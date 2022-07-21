Сверхсовременный "Ступор": Россия готовит достойный ответ украинским дронам

Одной из самых главных проблем для бойцов в XXI веке являются разведывательные и ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты. К 2020 году на планете их уже более 12 миллионов.

В гражданской жизни эти назойливые механизмы также могут быть опасными из-за использования террористами для убийства отдельных людей и вплоть до массированных атак роем на защищённые правительственные объекты и элементы инфраструктуры. Классические системы ПВО для борьбы с этой напастью приспособлены мало. Да и цена одной ракеты того же комплекса "Тор" стоит в разы дороже уничтожаемого беспилотника.

Нередко не так страшен сам маломощный дрон, не способный переносить большой заряд взрывчатки, как те функции корректировщика артиллерийского огня, которые он выполняет.

Так, ВСУ нередко получают координаты нужных им объектов, уничтожая школы, больницы и детские сады. Кроме того, большое количество мелких, но вредоносных летающих механизмов способно перегрузить ЭВМ любой системы ПВО, и тогда ударные беспилотники второй волны или идущие вслед за дронами ракеты способны прорваться к цели.

Для того, чтобы справиться с опасностью подобного рода, отечественная инженерная мысль создала мощные установки радиоэлектронной борьбы — "Красуха-4", "Леер-3" и "Москва-1". Такие системы способны контролировать воздушное пространство не менее, чем на 400 км, и подавлять бортовую электронику не только БПЛА, но и самолётов.

Однако, всё чаще дешёвые беспилотники, переделанные из какого-нибудь гражданского безобидного аппарата, одиночно появляются в самых неожиданных местах. Так что гонять тяжёлые РЭБ-установки становится занятием, подобным стрельбе из пушек по воробьям. И тут своё слово могут сказать переносные электромагнитные системы класса "Ступор".

В текущем году они начали появляться на Донбассе, а также в освобождённых регионах Украины.

Ружьё "Ступор" разработано Главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны России. Правда, ещё в недалёком 2016 году он именовался ПАРС, то есть "прибор активации режима спасения". Впервые о "Ступоре" заговорили на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Его конструктор Дмитрий Клочко открыл 6 лет назад собственную небольшую компанию по конструированию и производству инновационной техники. Сейчас в его мастерской трудятся 8 человек. В месяц они способны изготавливать порядка 100 "Ступоров". Дело в том, что изначала детище талантливого изобретателя считалось буквально штучным товаром, так как было предназначено для защиты коттеджей, яхт, других недешёвых объектов, причём стоило порядка полумиллиона рублей за экземпляр.

Перспективную разработку в считанные месяцы оценили и силовики. Так, уже на Чемпионате мира по футболу-2018 полиция использовала ПАРС для охраны спортивных объектов. А военные впервые опробовали новое средство РЭБ в Сирии.

Дмитрий Клочко рассказал, что он и его коллеги отправили первую пробную партию из десяти "Ступоров" в Донбасс, в батальон "Восток". Результат оказался впечатляющим: на расстоянии до полукилометра и более электромагнитное ружьё создаёт конус в 16 градусов и надёжно блокирует канал передачи информации между летательным аппаратом и центром управления.

Кроме того, новинка подавляет и средства спутниковой навигации, делая невозможным включение так называемого "протокола безопасности" — алгоритма, позволяющего автоматическое возвращение дрона на базу. Интересен "Ступор" и тем, что не роняет аппараты на землю, а мягко сажает их в заданном оператором квадрате.

В настоящее время потребность в антидронах на фронте — многие тысячи штук. Хотя есть надежда, что производство столь нужного вооружения уж теперь точно будет поставлено на широкую ногу.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, проект реализует концерн "Калашников", запустивший серию изделий REX. У средства РЭБ-борьбы уже появились различные модификации — такие, как "Rex-1" и "Заслон". Есть надежда, что востребованное электромагнитное устройство появится теперь повсеместно — у пехотинцев, десантников, артиллерийских расчётов и ЗРК.

В США ведут аналогичную работу по вооружению своей армии средствами РЭБ-борьбы. Начали они на несколько лет раньше нас, так как уже в 2015 году на рынке появилось ружьё "Battelle's Drone Defender".

Оно весит четыре с половиной килограмма, а его боевой радиус не превышает четырёхсот метров. Заряда аккумулятора хватает хватает на 5 часов беспрерывной работы. Следует отметить, что автономность российского ружья выше — около 6 часов, так как оно оснащено двумя батареями. В режиме готовности "Ступор" может находиться до двух месяцев без подзарядки, а количество генерируемых импульсов составляет не менее тысячи выстрелов.

Справка

Электромагнитные ружья имеют обычно дальность от полутора до двух километров. Они умеют глушить сигналы всех известных навигационных систем: ГЛОНАСС, GPS, BeiDou и Galileo. Общая длина российского "Ступора" немногим более одного метра, масса в рабочем положении — 5,5 кг. Комплекс может оснащаться двумя прицелами — оптическим или коллиматорным.

По некоторым данным, наше изобретение может использоваться совместно со вспомогательным оружием — лазером, способным сжечь дрону видеокамеру.

Средства радиоэлектронной борьбы всё чаще играют важную роль на театре военных действий. И тут можно вспомнить об одной из версий гибели доктора Лизы и ансамбля министерства обороны, направлявшихся в 2015 году в Сирию. Тогда, буквально через минуту после взлёта, у Ту-154 отказала авионика, и он неожиданно камнем рухнул в Чёрное море. Обстоятельства гибели самолёта по-прежнему остаются не до конца выясненными.

Но стоит отметить, что одновременно неподалёку от места крушения находился американский самолёт, вылетевший с базы в Италии и работавший в момент гибели нашего "Ту" по защищённому каналу с французским фрегатом "Овернь", находившимся в том же квадрате. По некоторым данным, фрегат также генерировал какое-то электромагнитное излучение. Этот французский боевой корабль специализируется именно в средствах РЭБ-борьбы, так что ни одна из версий не исключена.

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