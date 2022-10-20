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Автор Ольга Лебедева

"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева

Силовые структуры » Министерство обороны

В своём первом после назначения на пост командующего объединённой группировкой войск в районе проведения СВО телеинтервью генерал-лейтенант Сергей Суровикин сообщил о "напряжённой обстановке" на херсонском направлении и не исключил, что там придётся принимать "непростые решения".

"Непростые решения" Суровикина по Херсону будут зависеть от Киева

Одновременно с этим и в Москве, и в Киеве спрогнозировали "тяжёлую битву за Херсон". Всю текущую неделю события вокруг российского региона остаются темой номер один в информационном пространстве по обе стороны фронта.

Киев готовится атаковать

У киевского режима интерес к Херсону двойной:

  1. Им надо любой ценой закрепить "успех" после отступления российских военных из Харьковской области; причём — в Генштабе ВСУ это прекрасно понимают — идти в атаку надо до наступления зимних холодов, а ещё лучше — до осенней распутицы.
  2. Доказать западным спонсорам, что деньги, вливаемые в украинскую армию, не утекают впустую; то есть хоть какой-то успех нужно показать до 8 ноября — дня промежуточных выборов в Конгресс США, дабы демократы могли предъявить американскому народу эффективность военной помощи Украине, ведь в противном случае этот самый народ отдаст предпочтение республиканцам, и тогда спонсирование Зеленского и Кº может закончиться.

Руководствуясь такими сугубо политическими (или коммерческими?) целями, украинское командование со вчерашнего — 19 октября — дня начало "наступление на Херсон". Пока атаки носят "точечный" характер, как бы прощупывая российскую оборону, но при этом не считаясь с собственными потерями ни в живой силе, ни в технике.

  • Сейчас ВСУ целенаправленно бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона, повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.

Возможно, Киев по-своему интерпретировал слова "генерала Армагеддона" о "непростых решениях" по Херсону, решив, что он имел в виду сдачу города. Хотя могли бы уже и понять, что ошиблись, ведь российская армия демонстрирует намерение сражаться столько, сколько потребуется.

Херсон превращают в крепость

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о начале эвакуации жителей и управленческих структур на левый берег Днепра и ограничениях на въезд на территорию области для гражданских лиц. По его словам, необходимость эвакуации продиктована в первую очередь угрозой разрушения ударами ВСУ Каховской ГЭС и затоплением территорий, которое станет его следствием.

"Но отдавать Херсон никто не будет, военные знают, что делать", — сказал Сальдо в эфире России-24.

Сейчас людей паромами перевозят на левый берег Днепра, где их встречают и помогают с дальнейшим передвижением в безопасные российские регионы. По последним данным, 40% херсонцев уже эвакуированы.

Понятное дело, что военных планов никто разглашать не будет. Однако аналитики уверены, что Херсон, похоже, решили сделать военной крепостью. Кое-кто даже пророчит городу судьбу "второго Сталинграда".

Так, например, бывший ополченец ЛНР в своём в Telegram-канале Alex Parker Media утверждает, что "биться там (в Херсоне) планируют за каждый дом":

Какие же могут быть "непростые решения"?

В попытках расшифровать заявление генерала Суровикина ломают копья военные и политические эксперты.

Бывший украинский нардеп Олег Царёв, к примеру, считает, что российское командование намерено "зафиксировать линию фронта на юге Украины, используя Днепр" и "переходить в оборону везде, за исключением Донецкой области, уходить в зиму и одновременно наносить удары по украинской инфраструктуре, вынуждая Зеленского пойти на переговоры". Если его "догадка" верна, то получается, что Херсон будут "сдавать".

По мнению же другого политического эксперта, Юрия Баранчика, "непростые решения" будут приниматься российским командованием в ответ на действия ВСУ. Например, на ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, который может:

  • вызвать волну высотой до 16 м, затопить огромные территории Херсонской области и привести к большим человеческим жертвам;
  • нарушить систему охлаждения Запорожской АЭС (пруд — охладитель ЗАЭС — питается от Каховского водохранилища) и тогда "второй Чернобыль гарантирован"

"… (в ответ) мы можем ударить по Киевской ГЭС, и тогда о Киеве как столице Украины придётся забыть лет на …надцать — Киев станет непригоден для жизни", — пишет он в своём Telegram-канале, отмечая, что "это пропорциональный ответ на ядерный шантаж укрохунты".

Однако решиться на такой жёсткий ответ на террористические действия Киева, несомненно, будет очень непросто. Так может, не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате и пытаться раскопать скрытый смысл в словах командующего СВО?

Херсон исторически — русский город. С недавнего времени город российский. И значит, его будут отстаивать не только потому, что через него проходит сухопутный коридор в Крым и водная артерия полуострова. Главное — это часть России. И потеря Херсона стала бы нарушением территориальной целостности страны.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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