Зернового перемирия не будет: Одессу освободит Одесская бригада

Россия подписала международное соглашение о вывозе украинского зерна из Одессы и тут же нанесла по порту удар. Это сигнал о том, что соглашение — не гарантия безопасности бандеровцам.

Россия подтвердила ракетные удары по порту Одессы

В воскресенье МИД и Минобороны РФ выступили с заявлениями, подтверждающими удар по объектам в порту Одессы утром 23 июля.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины", — сообщило Минобороны.

До данного сообщения в субботу на этот счёт были различные спекуляции. Турецкий Минобороны сообщил, что Россия не подтвердила удары, была версия, что это провокация украинских националистов.

Москва взяла паузу, чтобы недружественные страны понервничали

Украинские и западные официальные лица в субботу заявили, что заключённая накануне зерновая сделка находится под угрозой.

Удар по порту Одессы "ставит под серьёзное сомнение приверженность России подписанным договоренностям" о поставках украинского зерна, заявил, в частности, Энтони Блинкен.

Ракетный удар по Одессе показывает, что "Россия найдёт способы не выполнять зерновую сделку, независимо от того, что она говорит", заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Однако, позднее были опубликованные видеоматериалы, которые говорили о том, что портовые зернохранилища и терминал по отгрузке зерна в порту Одессы не повреждены. Об этом заявил и глава Одесской военной администрации Сергей Братчук. И тут на Западе внимательно прочитали договор.

На Западе внимательно прочитали договор

The New York Times в своей статье привела слова анонимного представителя в ООН, который заявил, что Россия, "возможно, не нарушила соглашение об экспорте украинского зерна", потому что указанная в договоре инфраструктура не пострадала.

А ведь перед этим генсек ООН Антониу Гуттериш "решительно осудил" удары. Явно не нейтральный господин, каким должен быть генсек ООН.

В России не все одобрили зерновую сделку

Зерновая сделка между РФ, Турцией и Украиной расценена неоднозначно в РФ. Писатель Герман Садулаев считает, что этого делать было категорически нельзя, потому что "победила в этой сделке только Турция". Садулаев бы предпочёл "полную и честную блокаду портов Украины", чтобы быстрее уничтожить её экономику, и тогда "перестанут гибнуть простые хорошие люди, русские и украинцы".

Однако, большинство аналитиков охарактеризовало событие, как успех РФ, так как Киев и Зеленский участвовали в сделке опосредованно, а "весь зерновой кейс проводится на 100% условий Кремля, и это поддержало ООН". Некоторые подчёркивали временный характер сделки — 120 дней и право РФ на досмотр судов, идущих по маршруту.

Зернового перемирия не будет

Какой сигнал послала Москва ударом по порту Одессы, давая повод для обвинений в недоговороспособности?

Надо вспомнить субботнюю новость о формировании "Одесской бригады", состоящей из украинцев, которая собирается освобождать от бандеровцев Одессу, Николаев и всю Украину.

Вкупе с фактом удара, это говорит о том, что подписанное зерновое соглашение не освобождает Одессу от ракетных ударов, а бандеровский режим — от наступления ВС РФ и союзных сил даже на 120 дней.

Аналитики журнала Foreign Policy отмечают, что Одесса — более важная цель для России, нежели Киев. Если российская армия захватит порт, то это будет сокрушительным ударом по Украине и её экономике, — без выхода к морю Украина потеряет от 60 до 80% своего ВВП.

В США большинство аналитиков уверено, что российские войска в ближайшее время будут продвигаться в сторону Одессы, чтобы полностью отрезать Украину от моря.

Впрочем, это ясно и без западных аналитиков.

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