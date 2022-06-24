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20 идей по развитию России
Автор Александр Шторм

Выживальщики и эксперты готовятся к ядерной войне-2023

Силовые структуры

Военные действия на Украине стали причиной роста спроса на частные бомбоубежища на Западе. В России же повысилась активность выживальщиков, так как разговоры идут о ядерной войне, которая может начаться в ближайшие 2-3 года.

Выживальщики и эксперты готовятся к ядерной войне-2023

Американские компании фиксируют 700-процентный рост спроса на свою продукцию — среди них такие "короли" в мире бункеров, как:

  • Minus Energie,
  • Vivos,
  • Subterranean Spaces,
  • "Бункерные системы Германии",
  • Rising S Bunkers.

"Я постоянно слышу это в разговорах со многими людьми, — рассказывал журналу New Yorker основатель LinkedIn Рид Хоффман. — Вдруг начнётся новая гражданская война? Или начнутся восстания против богатых? Или новая мировая война?"

В сети же, на форумах и в спецчатах, идёт постоянное общение на тему выживания. Особенно активно обсуждение скорой (!) ядерной войны ведётся из ЕС, США и даже России.

В настоящее время профессионалы всё чаще оглашают рекомендации немедленно проверить и обновить сделанные ранее запасы долгосрочно хранимой провизии, оружия, технических средств, медпрепаратов, воды, и держать "тревожные сумки” собранными .

Отметим, что примерные даты наступления ядерного Апокалиписа — якобы 2023-2025 годы. Так считают и американские "сурвайверы", и российские "выживальщики".

В частности, часто можно встретить мнения "как Путин в 2024 снова займёт трон уже навсегда, так и начнётся" или "первый солдат НАТО в пределах (интересов) РФ или солдаты России в странах НАТО — всё, пошёл отсчёт".

По их словам, мир не избежит Третьей мировой с участием Запада, Китая и РФ. Самые приблизительные прогнозы (а также расчёты военных экспертов) свидетельствуют о том, что в первые её часы погибнет 90 000 000 человек — в большинстве своём, жители крупнейших городов стран-противников.

Как уже обсуждали военные (и тренировали это на учениях в РФ и Европе), если попытки России сдержать эскалацию конфликта стратегическим неядерным оружием не дадут результата, стране придется отвечать всеми возможными способами.

Благо, есть из чего выбирать:

  • "Калибры",
  • Авиационные ракеты без и со спецБЧ,
  • "Цирконы",
  • "Искандеры",
  • "Кинжалы",
  • и т. п.

В случае начала прямой войны всех в итоге ждёт переход на стратегический уровень, где начинают работать РВСН, дальняя авиация и подлодки. Проще говоря, наверху будет очень жарко.

Отметим, что из несекретной презентации проекта "Спасение" (собственно, служб спасения) 2017 года выяснилось, что гермодвери метро и бомбоубежищ страны в случае ядерного нападения будут закрыты в течение 10 минут после начала оповещения населения.

При этом, в России во время включения сирен оповещения "Внимание всем!":

  • 52% будут спрашивать и искать информацию о происходящем в Интернете,
  • 37% вспомнили о необходимости включить ТВ или радио, собрать документы, лекарства и минимальный рацион и укрыться в метро или бомбоубежище,
  • 11% ничего делать не собираются.

У американцев ситуация, кстати, похожая.

Производители подземных бункеров, в которых "можно пережить ядерную войну", уже после февраля-2022 сообщили о небывалом количестве заказов из Украины и Восточной Европы при цене от 40 тысяч до миллиона долларов. Спасение утопающих решено начать ещё до того, как они вошли в воду, — и заработать на этом состояния.

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Ядерная война: как пережить взрыв атомной бомбы
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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