать, что российская контрразведка учла мнение мистера Ларуша и в течение многих лет вела работу по очистке гражданского общества и выявлению иноагентов на территории нашего государства.

Войну на Донбассе готовили ещё в 1957-м

И всё же, необходимо отметить, что ЦРУ обладает солидной академической базой, позволяющей ей заниматься серьёзной аналитикой с далеко идущими, так сказать, дальнобойными последствиями.

Так, в рамках работы над "планом Лиотэ", ещё в 1957 году, то есть чуть менее семидесяти лет назад, был написан доклад о возможной поддержке американских диверсантов со стороны населения Украины. Советологи из Джорджтаунского университета уже тогда провели этнографическое исследование и сформулировали рекомендации для SOCOM (командование специальных операций). То есть около семидесяти лет назад они уже готовились к ведению активных боевых действий на Украине против русскоязычного населения.

В исследовании Украина поделена на 12 зон по степени лояльности к американским интервентам. Вполне ожидаемо, наиболее "многообещающей" признана западная часть страны — в частности, Волынская область и Луцкий район, включающий в себя такие города, как Ковель, Луцк, Костополь и Владимирец.

А вот Крым и Донбасс уже тогда характеризуются, как "бесперспективные", так как местное население поддерживает центральную власть и, по сути, считает себя русским, а не украинским.

Любопытно, что районы Закарпатья также попали в категорию "нелояльных" по отношению к центральной украинской власти. Отмечается в докладе и существенная роль в деле бандеризации переселенцев из Западной Украины, оказавшихся после войны в южной части республики и в Запорожье.

Запад — это и есть нацизм

Получается, Запад, и в особенности, США, начал готовиться к завоеванию Украины сразу после окончания Второй мировой войны. Ни о каком мире все эти годы не было и речи.

Ошибка СССР и России заключалась в восприятии нацизма. Тогда ставка была сделана на интерпретацию нацизма, как чудовищного и противоестественного явления для всего человечества.

Вместе с тем, такой подход противоречил даже теории марксизма-ленинизма, согласно которой высшей стадией развития капитализма является империализм колониального типа. В свою очередь, нацизм — не более, чем кульминационное проявление этой формации. Поиск новых рынков сбыта и удешевление себестоимости неминуемо приведёт к появлению всё новых "украин", которые буквально плодит западный финансовый сектор.

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