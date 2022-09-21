Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю

Итак, то чего все ожидали многие месяцы, кто со страхом, а кто с надеждой, случилось. В России объявлена частичная мобилизация. Теперь самое время подумать, как эту давно ожидаемую новость переварит коллективный Запад.

Для российского руководства мобилизация всегда была сложным, но вынужденным шагом. И не потому, что мобилизацию как-то не так могли воспринять граждане страны. Во времена царской России и сталинской эпохи никто особо желания народа не спрашивал.

Мобилизация — это всегда усиление страны. Ни одному государству не может понравиться, что соседняя страна вдруг начала активно вооружаться. Собственно, декабрьские предложения России по выработке международных гарантий безопасности были как раз реакцией на военные усиления блока НАТО.

Да, это не была мобилизация численности армии в строгом смысле слова. Но, по сути, военные приготовления НАТО — это тоже мобилизация, необъявленная и агрессивная. Другое дело — Россия. У нас в стране это мероприятие всегда проводилось с оборонительными целями — для защиты своей территории, своих друзей и союзников. И на протяжении XX века таких случаев было три.

Первый раз — в русско-японскую войну в 1904-1905 гг. Это была частичная мобилизация, хотя проводилась в 9 этапов. Поскольку призванные из запаса резервы отправлялись только на восток, никого в Европе этот вопрос не беспокоил. Соответственно, никаких негативных внешнеполитических последствий для России мобилизация не имела.

Другое дело, что увеличение армии нивелировалось невозможностью перебросить крупные массы войск на Дальний Восток. Технические особенности железных дорог на Дальнем Востоке, отсутствие необходимого количества вагонов, ну и конечно, бездарное военное управление, фактически свели на нет положительный эффект от мобилизации.

Другое дело, Первая мировая война. Собственно вооруженный конфликт между Германией и Россией был реакцией немецкого кайзера на объявление Николаем II мобилизации. Напомним, что это действие было предпринято как реакция на враждебные действия Германии против Сербии.

Понятно, что мобилизация не означала, что Россия вынашивает какие-то агрессивные замыслы. Но недружественные страны всегда считали именно так и использовали факт увеличения русской армии, как повод для обострения отношений. Хотя, Россия действовала исключительно из благих пожеланий помощи братскому народу Сербии.

Учитывая исторический опыт негативной реакции соседних стран на военные приготовления внутри России, в преддверии Великой Отечественной войны, советское руководство тоже очень осторожно относилось к мобилизации.

Несмотря на это, без всякого объявления мобилизации Советскому Союзу с 1939 года и до начала Великой Отечественной войны удалось увеличить вооруженные силы более, чем в двое — до 5 млн человек.

При этом, военное командование Советского Союза вплоть до 22 июня 1941 года даже 5-миллионную численность считало недостаточной. Ведь на стороне Германии было свыше 10 млн человек.

Максимум, на что решился Сталин в преддверии войны, это провести весной 1941 года войсковые учебные сборы, на которые было призвано около 900 тыс. человек, как раз доведя численность до вышеуказанных 5 млн. Эти учебные сборы признаются военными историками сейчас как фактическая частичная мобилизация.

Если даже "железный" Сталин осторожничал с мобилизацией перед Великой Отечественной войной, то, что говорить о современной России.

Естественно, что Россия на международной арене всегда занимала миролюбивую позицию, но, увы, такая позиция шла во вред нашей безопасности.

Вполне ожидаемо, что волна русофобии со стороны Запада поднимется еще больше. И военные приготовления НАТО, наверняка, усилятся. Но ждать в ущерб себе ещё опаснее. В то же время, частичная мобилизация в России может послужить и холодным душем для западной политической элиты, привыкшей принимать безрассудные решения.