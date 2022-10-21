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Автор Ольга Лебедева

Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС

Силовые структуры » Министерство обороны

Командование ВСУ продолжает стягивать в Херсонскую область значительные силы, готовясь к большой и "решающей" битве за город. Российские власти, со своей стороны, совместно с военными проводят эвакуацию населения, превращая Херсон в крепость. Этому украинцы старательно пытаются помешать, потому что привыкли воевать как раз-таки с мирными гражданами.

Зеленский не хочет битвы за Херсон — он готовит катастрофу на Каховской ГЭС

Сегодня ночью (21 октября) в очередной раз был обстрелян Антоновский мост — гражданская переправа через Днепр.

Погибли, по данным представителя ЛНР в Москве Родиона Мирошника, три человека. Ещё десять, среди которых дети, получили тяжёлые ранения. Сожжены 12 гражданских машин.

Но жертв и пострадавших могло быть намного больше — в администрации Херсона сообщили, ПВО сбила 11 ракет.

Каховская ГЭС под прицелом

По данным украинских Telegram-каналов, в Офисе президента Незалежной уверены, что "генерального сражения" вообще может не быть, если ВСУ удастся разрушить Каховскую ГЭС.

Её постоянно пытаются обстреливать. А буквально вчера стало известно, что Владимир Зеленский приказал "брать Казацкое и Берислав" — населённые пункты в Херсонской области, расположенные аккурат напротив Каховки.

"ВСУ берёт населённые пункты напротив Каховской ГЭС, а Херсон им брать не надо, его просто затопит после "случайного прорыва дамбы", и русские войска, которые будут там, окажутся в окружении и водной блокаде, — со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщает канал "Легитимный". — Пополнение запасов российской армии будет невозможно, как и усиление её резервами. Конечно, в этот момент устроить массированное наступление на Херсон и взять его за неделю будет вполне возможно".

Зеленский соломки уже подстелил

Как уже неоднократно предупреждали понимающие люди, повреждение Каховской ГЭС чревато экологической катастрофой. И Зеленский этого не может не понимать.

Дабы заранее сложить с себя ответственность — за такое и союзники по голове не погладят — бывший актёр пошёл проторенным путём: в очередном стендапе перед лидерами ЕС … обвинил Россию в минировании плотины и ГЭС.

Выступает Зеленский на украинском языке, но общий смысл понятен и без перевода:

Россия готовится к организации масштабной катастрофы на юге Украины — хочет взорвать Каховскую ГЭС, чтобы затопить Херсон, нарушить систему охлаждения ЗАЭС и водоснабжение Крыма.

"Мы имеем информацию, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объём около 18 млн кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населённых пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать, — с трагическим лицом вещает Зеленский. — Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины.

Этот теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения — вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, который построен для поставки воды в Крым и о котором периодически якобы "пекутся" в Москве, будет полностью разрушена. Вот это — настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму".

"Абсолютная ахинея"

"Какой смысл России сейчас разрушать ГЭС? Даже с формальной точки зрения это бред. Абсолютная ахинея. Прежде всего надо подумать, кому это выгодно: выгодно это только Украине, чтобы разрушить дамбу, ГЭС, чтобы нарушить логистику, посеять страх и панику, чтобы прекратить возможность подачи воды через Северо-Крымский канал на территорию Крыма", — прокомментировал выступление украинского лидера глава Новокаховского района Владимир Леонтьев.

Он напомнил, что пять месяцев кряду ВСУ не скупились на обстрелы Херсона и области, включая Каховскую ГЭС:

"Ежедневно в нас летели даже не по десятку ракет, а значительно больше. Был день, когда 74 ракеты "Хаймарс" прилетели с Украины. Это тоже Россия угрожала подрывом дамбы? Это абсолютно алогично, это изощрённое мышление".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Темы херсон владимир зеленский
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