Новую тактику СВО наступления широким фронтом объяснил командир ДНР

Союзные силы наступают широким фронтом. Подобная тактика объясняется правилами современной войны, считает командир армии ДНР Александр Ходаковский.

Союзные армии наступают широким фронтом от Угледара до Николаева

Как сообщает Телеграм-канал военкора Евгения Поддубного, активен фронт под Донецком: союзные армии вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу БК. И Марьинка — сильнейший укрепрайон ВСУ — скоро будет взята.

Идёт наступление и на Невельское, которое находится примерно в 7 км от посёлка Пески и, одновременно, к Красногоровке, где располагается внушительная по численности группировка украинских войск.

По словам Поддубного, также приходят сообщения, что ВС РФ заняли населённый пункт Александровка, расположенный в 50 км от Херсона по направлению к Николаеву.

Это подтверждает Телеграм-канал "Заставный". Также, по его словам, идёт "широкое наступление на Артёмовском направлении от Соледара до Кодемы".

"Кодема зачищена, идут бои за Зайцево, освобождено село Бахмутское. Сообщают о начале штурма Артёмовска, пехота вошла в город с трёх сторон", — пишет автор.

Он отмечает, что с учётом вчерашних сообщений о начале продвижения наших войск на Угледарском и Изюмском направлениях, а также артиллерийской подготовке на Харьковском направлении, в данный момент активизировались семь направлений большого фронта СВО.

Продвигать "кусок фронта, не выпячивая отдельные позиции"

Тактику Генштаба в наступлении широким фронтом, когда ходы делаются не спеша, объяснил в своём посте командир армии ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, в современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть "незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте", это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, следует расплата — наступающие попадают в "мясорубку".

"Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперёд кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса", — указал командир ДНР.

"Момент наступает, когда противник вылез и закрепился пехотой впереди от своих позиций, вы наваливаете по нему и перемалываете — наваливайте и перемалывайте. А если он поймёт, что свалял дурака и побежит — не торопитесь принять его положение, заняв оставленную позицию: эффект от доклада будет коротким, а геморрой долгим. Не подменяйте тактический успех разовыми поводами для доклада", — написал Александр Ходаковский.

Наваливаться и перемалывать

Один из таких позиционных боёв описывает Телеграм-канал "Старше Эдды", автор которого воюет на изюмском фронте.

Его подразделение оставило населённый пункт Мазановка и вошло в близлежащий лес. Противник попытался развить успех и пошёл за ним, после чего "наша артиллерия нанесла тяжелейший удар по лесу".

"Несколько десятков погибших всушников остались лежать в лесу как символ глупости и самонадеянности командования збройных сил", — подчеркнул " Старше Эдды". "Ночью наши саперы сняли мины, пехота и разведчики 20 армии утром пошли вперёд", — добавил автор.

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