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Автор Ольга Лебедева

Сивков: единственная мобилизация, которая нам нужна, — это мобилизация руководства

Силовые структуры » Министерство обороны

После сдачи ряда населённых пунктов союзными силами эксперт по военному делу Владислав Шурыгин заявил, что вести боевые действия вполсилы больше не представляется возможным.

Сивков: единственная мобилизация, которая нам нужна, — это мобилизация руководства

Тему подхватили, и в России заговорили о мобилизации. Например, депутат ГД от ЕР Михаил Шеремет считает, что "сейчас общество проводит праздно время", поэтому

"... без полной мобилизации мы должных результатов не достигнем…"

Мнение "информированной" общественности

Вопрос о мобилизации активно обсуждают и в соцсетях. Так, например, автор Telegram-канала Hard Blog (по слухам, он имеет какое-то отношение к силовым структурам) уверен: мобилизация абсолютно ничего не даст ни сейчас, ни потом. А вот сформировать добровольческие резервные подразделения — надо. Ключевое слово здесь, по его словам, "добровольческие":

"Бойцов таких подразделений нужно обучить боевому слаживанию, материально-технически обеспечить… В случае необходимости можно будет использовать в качестве оперативного резерва. Либо источника пополнения частей на передовой".

... и военного эксперта

Примерно так же считает и заместитель президента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских наук Константин Сивков. В беседе с корреспондентом Pravda.Ru Мариной Курако военэксперт отметил, что активная часть российского общества "патриотически настроена и уже давно мобилизована".

А если кому-то необходима мобилизация, так это руководству страны. И начать, по его словам, не мешало бы с мобилизации экономики:

"… те действия, которые предпринимает наше руководство по импортозамещению, явно не соответствуют текущему моменту. И судя по почти уже семи месяцам с начала СВО и объявления массовых санкций, никаких реальных в достаточном количестве мер для импортозамещения так и не предпринято. А причина очень простая: кроется она в самом подходе, который основан на рыночных отношениях.

Необходим переход на мобилизационную плановую экономику. Нам нужна мобилизация экономики и через нее пойдет мобилизация уже всех слоев общества".

— Почему же, по Вашему мнению, этого за более чем полгода не сделано?

— Для того чтобы произвести мобилизацию экономики, нужно провести национализацию стратегических ресурсов. На это действующая власть пойти не готова. Отсюда мы имеем проблемы. И они будут только нарастать.

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Информационные элиты захватывают власть. Константин Сивков
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы экономика константин сивков
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