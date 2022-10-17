Собянин заявил о завершении частичной мобилизации в Москве

Все задачи в ходе частичной мобилизации, которые были установлены указом президента России Владимира Путина, выполнены в полном объёме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Все повестки, разосланные по месту жительства, прекращают своё действие, отметил он.

"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00", — сообщил Собянин.