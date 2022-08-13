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Автор Любовь Александровна Степушова

Потеря посёлка Пески в Донбассе - это мегапоражение ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Взятие союзными армиями посёлка Пески в Донбассе — это мегапоражение Украины и важная психологическая и тактическая победа дончан.

Укрепрайон Пески
Укрепрайон Пески

Минобороны РФ сообщило 13 августа, что "в результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески в ДНР".

Военный корреспондент Александр Коц считает, что это важная победа союзных армий.

В Песках за 8 лет был построен обширный укрепрайон, откуда велись обстрелы Донецка. Этот же населенный пункт рассматривался командованием ВСУ как плацдарм для штурма столицы ДНР.

По словам военкора, если бы восьмилетняя осада Донецка была пастью какого-то зверя, то Пески были самым крупным его клыком, впившимся рядом с сердцем Донбасса.

Александр Коц считает, что взятие Песок даёт не только психологический терапевтический эффект. Отсюда можно развивать наступление, как в сторону Карловки, прирастая квадратными километрами по направлению к западной границе ДНР, так и на север — к Водяному, которое являются одним из ключей на подступах к Авдеевке.

Занятие этого села серьезно осложнит противнику логистику, подчёркивает Коц в своём Телеграм-канале.

Тактика выжженной земли "Солнцепёком"

Телеграм-канал "Рыбарь" пишет, что решающую роль во взятии Песок сыграли бойцы батальона "Сомали" Народной милиции ДНР и применение артиллерии и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" ВС РФ, которые поражали укрепленные позиции и открывали дорогу наступающим подразделениям.

По словам автора канала, формально ВСУ ещё могут контролировать несколько многоэтажных домов вдоль Степной улицы на северо-западной окраине Песок, однако даже в этом случае их зачистка — вопрос ближайшего времени. После освобождения поселка Пески, Невельское может стать одним из направлений дальнейшего наступления союзных сил на Донецком направлении, отметил "Рыбарь".

Был ли просчёт командования ВСУ

Украинские телеграм-каналы пишут о стратегической ошибке командования ВСУ — оголение этого участка фронта ради медийной победы в "битве за Херсон".

"Власти нужно было доказать, что Украина способна наступать, все силы бросили на эту задачу. В итоге не получилось ни там, ни тут", — пишет канал "ЗеРада". Местные знают, что после Песок в этих местах степные открытые просторы, на которых преимущество у авиации, добавляет автор.

На самом деле, если вспомнить высказывания советника Зеленского Михаила Подоляка, то "наступление на Херсон" — это была медийная "информационно-психологическая операция". Значит, никто никуда ничего не перебрасывал.

Наоборот некоторые источники указывают, что в Пески были отправлены танковые подразделения и часть артиллерии. Стояла задача остановить молниеносное продвижение ДНР, которое угрожало обрушить весь фланг, и тогда бы в окружении оказались Авдеевка и Марьинка.

То есть победа союзных армий была одержана не за счёт ошибки военного руководства Украины, а за счёт грамотной тактики выжженной земли со стороны союзных армий.

Следующий сюрприз Зеленского ждёт к 24 августа

У Владимира Зеленского наблюдаются явные проблемы на фронте, а осенью добавится экономический, энергетический, продовольственный и социальный кризисы.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров считает , что ближайшей задачей союзных сил в ДНР является освобождение Соледара, Артёмовска, Северска и выход к третьей, последней линии обороны националистов: Славянск-Краматорск-Константиновка-Дзержинск.

По мнению эксперта, любой из трёх городов — Соледар, Артёмовск или Северск — открывает союзным войскам дорогу на Славянск и Краматорск. Нет сомнения, что с разгромом третьей линии обороны донецкая группировка националистов прекратит своё существование.

"Так что ко Дню незалежности 24 августа Киев рискует получить очередной "подарок", — сказал Владимир Гундаров.

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