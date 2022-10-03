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Автор Ольга Лебедева

Ближайшие пару месяцев ВС РФ придётся провести в глухой обороне

Силовые структуры » Министерство обороны

Мобилизованные в России резервисты сейчас, согласно сообщениям Минобороны, проходят интенсивную военную подготовку, в рамках которой инструкторы учат их вести бои в разных условиях: в промзонах, на улицах городов и сёл, в поле и лесу.

И хотя на языке военкоматов это называется "закреплением практических навыков ведения боя", по сути, думается, слово "обучение" здесь более уместно, ведь резервисты, в основном, либо недавние "срочники", которые за год в армии получили, по большей части, теоретическую подготовку, либо кадровые офицеры, давно перешедшие в запас и вряд ли умеющие обращаться с современным оружием на должном уровне.

Большинство резервистов проходит подготовку на полигонах в России. Некоторые уже прибыли на территорию ДНР и приступили к интенсивной боевой подготовке перед отправкой на фронт.

Фронту придётся подождать

Несмотря на то, что пополнение очень нужно нашим войскам на передовой, мобилизованных солдат направлять на боевые позиции до окончания обучения нельзя. Поэтому пару месяцев группировке российской армии придётся перейти в глухую оборону: окопаться и ждать подхода резервов.

Так считает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв, сейчас занимающийся вопросами обороны в составе соответствующего комитета Госдумы.

По его мнению, сейчас уже очевидно, что тактику СВО пора менять: нужно "уходить от батальонных тактических групп", поскольку конфликт перестал быть "локальной войной":

"Пора собрать и работать полками, бригадами, дивизиями, полнокровными армиями. Это одномоментно не будет, но в течение октября, предполагаю, к этому придём", — написал он в своём Telegram-канале, уточнив, что формируемые сейчас из мобилизованных резервистов части надо "одеть, обуть, предоставить материальную базу для обучения".

А для всего этого тоже нужно время.

"Для минимальной подготовки и слаживания новых частей потребуется примерно месяц. То есть, если, по сути, всё начали с 1 октября — а до этого дня комплектовали и формировали подразделения из призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев, — то к первому ноября части будут сформированы.

После этого их ещё надо переместить. Грубо говоря, полк — примерно 16 воинских эшелонов — из Читы до фронта будет ехать дней 20-25. Получается, что пополнение приедет числу к первому декабря. Не раньше", — поделился Гурулёв своими соображениями в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиров Соловьёвым".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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