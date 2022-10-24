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Автор Сергей Лебедев

Гражданское население планеты вооружается всем, чем можно

Силовые структуры » Министерство обороны

Проблема огнестрельного оружия на руках гражданского населения всегда волновала и волнует граждан многих стран мира. В США легализована даже продажа танков физическому лицу. Но слишком много проблем, чтобы завести и разнести в щепки какой-нибудь маркет из старого "Шермана". Проще грохнуть по пьяни гостей на свадьбе из пистолета. А если ещё и автомат...

Гражданское население планеты вооружается всем, чем можно

Россия уже где-то сравнялась с Америкой по убийствам по "непонятным" причинам в школах или других учебных заведениях. Правда, как утверждается, огнестрельное оружие в России купить сложнее, чем в США. Так ли это — спросите у родителей, погибших в школе ребятишек.

Вопрос в одном: а нужны ли винтовки гражданскому населению. К тому же, травматы — это тоже огнестрельное оружие. И от чего вы хотите умереть: от латунной пули или от резиновой.

А тут ещё времена СВО, где оружия видимо-невидимо. Куда оно пойдёт и где выстрелит — тоже вопрос. В той же Украине были розданы десятки тысяч единиц огнестрельного оружия от пистолетов до "АК" ребятишкам из территориальной обороны. Некоторые, как и в России, рванули от мобилизации в другие страны, но оружие не сдали. Прецеденты с убийством мирных жителей из таких "обрезов" уже давно фиксировались Киевом. Другой вопрос — куда они пойдут. В близлежащие страны или каким-нибудь "повстанцам" из Африки.

Гранатомёт в частных руках в России оценили в 10 тысяч рублей

Конечно, использование оружия гражданским населением во многом зависит от менталитета. Там, где есть твёрдая власть, население законопослушно, и оружие оказывается ненужным. В первую очередь, речь идёт о кампаниях по сдаче огнестрельного оружия среди гражданского населения.

Судя по открытым источникам, в России как-то не очень охотно расстаются с оружием. С начала года на территории Ульяновской области зарегистрировано 4 факта добровольной сдачи оружия и боеприпасов. Хотя,

  • за ручной пулемёт давали 15000 рублей,
  • за гранатомёт — 10000 рублей,
  • автомат — 8000 рублей,
  • винтовку и карабин ценили в 7000 рублей,
  • пистолет — в 5000 рублей.

По Питеру и Ленобласти предлагали сдавать оружие по следующим ценам:

  • огнестрельное оружие с нарезным стволом — 6000 рублей,
  • гладкоствольное оружие — за 4000 рублей.

Откровенно мало платят. Даже игрушечный муляж уже сегодня в России продаётся за 2 тысячи.

В своё время в Австралии успешно прошла кампания по реализации программы амнистии, цель которой — освобождение страны от автоматического оружия. Население умудрилось притащить на пункты приема 600 тысяч пулемётов. И даже одно зенитное орудие. Ну не по кенгуру же им стрелять.

К такой кампании Австралию подвигла трагедия, когда в результате массового убийства погибли около 40 человек. Тогда в Порт-Артуре (штат Тасмания) некий Майк Брайант из двух автоматов разделался с простыми прохожими. В результате все штаты приняли решение об ужесточении процедуры регистрации оружия, а кроме того был введён запрет на применение всех видов автоматического оружия. И как итог этой бойни, появилось распоряжение правительства об амнистии при сдаче оружия.

Гаубицей по кролику

По амнистии оружие сдавалось по его рыночной стоимости (а здесь могли быть и редкие экспонаты Второй мировой, но боевые). Как сообщал министр юстиции, на выкуп "автоматов" правительство потратило более 220 миллионов долларов. Правда, позже власть снизила покупную стоимость оружия, хотя основная часть была уже сдана.

Понятно, что в разных странах с разными географическими реалиями есть вопросы по оружию — нужно оно или нет. В горах, где чабаны пасут огромные отары овец или в тех же степях, где опасность нападения волков на домашний скот — не пустые слова, — это одно. Но город, где тебе в кабаке могут всадить пулю между глаз — это совсем другое.

К тому же, коррупционная составляющая, позволяющая получить боевое оружие в руки неадеквату, имеет место быть. И неважно, где это происходит: на уровне полиции, медицины или повыше, но чаще всего удар идёт отсюда.

Как уже отмечалось, город — не деревня. В той же Австралии фермеры противятся ужесточению законов, грозясь припрятать оружие до лучших времён. Интересно, что там предпочитают автоматические винтовки крупного калибра. Якобы на кроликов или лисиц. Хотя, после их выстрела вы вряд ли найдёте даже хвост.

Тем не менее, представитель аграрной партии заявил, что сдача оружия приведёт к увеличению преступлений на почве вооружённых ограблений, а следовательно и убийств. Мол, если дома нет оружия, дом беззащитен.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы суд сша закон оружие россия австралия
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