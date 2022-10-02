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Поддубный: ВСУ изменили тактику наступления

Силовые структуры » Министерство обороны

ВСУ продолжают активно наступать на позиции ВС РФ, причём тактика их изменилась.

Поддубный: ВСУ изменили тактику наступления

Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный, который сейчас находится в районе Кременной.

Журналист отмечает, что украинский генштаб больше не бросает войска в лобовой штурм, теперь

"… подразделения врага сначала атакуют коммуникации, действуют охватами, идут на прорывы, нарушают логистику, пытаются изолировать район БД (боевых действий) и только потом наваливаются на населенный пункт".

Военкор особо отмечает, что такая тактика не используется военными НАТО, "это старая советская школа", усиленная западным оружием и подкрепляемая его же разведкой.

"Сейчас арта противника спокойно мешает нашим силам закрепляться на новой линии, по городу бьют, чтоб напугать гражданских, так же наносят удары по инфраструктуре жизнеобеспечения Кременной", — сообщает Поддубный.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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