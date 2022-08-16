Союзные силы наступают широким фронтом. Подобная тактика объясняется правилами современной войны, считает командир армии ДНР Александр Ходаковский.
Как сообщает Телеграм-канал военкора Евгения Поддубного, активен фронт под Донецком: союзные армии вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром. Таким образом, для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу БК. И Марьинка — сильнейший укрепрайон ВСУ — скоро будет взята.
Идёт наступление и на Невельское, которое находится примерно в 7 км от посёлка Пески и, одновременно, к Красногоровке, где располагается внушительная по численности группировка украинских войск.
По словам Поддубного, также приходят сообщения, что ВС РФ заняли населённый пункт Александровка, расположенный в 50 км от Херсона по направлению к Николаеву.
Это подтверждает Телеграм-канал "Заставный". Также, по его словам, идёт "широкое наступление на Артёмовском направлении от Соледара до Кодемы".
"Кодема зачищена, идут бои за Зайцево, освобождено село Бахмутское. Сообщают о начале штурма Артёмовска, пехота вошла в город с трёх сторон", — пишет автор.
Он отмечает, что с учётом вчерашних сообщений о начале продвижения наших войск на Угледарском и Изюмском направлениях, а также артиллерийской подготовке на Харьковском направлении, в данный момент активизировались семь направлений большого фронта СВО.
Тактику Генштаба в наступлении широким фронтом, когда ходы делаются не спеша, объяснил в своём посте командир армии ДНР Александр Ходаковский.
По его словам, в современной ракетной войне со всевидящими беспилотниками есть "незримая полоса, которая обеспечивает баланс на фронте", это так называемая серая зона. Когда кто-то вклинивается в эту зону, следует расплата — наступающие попадают в "мясорубку".
"Выход есть — воевать на широком участке, продвигая вперёд кусок фронта, а не выпячивать отдельные позиции, которые тут же становятся объектом пристального внимания и фокусировки всего ресурса", — указал командир ДНР.
"Момент наступает, когда противник вылез и закрепился пехотой впереди от своих позиций, вы наваливаете по нему и перемалываете — наваливайте и перемалывайте. А если он поймёт, что свалял дурака и побежит — не торопитесь принять его положение, заняв оставленную позицию: эффект от доклада будет коротким, а геморрой долгим. Не подменяйте тактический успех разовыми поводами для доклада", — написал Александр Ходаковский.
Один из таких позиционных боёв описывает Телеграм-канал "Старше Эдды", автор которого воюет на изюмском фронте.
Его подразделение оставило населённый пункт Мазановка и вошло в близлежащий лес. Противник попытался развить успех и пошёл за ним, после чего "наша артиллерия нанесла тяжелейший удар по лесу".
"Несколько десятков погибших всушников остались лежать в лесу как символ глупости и самонадеянности командования збройных сил", — подчеркнул " Старше Эдды".
"Ночью наши саперы сняли мины, пехота и разведчики 20 армии утром пошли вперёд", — добавил автор.
Читайте по теме: Салуцкий: Путин специально не торопит события в СВО
На Украине всеобщая паника: "Что с нами будет?"
Потеря посёлка Пески в Донбассе — это мегапоражение ВСУ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Удары по линиям снабжения на Украине, по которым поставляется западное оружие, Россия не наносит специально. Она нашла новый, гораздо более эффективный и менее затратный способ его уничтожения.