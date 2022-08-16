Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Александровна Степушова

Новую тактику СВО наступления широким фронтом объяснил командир ДНР

Силовые структуры » Министерство обороны

Союзные силы наступают широким фронтом. Подобная тактика объясняется правилами современной войны, считает командир армии ДНР Александр Ходаковский.

Новую тактику СВО наступления широким фронтом объяснил командир ДНР

Союзные армии наступают широким фронтом от Угледара до Николаева

Как сообщает Телеграм-канал военкора Евгения Поддубного, активен фронт под Донецком: союзные армии вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу БК. И Марьинка — сильнейший укрепрайон ВСУ — скоро будет взята.

Идёт наступление и на Невельское, которое находится примерно в 7 км от посёлка Пески и, одновременно, к Красногоровке, где располагается внушительная по численности группировка украинских войск.

По словам Поддубного, также приходят сообщения, что ВС РФ заняли населённый пункт Александровка, расположенный в 50 км от Херсона по направлению к Николаеву.

Это подтверждает Телеграм-канал "Заставный". Также, по его словам, идёт "широкое наступление на Артёмовском направлении от Соледара до Кодемы".

"Кодема зачищена, идут бои за Зайцево, освобождено село Бахмутское. Сообщают о начале штурма Артёмовска, пехота вошла в город с трёх сторон", — пишет автор.

Он отмечает, что с учётом вчерашних сообщений о начале продвижения наших войск на Угледарском и Изюмском направлениях, а также артиллерийской подготовке на Харьковском направлении, в данный момент активизировались семь направлений большого фронта СВО.

Продвигать "кусок фронта, не выпячивая отдельные позиции"

Тактику Генштаба в наступлении широким фронтом, когда ходы делаются не спеша, объяснил в своём посте командир армии ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, в современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть "незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте", это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, следует расплата — наступающие попадают в "мясорубку".

"Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперёд кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса", — указал командир ДНР.

"Момент наступает, когда противник вылез и закрепился пехотой впереди от своих позиций, вы наваливаете по нему и перемалываете — наваливайте и перемалывайте. А если он поймёт, что свалял дурака и побежит — не торопитесь принять его положение, заняв оставленную позицию: эффект от доклада будет коротким, а геморрой долгим. Не подменяйте тактический успех разовыми поводами для доклада", — написал Александр Ходаковский.

Наваливаться и перемалывать

Один из таких позиционных боёв описывает Телеграм-канал "Старше Эдды", автор которого воюет на изюмском фронте.

Его подразделение оставило населённый пункт Мазановка и вошло в близлежащий лес. Противник попытался развить успех и пошёл за ним, после чего "наша артиллерия нанесла тяжелейший удар по лесу".

"Несколько десятков погибших всушников остались лежать в лесу как символ глупости и самонадеянности командования збройных сил", — подчеркнул " Старше Эдды".

"Ночью наши саперы сняли мины, пехота и разведчики 20 армии утром пошли вперёд", — добавил автор.

Читайте по теме: Салуцкий: Путин специально не торопит события в СВО

На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"

Потеря посёлка Пески в Донбассе — это мегапоражение ВСУ

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Каринэ Геворгян: “У США чудовищный износ”. Чем закончится СВО? / Прогноз
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Германович Артамонов
Темы армия евгений поддубный
Новости
Финансовый аналитик Беляев: "Уход от доллара — мировая тенденция"
DM: британцам следует отправиться в Аргентину для выживания после ядерной войны
Сбылась мечта Джонсона – его фото с голым торсом разлетелось по Сети
Порошенко заявил о подписании контракта на поставку "самых крутых" БПЛА
Эксперты: половина россиян в 2022 году столкнулась со взломом аккаунтов
Поддубный: украинские диверсанты действуют под руководством Запада
Линтер: Власти Прибалтики объявили войну России и русским
Глава МИД Украины Кулеба признался в планах "завоевать мир"
Диетолог объяснила изменения во внешности Мэрилина Мэнсона: стресс и переедание
Будущий премьер Сингапура: война США и Китая может начаться из-за случайности
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине

Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.

Sohu: Россия специально не бьёт по линиям снабжения западным оружием на Украине
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Мир. Новости мира
La Repubblica: русский крейсер "Варяг" закрыл проход для флота НАТО в Адриатику
Силовые структуры
Военкор Руденко: ВСУ уничтожили роту мобилизованных из Житомира под Авдеевкой
Силовые структуры
Спецназ "Отважных" взял в плен украинских боевиков, а потом спас им жизни
Андрей Николаев Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя Андрей Николаев Ольга Николаевна Лебедева Демарш Польши: отказ от американских танков в пользу южнокорейских Ольга Николаевна Лебедева Любовь Александровна Степушова США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала Любовь Александровна Степушова
Мир. Новости мира
Myśl Polska: что на самом деле думают поляки об украинских беженцах и СВО
Бывший СССР
США организовали военные учения со странами ОДКБ. Россия промолчала
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Мир. Новости мира
Леонков: детонация на складе — работа британского военного спецназа
Последние материалы
Финансовый аналитик Беляев: "Уход от доллара — мировая тенденция"
DM: британцам следует отправиться в Аргентину для выживания после ядерной войны
Сбылась мечта Джонсона – его фото с голым торсом разлетелось по Сети
Новую тактику СВО наступления широким фронтом объяснил командир ДНР
Порошенко заявил о подписании контракта на поставку "самых крутых" БПЛА
Эксперты: половина россиян в 2022 году столкнулась со взломом аккаунтов
Поддубный: украинские диверсанты действуют под руководством Запада
Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя
Линтер: Власти Прибалтики объявили войну России и русским
Глава МИД Украины Кулеба признался в планах "завоевать мир"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников