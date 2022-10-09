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Автор Александр Приходько

Пригожин и Уткин — Минин и Пожарский специальной военной операции на Украине

Силовые структуры

Сейчас стало модно искать исторические параллели к каждому крупному событию специальной военной операции. Эксперты то и дело вспоминают то 1914-й, то 1941 год. Но почему-то никто из них не видит очевидного сходства между "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина и вторым народным ополчением Минина и Пожарского.

Пригожин и Уткин — Минин и Пожарский специальной военной операции на Украине

24 августа 1612 года вторым ополчением, возглавляемым Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, были разгромлены польские войска гетмана Ходкевича под Москвой, что ознаменовало собой новую эпоху не только в российской, но и в мировой истории.

Успех второго ополчения имел вполне конкретные причины, напрямую связанные с фигурами Минина и Пожарского. Первый — был нижегородским земским старостой и сыграл роль финансового организатора, который занимался распределением средств для набора военных специалистов, учитывая негативный опыт первого ополчения, когда нижегородцы заняли большую часть Москвы, а поляки вместе с малороссийскими казаками укрылись от них за неприступными без этих самых военных специалистов стенами Кремля и Китай-города.

Минин также лично занимался призывами к освободительной войне и вовлечением городов в дела ополчения, а также посылал грамоты с воззваниями.

Не напоминает ли это одного петербургского бизнесмена, который, по его собственному признанию, в 2014 году лично полетел на один из полигонов, "сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов", которые смогли ему в этом помочь, в результате чего и появилась "ЧВК Вагнера" — самое результативное подразделение специальной военной операции на Украине. Речь, разумеется, про Евгения Пригожина, который, по данным СМИ, не только сам участвует в наборе бойцов, но и регулярно призывает всех помогать своей стране бороться с врагом.

И хотя в "ЧВК Вагнера" берут всех, кто реально готов встать на защиту своей Родины, костяк подразделения все-таки составляют те самые военные специалисты с большим боевым опытом и профессионализмом.

Именно термин "профессионал" больше всего применим к личности Дмитрия Пожарского при его характеристике как полководца. Как человек, много участвовавший в боях лично и даже получив тяжелые ранения во время первого ополчения. Все хозяйственные дела он передал Минину, сосредоточившись непосредственно на создании дееспособного военного организма. Он заботился о том, чтобы ополченцы были сыты, хорошо вооружены и так далее. А если разбирать бои, которые шли под его командованием, то нельзя не отметить выдающегося тактического мышления полководца, который всегда сохранял холодную голову и здравый рассудок. Именно это и позволило второму ополчению одержать одну из главных побед в истории России.

И, если продолжать аналогию, свой Пожарский есть и в "ЧВК Вагнера". Это ветеран многочисленных локальных конфликтов, кавалер четырех орденов Мужества Дмитрий Уткин. Именно под его командованием "вагнеровцы" предотвратили геноцид русскоязычного населения на востоке Украины в 2014 году, разгромили "Исламское государство" в Сирии, навели порядок в ЦАР и теперь успешно наступают несмотря ни на что в рамках проведения специальной военной операции.

Ситуация на фронте сейчас трудная. Противник пользуется численным превосходством и на некоторых участках ему удалось прорвать нашу оборону. Кое-где мы вынуждены были отступить и перегруппироваться. Но пока у нас в лице Пригожина и Уткина есть свои Минин и Пожарский надежда на победу остается.

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы евгений пригожин
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