Сама не пошла: специалисты назвали недостатки мобилизации в РФ

Мобилизация — важнейший индикатор отношения общества к СВО, власти всех уровней, армии. Власти долго медлили и понадеялись, что всё пойдёт само собой, но не пошло.

Москва и Московская область уже объявили об окончании частичной мобилизации. Она закончится в РФ, по словам президента Владимира Путина, "недели через две".

Главный недостаток мобилизации — устаревшая база

Эксперты уже делают первые выводы о недостатках процесса. Так, депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв указывает, что основная проблема — это работа военкоматов по карточкам, как было сделано ещё в СССР.

По словам депутата, контингент призванных не сходится с первоначальными задачами по мобилизации, и военкоматам "крайне трудно отслеживать все изменения резервистов:

в социальном положении,

по количеству детей,

по заболеваниям.

Добавим, что призываются люди выше предельного возраста, алкоголики и наркоманы, кредитозависимые люди, цель которых чисто шкурная, поэтому они не будут способны решать боевые задачи, а уйдут в отказ. Теракт на полигоне в Белгороде говорит о том, что нужна работа ФСБ по отсеиванию потенциальных террористов.

По мнению Гурулёва, надо создать и цифровизировать единую базу данных военнообязанных с уточнением их данных.

Управленцы провалили мобилизацию

Депутат также видит недостатки мобилизации в широком смысле:

неготовность управленческих кадров к организации мобилизации. Заметим, что есть предложение пропускать всех управленцев высшего звена РФ через работу на новых территориях. Без этого карьера будет невозможна.

плохое тыловое обеспечение военнослужащих формой, снаряжением, оружием. Действительно, просьба 126 бригады по снабжению их мобильными транспортными средствами, на которую откликнулась ЧВК "Вагнер", — очень показательный момент.

слабость резервной базы. "Нам сегодня нужны 4-5 дивизий, которые будут готовы развернуться при необходимости", — считает Гурулёв.

В целом, генерал оценивает прошедшую мобилизацию удовлетворительно. Он подчёркивает, что реагирование Минобороны на сигналы о недостатках (не встретили, не разместили, не накормили), сейчас происходит оперативно.

Денежные выплаты — пример дискриминации

Со своей стороны председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии или задержках выплат (включая военные пенсии) мобилизованным.

Также он считает, что региональные разовые выплаты остаются "примером дискриминации по региональному принципу".

Верхи не хотели, низы не смогли

Добавим недостаток работы в информационном поле. Само понятие мобилизации требует системного коллективного отклика: "Родина сказала надо — общество ответило есть". В РФ такого порыва не было.

Нет единого центра, который бы занимался идеологическими проблемами. Здесь и вопросы патриотизма (уклонисты), и дискредитации украинской пропаганды, и привлечения бизнеса к финансированию армии. Последний пункт надо реально воплощать в жизнь, а между тем, в Крыму процветает Арсений Яценюк с кинотеатром в Ялте.

По СВО на Украине заметно, что система (Владимир Путин) хорошо интуичит — "ударили первыми", но хромает реализация и эффективность.

Из положительных моментов мобилизации отмечается:

абсолютное большинство мобилизованных в хорошем моральном состоянии. Их не надо агитировать на защиту Родины, они для себя всё решили.

работа по подготовке мобилизованных на полигонах ведётся профессионально людьми, которые имеют опыт боевых действий и могут не просто рассказать, что надо делать, а умеют показать. Правда, есть и другие примеры.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал следующие советы мобилизованным в своём ТГ-канале. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь в приёмную Думы, или даже к нему в комментариях.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что больше 300 тысяч человек призывать в рамках частичной мобилизации не будут.

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