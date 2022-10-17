Все задачи в ходе частичной мобилизации, которые были установлены указом президента России Владимира Путина, выполнены в полном объёме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Все повестки, разосланные по месту жительства, прекращают своё действие, отметил он.
"Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00", — сообщил Собянин.
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