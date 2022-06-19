Новая линия обороны в лесополосе возле Красного Лимана была оборудована подразделениями ВСУ. Однако под натиском ВС РФ украинские бойцы покинули позиции, оставив своё вооружение.
"Наши войска благодаря правильным действиям командования, мастерству артиллерии и храбрости пехоты зашли, перехитрили в военном плане, ВСУ понесли большие потери и были вынуждены отступить", — цитирует бойцов НМ ЛНР "Военное обозрение".
Многие образцы военной техники солдаты ВСУ не успели уничтожить, поэтому БТР-80 с пулемётами, полным боекомплектом и решётчатой защитой от РПГ, югославские гранатомёты М-80 "Золя" достались в "подарок" союзным силам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".