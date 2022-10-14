Генерал-майор ФСБ: Россия знает, где находится бункер Зеленского

Как связаны между собой атака на Крымский мост, активные действия на фронте и назначение генерала армии Сергея Суровикина новым командующим СВО; плюс о том, каким должно быть грамотное продолжение спецоперации, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой военный эксперт, ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

— Александр Георгиевич, после теракта на Крымском мосту начались массированные удары по регионам Украины. Россия, наконец, снимает белые перчатки и начинает денацификацию, демилитаризацию, как принято в военной науке, либо это месть за Крымский мост, после чего мы опять проявим великодушие? Будет ли у наших атак продолжение?

— Продолжение должно быть таким: мы должны полностью разрушить систему связи и управления войсками. Это значит удары по электростанциям, лишение Украины электричества. Перестаёт работать всё, что необходимо для управления войсками:

вышки,

серверы,

сотовая связь.

Также за этим стоит остановка предприятий. Некоторые из них имеют непрерывный цикл, и остановка предприятия на какое-то время приведёт к полному уничтожению этого предприятия. Особенно это касается металлургии — всё, что связано с обороной Украиной, должно быть разрушено.

Но меня волнует другое. США и Германия опять поставляют вооружение и технику. По морю они поставлять не могут. Значит, это железнодорожный транспорт и авиация. Мы должны исключить возможность передвижения транспортных самолётов с техникой по воздуху.

Нам нужно покончить с двойными стандартами и уничтожить все шесть узловых станций, через которые идёт техника по железной дороге. Уничтожать не всю железную дорогу, а только узловые станции, где вагоны переобуваются с европейского стандарта на бывший советский стандарт.

Должны быть уничтожены или заблокированы железнодорожные туннели. Пусть почувствуют на своей шкуре, что такое стрельба по Донецку и Луганску. В Киеве почему-то сразу завизжали, что разрушается гражданская инфраструктура. Извините, а что разрушалось в Донецке, Луганске? Такая же инфраструктура.

— Эта активизация связана с назначением командующего специальной военной операцией, генерала армии Сергея Суровикина?

— Думаю, да. Можно управлять, конечно, из Арбатского военного округа боевыми действиями, как у нас говорят, но лучше, когда человек находится на месте и видит оперативную обстановку. Мы знаем, что разведывательная информация оперативно поступает командованию Вооружёнными силами Украины.

ВСУ в реальном времени видят передвижение не только боевых частей, но даже единичной техники и личного состава. Всё это получают из космоса с помощью спутников, которые принадлежат Британии, США.

Вот если мы уничтожим энергетическую инфраструктуру, то разрушено будет получение разведывательной информации, и придётся им возить депеши на велосипедах.

Поэтому мы здесь не должны останавливаться. Если мы уничтожаем СБУ как мозговой трест, то его надо уничтожать весь до дна. Говорят, что Зеленский перемещается в какой-то бункер на Западной Украине. Эти бункеры были построены в советское время. Так что для нас нет секрета, куда он может перевестись для управления страной.

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