Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Артамонов

Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев

Силовые структуры

Во французском Эльзасе, в городе Мюлуз полиция обезвредила нацистскую группировку, готовившуюся перейти к уничтожению евреев. Спецназ МВД вскрыл схрон с пропагандистской литературой и оружием, потрясшим служителей правопорядка своими объёмами и типами стволов.

Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев

200 сотрудников, задействованных в масштабной операции, обнаружили 120 тысяч патронов различного калибра, десятки килограммов бездымного пороха, приборы для бесшумной и беспламенной стрельбы, 41 пистолет военного образца, около 160 снаряжённых автоматных магазинов (из них 72 к калашниковым), автоматы, пистолеты-пулемёты и подпольный цех для изготовления боеприпасов к стрелковому оружию.

В ходе спецоперации полиции удалось задержать четырёх подозреваемых. Между тем, один из них имеет профессиональную снайперскую подготовку и реальный опыт боевых действий. Двое подозреваемых отправлены в КПЗ за незаконный оборот оружия. А другие ожидают решения суда, оставаясь под подпиской о невыезде.

Прокуратура Эльзаса уже уточнила, что будет требовать для потенциальных террористов в качестве наказания 10-летний тюремный срок. При этом, экстремисты отрицают, что готовили нападение: согласно их показаниям, они боялись за свою безопасность, потому что "на улицах неспокойно" — вот и вооружились по полной программе.

Однако, несмотря на всю зрелищность военного арсенала французских неонацистов, самым страшным открытием стали не запасы боевого оружия, а компьютер экстремистов, в котором стояло особое программное обеспечение, предположительно содержащее информацию о десятках подобных спящих ячеек по всей Франции.

Сейчас правоохранительные органы пытаются взломать код и получить доступ к спискам тайных адептов человеконенавистнических теорий.

Не секрет, что исламистские группировки из арабских стран с симпатией относятся к нацизму. Фашистская Германия воспринималась этой частью Света едва ли не как союзник Турции и прилегающих к ней государств. Так, даже нынешний президент Ливана Мишель Аун, перечисляя в давнишней беседе со мной значимых для него политических деятелей прошлого, назвал, в том числе, и Адольфа Гитлера.

Поэтому исторически молодые экстремисты, ненавидящие Израиль, ассоциируют нынешнюю Европу с Тель-Авивом.

Безнаказанность и вседозволенность, повседневный рэкет исконного населения Франции привели к созданию двух параллельно существующих миров, один из которых явно олицетворяет будущее этой страны. Речь идёт о предместьях французских городов с бешеной демографией, стихийным исламом, принимающим самые чудовищные формы радикальных учений, и большим количеством выходцев из горячих точек Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.

Расследование взрывов синагог и осквернения еврейских кладбищ — фактически рутина для французской полиции. Последний случай произошёл 3 года назад в том же Эльзасе — кстати, именно в этой французской провинции изобрели первую газовую камеру. А в текущем году на границе Германии и Польши задержано около 50 вооружённых неонацистов.

Примечательно, что арестованные французским спецназом в Эльзасе преступники не относятся к первой волне эмиграции. Они — или французы по праву рождения, или приехали в страну ещё детьми, вместе с родителями. Это лишний раз доказывает наметившиеся точки разрыва, которые в дальнейшем приведут французское общество к неминуемой гражданской войне.

В этой связи, тем более, удивительно, что европейские власти приветствуют прибытие на свою территорию украинских нацистов, имеющих опыт боевых действий и придерживающихся бандеровской идеологии.

Брюссельским политикам как бы невдомёк, что раздаваемые щедро из натовских закромов ПЗРК, ПТРК, гранатомёты и снайперские винтовки однажды могут начать стрелять по хозяевам — как это уже было не раз в истории рабовладельческих и колониальных обществ.

Если "обиженные" отсутствием западной помощи сторонники киевской хунты однажды повернут стволы против европейских властей, этим последним останется пенять только на собственную недальновидность.

Но гораздо страшнее станет такой сценарий, при котором укронацисты объединятся с исламистским подпольем. Тогда в Европу опять может прийти Хрустальная ночь. Но винить в этом можно будет только самих себя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы франция мигранты терроризм
Новости
Шахназаров: Чулпан Хаматову "съедят" актёры из Латвии из-за её высоких гонораров
Минобороны РФ опубликовало видео боевого запуска ракеты ОТРК "Искандер"
Рогозин: "Запомните этого фрица, который позволил нам угрожать”
Цеков: ВСУ ударом по буровым платформам нанесли ущерб Чёрному морю
Глава Минтруда Котяков предупредил о росте количества безработных в России
Премьер-министр Греции Мицотакис: "Европа находится в состоянии войны"
Марочко: заградотряды ВСУ расстреливают дезертиров у Северодонецка
Певица Манижа оправдалась перед поклонниками после критики в адрес России
Поисковики Волгоградской области нашли останки красноармейца из Оренбуржья
Президент Финляндии Ниинистё: страна не войдёт в НАТО до сентября из-за Турции
Популярное
Силовые структуры
На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности

Силам РФ сдался ещё один военный ВСУ.

На Украине мать привела сына-срочника ВСУ сдаваться ВС РФ ради его безопасности
Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
Мир. Новости мира
Украина получила от ВС РФ "ответку" за удар по установкам "Черноморнефтегаза"
Силовые структуры
Гэв Дон заявил, что пушки ВС РФ не выбивают ВСУ из окопов
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Александр Артамонов Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев Александр Артамонов Людмила Черткова Американист Васильев: судьба США — стать страной третьего мира Людмила Черткова Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Американский наёмник назвал ВСУ "цирком уродов" и "дурдомом"
Силовые структуры
Болтенков назвал уничтожение генералитета ВСУ ударом по центру принятия решений
Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW
Силовые структуры
Пленный офицер ВСУ обучил российских военных пользоваться трофейными ПТРК NLAW
Последние материалы
Кардиолог Конев: экстремальные аттракционы опасны для девушек с низким давлением
Shūkan Gendai: Япония стала "самой опасной" страной мира из-за Тайваня
Минобразования Украины: Выбросить всё, что касается "страданий российской души"
Захарова: Литва должна понять серьёзность последствий блокады Калининграда
Рогозин: "У США осталось четыре двигателя РД-181"
Следком РФ: ВСУ обстреляли российские буровые высокоточным оружием
Врач Ищенко посоветовала находиться в бане до седьмого пота для очищения лимфы
В Киеве из-за военного положения появились случаи отравления шаурмой
Вассерман: заложников "террористической организации Украина" освободим
Sözçü: НАТО испытывает проблемы со вступлением Швеции и Финляндии в альянс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников