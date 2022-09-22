Москва — Пекин: братство по оружию

Глава КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих страны сосредоточить внимание на подготовке к военным действиям. Его слова с выступления на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине привело агентство "Синьхуа".

Китайский лидер подчеркнул, что за последние годы армия страны претерпела значительные изменения: теперь она имеет новую систему и структуру.

На знамени победы есть и кровь китайцев

Такие призывы со стороны руководства Пекина в последние годы произносились не раз. И на фоне напряжённой ситуации вокруг Тайваня, который Вашингтон продолжает нашпиговывать современным оружием, вполне оправданны. Тем более, что уже в конце лета в одном из вашингтонских аналитических центров проводилась симуляция военного конфликта с Китаем.

Да и события у Северного соседа — Москвы — тихими не назовёшь. На нашем боевом опыте учится не только НАТО, но и те, кому, может быть, придётся воевать бок о бок вместе с Россией. От этого никто не застрахован. История — тому подтверждение.

В коммунистическом Китае чтят и помнят героев Великой Отечественной войны. И 9 мая для китайцев — не пустой звук, хотя, как кажется на первый взгляд, основные бои в той войне велись далеко от территории Китая. Где Сталинград, и где Шанхай. Но это для европейцев. Дальний Восток с миллионной армией Японии постоянно держал СССР в напряжении. И надо отметить, что японский военный запал сдерживали и военные корпуса китайских коммунистов и Гоминьдана.

С 1931 года по 1945 годы (у китайцев свой отсчёт борьбы с японцами) на фронтах и в тылу Китай провёл более 165 тысяч сражений с агрессором. Японцы потеряли убитыми и ранеными более 2.5 миллионов человек. Не секрет, что упорное сопротивление со стороны Китая помешало Токио осуществить многие свои стратегические задачи. И в то же время, помогло реализации планам союзников.

Маршал СССР Василий Чуйков, для которого "дальневосточный фронт" стал важной вехой в его карьере великого полководца, вспоминал:

"В самые трудные военные годы Япония не напала на Советский Союз, а утопила Китай в крови. Тому, кто хоть немного уважает объективные факты, нельзя не учитывать этой очевидной и неоспоримой реальности".

"А зори здесь тихие" по-китайски

Уже легендами стали советские лётчики, которые рядом с китайскими товарищами воевали вместе не только в небе Китая с японцами, но и с американцами в небе Кореи.

В городе Чунцине стоит памятник командиру эскадрильи бомбардировщиков Григорию Кулишенко. Во время антияпонской войны 14 октября 1939 года его самолёт был атакован группой японских истребителей над городом Ухань. В ходе боя машина получила тяжёлые повреждения. При посадке на воду командир погиб.

Тогда ВВС Китая имели мало самолётов, недоставало и профессионалов. Советские лётчики значительно укрепили воздушную оборону тогдашнего нашего союзника.

Только с 1939 по 1941 годы СССР направил в Китай 3665 добровольцев. Среди них были 1091 летчик и 2 тысячи авиатехников и инженеров. Они не только воевали, но и строили аэродромы, авиаремонтные заводы. В Ланьчджоу и Дихуа появились авиаучилища. После начала гитлеровской агрессии наши лётчики и персонал отправились домой, оставив китайцам свои самолёты.

200 советских лётчиков навеки остались в китайской земле, погибнув в боях с японскими захватчиками.

Здесь также стоит напомнить, что в 2005 году китайским режиссёром был снят 19-серийный телефильм "А зори здесь тихие" с участием российских актёров. Сериал снимали более двух лет, а для реалистичности на Амуре даже была специально построена "русская деревня".

Героизм советского народа в годы Великой Отечественной для китайцев, а особенно для армии КНР — большой пример. Страна непобедима, когда армия и народ едины.

Пекин достиг за последние десятилетия огромных успехов не только в экономике, политике, строительстве и спорте. Это сейчас и самая большая армия на планете, оснащённая современным оружием как на земле, так в небесах и на море. Официальный военный бюджет дорос до $177 миллиардов в 2019 году, выйдя на второе место в мире. И не считаться с этой армией негоже.

Это понимают даже за океаном, стараясь не обострять ситуацию с Китаем и всячески на государственном уровне отмежёвываясь от популистских телодвижений тамошних политиков, которые нередко пытаются спровоцировать Пекин в чём угодно и где угодно. В Китае это понимают, как и понимают, что с Севера у них есть надёжное прикрытие — Россия.