Во Франции обезврежена нацистская группировка, готовившая уничтожение евреев

Во французском Эльзасе, в городе Мюлуз полиция обезвредила нацистскую группировку, готовившуюся перейти к уничтожению евреев. Спецназ МВД вскрыл схрон с пропагандистской литературой и оружием, потрясшим служителей правопорядка своими объёмами и типами стволов.

200 сотрудников, задействованных в масштабной операции, обнаружили 120 тысяч патронов различного калибра, десятки килограммов бездымного пороха, приборы для бесшумной и беспламенной стрельбы, 41 пистолет военного образца, около 160 снаряжённых автоматных магазинов (из них 72 к калашниковым), автоматы, пистолеты-пулемёты и подпольный цех для изготовления боеприпасов к стрелковому оружию.

В ходе спецоперации полиции удалось задержать четырёх подозреваемых. Между тем, один из них имеет профессиональную снайперскую подготовку и реальный опыт боевых действий. Двое подозреваемых отправлены в КПЗ за незаконный оборот оружия. А другие ожидают решения суда, оставаясь под подпиской о невыезде.

Прокуратура Эльзаса уже уточнила, что будет требовать для потенциальных террористов в качестве наказания 10-летний тюремный срок. При этом, экстремисты отрицают, что готовили нападение: согласно их показаниям, они боялись за свою безопасность, потому что "на улицах неспокойно" — вот и вооружились по полной программе.

Однако, несмотря на всю зрелищность военного арсенала французских неонацистов, самым страшным открытием стали не запасы боевого оружия, а компьютер экстремистов, в котором стояло особое программное обеспечение, предположительно содержащее информацию о десятках подобных спящих ячеек по всей Франции.

Сейчас правоохранительные органы пытаются взломать код и получить доступ к спискам тайных адептов человеконенавистнических теорий.

Не секрет, что исламистские группировки из арабских стран с симпатией относятся к нацизму. Фашистская Германия воспринималась этой частью Света едва ли не как союзник Турции и прилегающих к ней государств. Так, даже нынешний президент Ливана Мишель Аун, перечисляя в давнишней беседе со мной значимых для него политических деятелей прошлого, назвал, в том числе, и Адольфа Гитлера.

Поэтому исторически молодые экстремисты, ненавидящие Израиль, ассоциируют нынешнюю Европу с Тель-Авивом.

Безнаказанность и вседозволенность, повседневный рэкет исконного населения Франции привели к созданию двух параллельно существующих миров, один из которых явно олицетворяет будущее этой страны. Речь идёт о предместьях французских городов с бешеной демографией, стихийным исламом, принимающим самые чудовищные формы радикальных учений, и большим количеством выходцев из горячих точек Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки.

Расследование взрывов синагог и осквернения еврейских кладбищ — фактически рутина для французской полиции. Последний случай произошёл 3 года назад в том же Эльзасе — кстати, именно в этой французской провинции изобрели первую газовую камеру. А в текущем году на границе Германии и Польши задержано около 50 вооружённых неонацистов.

Примечательно, что арестованные французским спецназом в Эльзасе преступники не относятся к первой волне эмиграции. Они — или французы по праву рождения, или приехали в страну ещё детьми, вместе с родителями. Это лишний раз доказывает наметившиеся точки разрыва, которые в дальнейшем приведут французское общество к неминуемой гражданской войне.

В этой связи, тем более, удивительно, что европейские власти приветствуют прибытие на свою территорию украинских нацистов, имеющих опыт боевых действий и придерживающихся бандеровской идеологии.

Брюссельским политикам как бы невдомёк, что раздаваемые щедро из натовских закромов ПЗРК, ПТРК, гранатомёты и снайперские винтовки однажды могут начать стрелять по хозяевам — как это уже было не раз в истории рабовладельческих и колониальных обществ.

Если "обиженные" отсутствием западной помощи сторонники киевской хунты однажды повернут стволы против европейских властей, этим последним останется пенять только на собственную недальновидность.

Но гораздо страшнее станет такой сценарий, при котором укронацисты объединятся с исламистским подпольем. Тогда в Европу опять может прийти Хрустальная ночь. Но винить в этом можно будет только самих себя.